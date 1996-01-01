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Долги без суда и следствия
Если вы получаете зарплату в конверте, то есть минуя официальную ведомость, то очень скоро за это придется расплачиваться серьезными штрафами. Да и ваш работодатель не уйдет от наказания. С этого сообщения некоторые СМИ начали раскручивать версию о том, что в Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности юридических лиц за неуплату единого социального налога (ЕСН). Об этом сообщает "Российская газета".
Известно, что этот налог платится с начисленной заработной платы и идет в бюджеты трех социальных фондов, в том числе и в пенсионный. Если работодатель игнорирует ЕСН, то на ваших счетах в Пенсионном фонде значатся одни только нули (их так и называют - "нулевые" счета"). По ним-то и можно вычислить тех, кто получает зарплату в конверте и кто допускает это в своем ведомстве. А раз появилась возможность найти нарушителей закона, значит, надо предусмотреть для них и меры наказания. И якобы такой законопроект уже курсирует по Госдуме.
Корреспондент "РГ" попросил прокомментировать ситуацию заместителя председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Игоря ИГОШИНА:
- Начну с того, что в нашем комитете такого законопроекта нет. Думаю, журналисты здесь что-то напутали. На самом деле президент страны внес в Госдуму законопроект об ответственности за неуплату всех без исключения налогов. Суть этого законодательного предложения - изменить порядок взыскания пени, штрафов и недоимок на небольшие суммы, не превышающие 5 тыс. руб. Это касается и налогов, и выплат во внебюджетные фонды, коим и является Пенсионный фонд. Что, естественно, затронет и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Итак, если законопроект пройдет, то отношения налогоплательщика и налоговика изменятся, но только если, повторю, размер претензий, в том числе по уплате ЕСН со стороны внебюджетных фондов, не более 5 тыс. руб. Могу сообщить, что на нашем комитете законопроект уже одобрен, но с принципиальными поправками. И в ближайшие дни он будет внесен на пленарное заседание Госдумы. Я могу предположить, что именно этот документ имелся в виду.
Сейчас, как известно, налоговики обязаны подавать иск в суд и представлять доказательства вины налогоплательщика. По предлагаемой схеме, если сам налогоплательщик не будет отвечать на выставленную претензию, оппонировать ей, то через тридцать дней эта сумма будет взыскиваться с него инкассо, то есть автоматически списываться со счета.
Почему, на мой взгляд, президент внес эту инициативу? Потому что все знают, что суды сейчас перегружены административными делами. Доходит порой до смешного. Отделения ПФ выставляют претензии по всем долгам. И бывали случаи, когда общая сумма иска составляла, к примеру, 2 руб. 84 коп.
Другое дело, что депутаты обеспокоены тем, что, хотя речь идет о маленьких суммах, фактически уничтожается презумпция налоговой невиновности. Так что в первом чтении законопроект будет поддержан, а ко второму чтению существенно доработан. Ключом к совершенствованию документа станет выработка регламентов, которые бы исключили злоупотребления как со стороны налоговиков, так и фондов. Идея проста: если должник ответил на претензию, аргументировал свое несогласие, то разбор дела автоматически переходит в плоскость старого регламента, точнее говоря - ныне действующего. Дело разбирает суд.
Если же предположить, что разрекламированный прессой псевдо-законопроект действительно появится в Госдуме, то, могу предположить, что он вряд ли будет иметь успех. Конечно, ситуация, когда столь велико число "нулевых счетов", ненормальна. Но надо смотреть глубже. И тогда мы увидим, что в России налоговая нагрузка гораздо выше, чем должна быть. Да, подоходный налог стал ниже, да, снизили ставку ЕСН, но общий уровень налоговой нагрузки предельно высокий и реально недопустимый для нашей экономической ситуации. Как результат, коммерческие структуры прячут реальные обороты. Жестко требовать уплаты налогов можно только при оптимальной нагрузке.
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