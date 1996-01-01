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Модный бизнес на шарах
Казалось бы, сбивать шаром кегли - занятие сугубо детское. Ан нет. Боулинг - это не только увлекательная игра, но и привлекательный бизнес. Пожалуй, ни одна другая заморская забава не становилась у нас популярной в такие короткие сроки. Десяти лет не прошло с момента появления первого дальневосточного боулинг-клуба, а сегодня в регионе насчитывается уже полтора десятка мест, где можно вдоволь пошвырять шарами по кеглям.
ДосьеВ игру, которую сегодня называют "боулинг", играют больше 5 тысяч лет. Прототипы шаров и кеглей, обнаруженные археологами при раскопках в Древнем Египте, датируются 3200 годом до н. э. А в 1455 году был построен первый крытый боулинг-клуб в Лондоне. Массовое распространение древнее развлечение получило в конце XIX века в Америке.
Кстати сказать, именно американские бизнесмены раньше всех поняли, что эта игра не только развлечение, но и выгодный бизнес. В начале XX века, когда деревянный шар заменили каучуковым, интерес к боулингу оказался сопоставим с любовью американцев к бейсболу, и иметь у себя на территории несколько дорожек боулинга считал нужным любой развлекательный центр в США. Не отстают от предприимчивых американцев и остальные развитые страны. Например, в Японии боулинг входит... в школьную программу по физическому воспитанию. В этой стране ежегодно закупается оборудование для 2 тысяч дорожек, а национальной гордостью японцев является крупнейший в мире боулинг-центр на 141 дорожку. Как следствие, сегодня в боулинг играют в 120 странах мира более 100 миллионов человек. Клубы созданы для любого стиля жизни. Некоторые клубы работают в рабочие дни, другие - ночью или по выходным. Существуют объединенные клубы, клубы для мужчин или исключительно для женщин.
В России бизнес на этом развлечении начал развиваться в 1997-1998 годах с приходом поставщиков оборудования и аксессуаров для игры. Первый на Дальнем Востоке боулинг-центр "Энкай" открылся во Владивостоке 15 января 1998 года. Учредителями китайского-российского СП Enkai Brothers Bowling выступили гонконгская фирма Oriental Rich Indastriel и приморская туристическая фирма "Энкай Ко, Лтд". Причем китайская сторона внесла в качестве вступительного взноса оборудование южнокрейской фирмы Dacos, а российская взяла на себя расходы по аренде и реконструкции зала и его функционированию. Вскоре примеру Владивостока последовали Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Хабаровск.
Вложиться в шары
Покупка оборудования для игры в боулинг - одна из главных статей расходов при создании клуба. По скромным подсчетам, только на приобретение дорожек владельцы боулингов расходуют до 50% всех вложений (конечно, если они не станут строить собственное здание). Поэтому стоимость посещения центра будет напрямую зависеть от суммы первоначальных расходов и времени его окупаемости. Еще один немаловажный аспект при строительстве клуба - количество дорожек. Ведь чем больше в клубе дорожек, тем больше у него посетителей.
Давайте посчитаем. "На одну дорожку с зоной разбега требуется около 50 кв. метров, причем помещение должно быть не менее чем в 35 метров длиной, а лучше с запасом, ведь стандартная длина дорожки - 20,44 метра, но требуется еще пространство для разбега и место для отдыха. Особенных технических требований к помещению нет. Единственная сложность - энергообеспечение, так как каждая дорожка "съедает" около 30 кВт/ч электроэнергии. Но основные расходы - это приобретение и монтаж оборудования. Мы, например, предпочли арендовать простаивавший игровой зал в спорткомплексе", - говорит совладелец боулинг-центра "Энкай", президент Приморской федерации спортивного боулинга Сергей КУРАШКИН.
В каждом регионе своя специфика, так что где-то на строительстве и ремонте можно сэкономить, но вот покупать оборудование все равно придется в Москве. Первыми в свое время на российский рынок пришли две американские фирмы - Brunswick и AMF (сегодня на их долю приходится более 60% российского рынка). Чуть позже подтянулись и другие, менее именитые поставщики, среди которых особенно выделяется китайская Zhongly.
Под оборудованием для боулинга понимается комплект из следующих изделий: дорожка с основанием, пинспоттер (устройство для выставления кегель на дорожку), система возврата шара, система подсчета очков, мониторы. Кроме того, в стоимость поставки обычно входит вспомогательное оборудование - комплект мебели, декоративные панели, набор расходных материалов, аксессуаров и запчастей. Стоимость такого комплекта в стандартной комплектации на 8 дорожек варьируется у разных поставщиков в пределах от $ 25 тыс. (Zhongly) до $ 35 тыс. (AMF) за дорожку. Естественно, чем больше дорожек, тем ниже цена и наоборот.
Есть и еще одна, чисто российская особенность. Организаторы отечественных боулингов хорошо усвоили правило: не бывает русского боулинга без ресторана или, по крайней мере, бара при нем. К примеру, владивостокский боулинг "Стелс" возник при одноименном ночном клубе, бывший владелец которого, а ныне краевой депутат Александр МАМОШИН входит в пятерку лучших боулеров Дальнего Востока. И если в Европе бар приносит до 50-60% доходов боулинг-клуба, то в России подобные доходы и вовсе могут превышать выручку от основной деятельности.
