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Японские металлурги посмотрели, откуда берется сырье
4 октября Владивосток посетила японская делегация, возглавляемая руководителями крупнейших металлургических предприятий, представителями химической промышленности, научными сотрудниками. Визит делегации был организован администрацией префектуры Акита.
В ходе визита состоялся круглый стол с участием президента управляющей компании ГМК "Дальполиметалл" Виталия ГЕДЗА, на котором коллеги обменялись мнениями, обсудили вопросы работы горно-металлургического комплекса "Дальполиметалл" и перспективы его развития, озвучили предложения о совместном сотрудничестве по коммерческим и инвестпроектам.
- Подобные встречи проводятся ежегодно, - сообщил Виталий ГЕДЗ. - Это ответный визит японских специалистов на Дальний Восток, в прошлом году мы как представители российской горнорудной отрасли посещали префектуру Акита. И хотя в целом эти встречи носят ознакомительный характер, они очень важны для развития горнопромышленных предприятий обеих стран, поскольку позволяют нам лучше познакомиться с соседями, обменяться знаниями и опытом, узнать о перспективах развития и увеличения объемов производства. Такие встречи имеют большое значение для обеих сторон: мы получаем возможность многое узнать о передовых технологиях переработки нашей продукции и методах организации труда, японская сторона знакомится с поставщиками сырья для своего производства.
На этой неделе представители японской делегации планируют также посетить северные территории Приморского края, в частности, филиал ГМК "Дальполиметалл" в пос. Светлогорье, где смогут непосредственно ознакомиться с его работой. Кроме того, делегация уже успела побывать на Ярославском ГОКе и собирается посетить ряд горно-металлургических компаний Хабаровского края.
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