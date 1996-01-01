Пенные планы "Альфа-Эко"

Несколько лет глубокого кризиса главного производителя пива в крае ОАО "Пивоиндустрия Приморья" закончились сменой собственника предприятия. Летом этого года владельцем завода стала инвестиционная компания "Альфа-Эко". О планах новых владельцев по выведению предприятия на новый уровень развития "ЗР" рассказал .

- Пивзавод на протяжении нескольких последних лет показывал далеко не лучшие результаты. Не секрет, что к нему проявляли интерес несколько национальных пивных компаний, но до покупки дело так и не дошло. Чем "Пивоиндустрия" приглянулась компании "Альфа-Эко"?

- Покупка завода для "Альфа-Эко" - это проект, связанный с масштабными инвестициями. Возможно, пивной профиль не конек новых владельцев, но, когда рассматривалась возможность приобретения, просчитывались все важные параметры. Плюсов оказалось больше, чем минусов. Рост потребления пива на Дальнем Востоке выше, чем по России в целом. Эксперты дают прогноз, что в ближайшие пять лет потребление пива именно на рынке Дальнего Востока увеличится примерно еще на 70-80%. "Пивоиндустрия Приморья" - единственное в Приморье по-настоящему крупное производство. Мы надеемся, что, несмотря на то, что предприятие было в кризисе, лояльность потребителя к выпускаемой заводом продукции частично сохранилась. Хотя минусы, конечно, есть. Предприятие в последние месяцы было практически брошено старыми собственниками.

- В каком состоянии находился завод на момент прихода новой команды?

- Мы пришли работать 20 июля. Производство было уже полностью остановлено, на складах не было ни литра продукции, люди находились в отпусках без содержания. Более того, на предприятии висели долги перед поставщиками и бюджетами разных уровней. Часть из них мы погасили, на остальные предоставили график погашения. Работать начали практически с чистого листа.

Второй момент - формирование команды. Считаю, что сегодня мы подобрали хороших профессионалов. Большинство из них - это местные специалисты. На положительный финансовый результат мы планируем выйти уже к 2006 г. Мы начали погашение старых задолженностей предприятия. На сегодняшний день с момента запуска завода $1,5 млн ушло на налоговые платежи и задолженности.

- Пять лет назад "Пивоиндустрия" занимала 70% пивного рынка региона. Сегодня эти позиции уже утрачены, и вернуть их будет очень сложно. За это время у вашего завода появились два мощных конкурента - "Балтика" и "Амур-пиво". Причем оба предприятия на подъеме. Не думаю, что они отдадут те позиции, которые уже сумели завоевать.

- Мы будет повышать качество. Проанализировав ситуацию, поняли, что неудачи последних лет связаны со слабым марочным портфелем. Было размыто позиционирование продукции. Откровенно говоря, в это не вкладывались достаточные средства, которые бы обеспечили продвижение продукции и стимулирование потребительского спроса. У предприятия были очень сильные позиции в кеговом направлении, поэтому мы его также будем развивать.

Мощность завода - 7 млн дал в год, но, согласно документам, даже в лучшие годы с линий завода не сходило более 5 млн дал в год. Есть запас мощностей, а значит, наша первоочередная задача - это модернизация. Основное перевооружение начнется уже в октябре, а в мае 2006 г. мы планируем получить результаты по увеличению мощности производства, что позволит нам расширить ассортимент. Уже заключены контракты с поставщиками оборудования, в основном оно будет немецким.

После реконструкции предприятия мощность завода будет достигать 12 млн дал в год. Аналогичная мощность у "Балтики" и "Амур-пива". Очень важно, что сегодня мы работаем на хорошем солоде. Может, это дороже, но иначе вернуть утраченные позиции будет невозможно.

- А что будет с марочным портфелем? Вы ведь признаете, что прежние неудачи объясняются полным провалом в этом направлении?

- Сегодня у нас три основные марки: "Студеное", "Рыцарь Приморья" и "Жигулевское". По всем будет предпринят ребрендинг. Он предполагает смену этикетки, возможно, упаковки. Сохраним главное - недорогой ценовой сегмент в пределах 12-14 руб. за бутылку 0,5 л. После перевооружения выведем на рынок две принципиально новые марки. Озвучивать названия пока преждевременно, но могу сказать, что эти марки будут находиться в другом ценовом сегменте.