Еще один вид сопутствующего бизнеса - так называемый "про-шоп", торговля профессиональными шарами, обувью, специальными перчатками и прочими аксессуарами. Например, самый простой фирменный шар в таких магазинах стоит $ 50-70, а многослойный шар с сердцевиной сложной конструкции - от $ 100 до $ 200. Пара специальной обуви американской фирмы Dexter обойдется в $ 100-180.
Если несколько лет назад боулинг ассоциировался с чем-то недосягаемым, развлечением для VIP-персон, то сегодня этот вид отдыха можно назвать общедоступным. Ценовая политика боулинг-центра дифференцирована в зависимости от времени суток и дня недели. Стоимость аренды дорожки на один час в среднем варьируется от 300 до 700 рублей. Но несмотря на то что в выходные дни цены немного выше, боулинг-центры загружены в несколько раз больше по сравнению с буднями.
К целевой аудитории боулинг-центра можно отнести абсолютно все возрастные категории потребителей (от 8 до 65 лет) и все социальные слои населения (от студентов до топ-менеджеров), включая спортсменов-боулеров. В каждом клубе есть собственные бонусы. К примеру, бесплатная кружка пива за три подряд сбитых страйка, электрочайник за 269 набранных очков (практически безупречная партия), дополнительная бесплатная партия за результат, оканчивающийся на цифру 8 и т. д.
Боулинг по-дальневосточному
Еще одна сильная сторона ведущих боулинг-центров - коммерческие и профессиональные турниры. На Дальнем Востоке спортивный боулинг начал развиваться благодаря все тому же "Энкаю", представители которого в свое время собрали настоящую медальную коллекцию. Сегодня в копилке первого дальневосточного боулинг-клуба три серебряных медали командного чемпионата России и золото Жанны КУЗЬМИНОЙ на чемпионате России среди женщин в 2001 году (по итогам этого турнира боулерша из Владивостока представляла Россию на Кубке Европы-2001).
"Поначалу, когда российский боулинг только зарождался - в 1998-2000 гг., наши игроки, которых учил китайский тренер, были конкурентоспособны. Потом, когда боулинг в центральной части стал развиваться семимильными шагами, вплоть до приглашений именитых тренеров из стран-законодателей мод. Но главную роль сыграло наше географическое расположение. Летать во Владивосток или тем более на Камчатку столичным игрокам уже невыгодно. Проще сыграть в коммерческом турнире не выезжая за пределы МКАД. Дальневосточникам в этом плане тоже непросто. Поэтому мы предпочли пойти "своей дорожкой" и организовали серию рейтинговых турниров среди городов Дальнего Востока. Сегодня в них участвуют сильнейшие игроки Приморья, Хабаровска, Камчатки, Сахалина и Амурской области. Причем на первых ролях были, есть и остаются владивостокцы, что несколько задевает игроков из других регионов. Но я думаю, что уже в ближайшее время гегемонию Владивостока нарушат представители Хабаровска или Благовещенска. Кстати, на мой взгляд, лучший боулинг-центр региона пока находится в г. Находке. В ближайшее время должны появиться современные центры в Благовещенске и Хабаровске и, может быть, во Владивостоке", - рассказывает Сергей Курашкин.
Шарахнуть по кеглям
В любом деле главное - четко определить для себя конечные цели. Боулинг не исключение. В зависимости от задач, которые вы перед собой поставите, у вас будет несколько вариантов дальнейших действий. Самый простой - "любитель".
Многому без помощи профессионального игрока, конечно, не научишься, но освоить азы техники и начать играть прямыми бросками "на добивание" (то есть сбивая все кегли не за один, а за два удара) вполне можно. Не ставя перед собой сколько-нибудь серьезных целей и задач, можно даже обойтись без покупки шара, используя прокатный. Правда, игра собственным снарядом, просверленным точно под руку, на порядок комфортнее и приятнее.
Простота правил боулинга может ввести в заблуждение. Многим новичкам кажется, что им вполне по силам самостоятельно овладеть базовым броском. Да, наверное, обложившись специальной литературой (которой, кстати, на русском языке практически нет) и обучающими кассетами, при определенном упорстве можно в течение года-двух добиться среднего результата за игру - на уровне 160-170. Однако с тренером этого же уровня можно достичь в считанные месяцы. Беда только в том, что на Дальнем Востоке таковых нет. Правда, если позволяют финансы, можно выбраться в близлежащие Китай или Малайзию.
Начинать играть в коммерческих турнирах можно и вовсе не тренируясь (задача организаторов таковых состоит в том, чтобы прежде всего за счет массовости "отбить" расходы на призовой фонд), но, чтобы показывать достойный результат, нужно провести на дорожке не один год, а значит, истратить солидную сумму. Активно занимаясь боулингом, к примеру, во Владивостоке нужно быть готовым в течение года выложить за свое хобби около $ 2,5 тыс.
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