Мебель для тех, кто ценит качество

Мебельная компания FOMA - единственное мебельное предприятие на Дальнем Востоке, получившее международный сертификат качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Этот документ признает заслуги предприятия в совершенствовании выпускаемой продукции и расширении ее рынков сбыта, а также свидетельствует о том, что продукция соответствует международным условиям безопасности и качества товаров.

- Этот вид сертификации направлен не столько на конкретную продукцию, сколько на деятельность компании в целом, - поясняет заместитель генерального директора МК FOMA Людмила ТРУБИЦИНА. - На предприятии пересмотрена организация работы всех подразделений. Каждый наш сотрудник имеет прописанные должностные обязанности, знает круг своих задач и несет персональную ответственность за все происходящее. Нет потери информации, перекладывания заданий с одного на другого. Для большого коллектива, а сегодня у нас трудятся 250 человек, это очень важно.

Дважды в год нас проверяет внешний аудитор, представитель Новосибирского ЦСМ. Прежде мы сами составляем план корректирующих действий для каждого участка. Выясняем, что еще можно сделать в том или ином отделе для улучшения работы, назначаем людей, ответственных за выполнение, проверяем результат. И все это в итоге работает на качество наших изделий.

Мебельная компания FOMA сегодня имеет не только самый большой на территории ЕАО торгово-выставочный центр "Айсберг", но и внушительные производственные помещения. В мае механический цех предприятия переехал в новое здание площадью 2800 кв. м, были реконструированы цех корпусной мебели и стекольный участок. Это позволило развернуть новое современное высоко производительное оборудование. На всей территории фабрики - идеальный порядок, помещения выглядят так, будто производят в них продукт деликатный, требующий стерильности и чистоты. Впрочем, так и должно быть там, где думают о перспективе и в развитие производства вкладывают немалые средства.

В цехах ощущаются корпоративный дух и гордость за предприятие. Фирменный стиль читается во всем - оформление, спецодежда, комнаты отдыха. Настроение создают и забытые сегодня лозунги. Плакаты развешены на стенах, как в старые советские времена, но придуманы не партийными чиновниками, а рабочими. "Один за всех, за тебя весь цех", "Пришел в цех - работай лучше всех", "Там, где нет конкуренции - спится лучше, но живется хуже". На каждом станке, рабочем месте - таблички с именами рабочих. Все знают, кто именно здесь трудится. Все знают, какая бригада сегодня лучшая.

- Такой подход к организации производства, - говорит Людмила Трубицина, - позволил нам сформулировать и новое кредо компании - мебель для тех, кто ценит качество. Мы требовательно относимся не только к качеству продукции, но и оказываем дополнительные услуги по доставке и сборке мебели по всему дальневосточному региону: от Якутии до Владивостока и даже на Сахалине и Камчатке. Участвуем во всех тендерах, выезжаем на все ярмарки. Стремимся перенимать самое интересное, что появляется в отрасли. Специально за опытом ездили в Китай, где посетили несколько фабрик. Думаю, в скором времени будем готовы производить мебель из разных пород дерева. Ну и в-третьих, продолжаем открывать свои представительства.

Выставочные центры МК FOMA есть в Хабаровске, Благовещенске, Находке, Партизанске, ведется работа по открытию фирменного магазина в Южно-Сахалинске. Большой популярностью пользуется не только офисная мебель компании, но и специализированная медицинская, торговая, бытовая и школьная. FOMA производит не просто учебные парты, а также столы для кабинетов физики, химии, лабораторные шкафы и специальные доски, на которых можно писать маркером, мелом и пользоваться магнитными дисками. Востребованы и различные стулья-ряды, в том числе для вокзалов, кинозалов, конференц-залов. Разработаны новые каталоги по профилям выпускаемой продукции - разумеется, для удобства покупателей.

Все, что производится компанией, представлено в выставочном центре "Айсберг", здесь же сегодня принимают заказы. Ну а если вы хотите знать, как выглядит современный офис, - отправляйтесь в административный корпус МК FOMA. Создавать интерьеры здесь умеют так же хорошо, как делать мебель.

697015, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 72е, факс (42622) 4-65-49, 2-01-35, 2-01-44. Сайт в Интернете: www.foma.su; e-mail: foma.bir@mail.ru.