- Успеха на рынке достигает тот, кто правильно выстраивает схему продаж...

- Завод переходит на новый вид дистрибьюции. Ранее основным дистрибьютором была компания "Альтаир". Согласно новой схеме, произойдет деление продаж по регионам. В Хабаровске реализовывать продукцию будет один дистрибьютор, во Владивостоке - другой, на севере Приморья - третий. Правильная работа с розничной сетью очень важна, сегодня мы настроены на то, чтобы реализация велась в строгом соответствии с той ценовой политикой, которую устанавливаем мы. А то бывает, что в двух магазинах, расположенных через дорогу, разница в цене на нашу продукцию достигает 20%.

- На реализацию задач, о которых вы упомянули, нужны значительные средства. Акционеры предприятия ставили перед вами конкретные сроки, в которые предприятие должно выйти на хороший уровень рентабельности. Сколько средств они готовы вложить в завод?

- Инвестиционный портфель достаточно большой - около $15 млн. Эта цифра говорит о серьезности намерений акционеров сделать предприятие пивным лидером Приморского края и иметь серьезные позиции на Дальнем Востоке. Да, сегодня в регионе уже есть два крупных производителя. И они нас по некоторым позициям опережают. К примеру, пока предприятие стояло, на рынок Хабаровского края пришло амурское кеговое пиво, а ведь раньше "Пивоиндустрия" была чуть ли не монополистом на этом рынке.

Но расстраиваться не стоит. Простой был незначительный, и потребитель еще не успел забыть нашу продукцию. Поэтому если мы сумеем плотно поработать с розничными торговыми точками, успешное возвращение на рынок нам обеспечено.

- Многие скептики сомневаются, сможет ли "Пивоиндустрия" возродиться в условиях жесткой конкуренции.

- Рынок пива склоняется в сторону локальности. Мировая практика показывает: продавать надо там, где производишь. По нашим оценкам, местные производители закрывают потребности Дальнего Востока на 60-70%. Все остальное - это завозное пиво. В идеале все местные производители должны закрыть 90%. Получается, что место для движения вперед еще есть.

- Вы говорите о внушительном инвестиционном портфеле. Считаете, что рынок пива настолько рентабельный, что такие суммы вложений могут окупиться за несколько лет?

- Нельзя сказать, что инвестиции вернутся за три года. Да такой задачи акционеры и не ставят. Реально в пивном бизнесе подобные вложения могут вернуться в течение 7 лет. Главная установка, исходящая от акционеров, - сделать предприятие современным заводом, с четко отлаженной инфраструктурой. На это нам и дают деньги. Кроме этого, "Пивоиндустрия" будет повышать культуру потребления пива у населения. В наших планах - открытие уличных кафе, где можно в нормальной обстановке заказать кружечку нашего пива. В розничные магазины мы готовы войти с диспенсерами. После выхода на рынок наших новых брендов следующий шаг - разлив на предприятии какой-то одной национальной марки. И, возможно, будем лить одну из марок лицензионного пива.

- Разлив национальной марки невозможен без вхождения в состав какой-либо крупной пивной компании. Означает ли это, что рано или поздно ОАО "Пивоиндустрия Приморья" станет собственностью крупного пивного российского или зарубежного холдинга?

- Об этом еще рано говорить, вначале нужно отстроить предприятие. Замечу лишь, что я работаю в сфере продаж пива более 12 лет и могу утверждать, что, когда завод работает в рамках федеральных портфельных программ, он получает массу конкурентных преимуществ. Не нужно отвлекать средства на брендирование, четко определено позиционирование его продукции на рынке, действует единая ценовая политика. Отсюда и тенденция - в недалеком будущем все пивное производство в России будет в руках нескольких крупных игроков. Разлив лицензионного пива позволит нашему заводу первым занять на Дальнем Востоке эту нишу.

- Какие самые яркие впечатления за все время работы на новом месте. Что вас заставило поверить, что под вашим руководством завод сумеет занять лидирующее место в регионе?

- Наверно, первая варка пива. Ощутил просто бешеный прилив сил. Второй раз я испытал нечто подобное, когда зашел и купил в одном из магазинов Владивостока бутылку пива, которую сам и произвел.