Каждой Варваре по паре

И в этом уже убедились как постоянные потребители предприятия, так и те, кто смог ознакомиться с продукцией фабрики на специально организованной презентации. В июне впервые "Виктория" открыла всем желающим двери, чтобы продемонстрировать свои достижения.

ОАО "Виктория" - крупное производство, здесь занято более пятисот человек, выпускается 25 тысяч пар чулочно-носочных изделий и 6 тысяч штук трикотажных изделий ежедневно. По объемам производства "Виктория" - на третьем месте среди промышленников Еврейской автономии, по оснащенности - одна из первых среди предприятий легкой промышленности на Дальнем Востоке и даже в России.

Вязальные автоматы с компьютерным набором рисунка, внедренные "Викторией" прошлой осенью, сегодня работают в три смены. И выпускают 15% от общего объема чулочно-носочных изделий. Их главное преимущество - высокое качество изделий и возможность изменять дизайн носка в считаные минуты. Качество пряжи стало выше, ее теперь красят здесь же на новом оборудовании. Продукция из такой пряжи более гладкая, разнообразная по краскам и рисункам. К Новому году, Дню святого Валентина, например, выпустили носки и колготки именные, со знаками Зодиака и просто с праздничной символикой. Плюс узор вязания - он ажурный, геометрический - какой угодно! В основе изделий по-прежнему натуральные материалы - хлопок, лен, шерсть. Это главный козырь, отличающий биробиджанскую фирменную продукцию, например, от китайской. Небольшое вложение синтетической нити в изделиях "Виктории" лишь помогает носкам держать форму. Ну а современная формировочная машина завершает обработку носков и придает им самый совершенный вид.

Кроме того, произошли изменения и в бельевом производстве. Гордость фабрики - каландр-компатир "Антонио Монти". Оборудование с такими возможностями - мечта любого крупного производителя. Оно позволяет сократить усадку трикотажного полотна до 5%. Что полностью соответствует мировым стандартам. Яркие детские и женские модели содержат лайкру и имеют хорошую силу упругого восстановления. В этом сезоне "Виктория" начала выпускать трикотаж летнего и осеннего ассортимента с термоаппликацией и термостразами, что сразу пришлось по вкусу покупателям. Кстати, недавно на предприятии по просьбе потребителей стали производить трикотаж для обладателей нестандартных размеров.

- Наша задача - быть клиентоориентированными, - говорит Татьяна ШАДРИНА, заместитель генерального директора ОАО "Виктория" по производству. - Рынок очень многому учит в плане улучшения качества, снижения себестоимости, заставляет быть мобильными. Мы ежемесячно внедряем несколько видов моделей как в чулочно-носочном производстве, так и в бельевом. В наш художественный совет входят не только технологи, но и менеджеры по продажам. Они общаются непосредственно с потребителями и декларируют их мнения и пожелания. Стараемся все учитывать, хотя это и нелегко. Мы будем перевооружаться и дальше. Есть определенные направления и планы.

Особое отношение у предприятия и к оптовым покупателям. Коллектив постоянно работает над новыми предложениями для дилеров в регионах. Как результат - постоянные партнерские отношения с теми, кто раз и навсегда выбрал для себя продукцию "Виктории".

ОАО "Виктория", 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62. Телефоны отдела сбыта: 8 (42622) 6-23-41, 6-45-82. E-mail: victosbt@on-line.jar.ru.