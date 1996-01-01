Аэропорт после спячки

Помните динамику работы аэропорта в романе американского беллетриста Хейли "Аэропорт"? Я прочитал его давно, уже стерлись в памяти многие персонажи и сюжетные ходы, но ритм, стремительность развития ситуации, мощь единой машины, описанные достоверным пером, ощущаю до сих пор. К сожалению, аэропорт дальневосточной столицы давно уже не производит подобного впечатления даже снаружи. На протяжении многих лет он беспощадно эксплуатировался, не получая ничего взамен.

Досье ОАО "Хабаровский аэропорт" образовано в феврале 2005 года. Доля "Альянс-прома" - 890,4 млн рублей - оплачена деньгами. Минимущество вошло в компанию объектами недвижимости, находившимися до той поры в управлении ФГУП "Дальавиа": топливно-заправочным комплексом, зданиями грузового терминала, международного комплекса с VIP-залом, старого аэровокзала на сумму 225 млн рублей. "Хабаровский аэропорт" также получил в аренду до 2010 года двухэтажное здание относительно нового аэровокзала, наружный осветительный комплекс, земельный участок площадью 4,8 га, ряд других технологических объектов.

Судьба воздушных ворот региона давно не устраивала губернатора Виктора ИШАЕВА, и он настойчиво искал хозяина, который бы мог прийти, вложить деньги, сделать аэропорт привлекательным как для российских, так и зарубежных пассажиров и перевозчиков. Поиски губернатора логично увязались с дальневосточной стратегией компании "Альянс", которая в Хабаровске стала активно приобретать бизнес по переработке и продаже нефтепродуктов. В собственность компании перешли Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ), "Хабаровскнефтепродукт", здесь прописалась компания "Альянс-Хабаровск". Аэропорт, который ждал нового хозяина, органично вписывался в новую структуру, так как связан с ХНПЗ трубой, по которой на стоянки самолетов подается авиационное топливо.

Это имущество передавалось новому владельцу из оперативного управления авиапредприятия "Дальавиа". Сам процесс оказался довольно болезненным для ФГУП, которое на базе указанных активов зарабатывало неплохую прибыль. Однако возможностей развивать сразу два вида деятельности -модернизировать наземный комплекс и обновлять авиапарк - предприятию было не под силу. Большим достижением "Дальавиа" стало приобретение в лизинг под гарантии краевого правительства четырех самолетов Ту-154 и трех современных лайнеров Ту-214. За свою полетную деятельность авиакомпания дважды, в 2001 и 2004 годах, удостаивалась престижной премии "Крылья России". Но тянуть еще и "землю" оказалось тяжело.

- Мы пришли восполнить этот пробел, - говорит генеральный директор ОАО "Хабаровский аэропорт" Алексей ВЛАСОВ, - и, как оказалось, очень вовремя.

По его словам, проблемным является каждый объект, полученный в "наследство". Последние 8 лет не вкладывались реальные деньги в развитие топливно-заправочного комплекса, грузового терминала. Давно не ремонтировался межсектор и так далее. Состояние всего имущества примерно одинаковое. В некоторых случаях требуется прямо-таки оперативное вмешательство.

- Сейчас я нацеливаю внимание учредителей предприятия на необходимость реконструкции топливно-заправочного комплекса, центральной заправочной системы, которая выходит на перрон, поддержание и развитие службы спецтранспорта. Состояние техники, которая непосредственно работает на перроне для заправки воздушных судов, просто ужасное. Это - первоочередная задача, связанная напрямую с безопасностью, так как речь идет о нефтепродукте, его хранении и заправке.

- Алексей Евгеньевич, на бумаге выделение аэропортовского комплекса из общей структуры "Дальавиа" прошло более-менее гладко. А в жизни преодолевается с болью?

- В общем-то, это не столько нами преодолевается, сколько "Дальавиа". Мы понимаем, что мы - молодое предприятие, становимся на ноги только-только, есть у нас и проблемы, которые необходимо решать. Однако основные проблемы возникают именно на стыке нашего взаимодействия с "Дальавиа", потому что мы достаточно сильно зависим от качества предоставляемых "Дальавиа" услуг. Это - информационные услуги, связь, все коммунальные услуги, часть услуг, которые они нам продают. Тем не менее все вопросы удается решать, тупиков я пока не заметил. Бывают чисто технические сбои, которые случались и раньше, не больше.

- Клиенты аэропорта не испугались перемен? Дескать, пришел частник, он взнуздает, не продохнешь...

- Вы знаете, у нашего предприятия практически со всеми клиентами, а это -перевозчики, прекрасные отношения. Мы находим общий язык в решении любых вопросов: будь то обеспечение авиационным топливом или работа с пассажирами. На первой встрече мы озвучили свои задачи: с чем и зачем пришли. На второй - решили вопросы взаимодействия. Сейчас все рабочие моменты мы решаем по ходу.

- То, что "Хабаровский аэропорт" находится в общей структуре "Альянса", помогает?

- Конечно. Основное преимущество, по сравнению со "Спектр-авиа" и "Дальавиа", которые занимались обеспечением самолетов топливом в Хабаровском аэропорту раньше, это то, что с нами довольно просто просчитывать логистику - поставки топливной смеси от Хабаровского нефтеперерабатывающего завода до борта воздушного судна по "альянсовской" же трубе. Мы работаем в единой цепочке, у нас минимальное время доставки топлива, нет необходимости отвлекать основные средства, не надо хранить какой-то гарантированный запас. Все поставляется с завода по графику, четко в срок. На всех местах - грамотные специалисты. В Москве это - "ДВ-Альянс", здесь "Альянс-Хабаровск", которые непосредственно, как операторы по отпуску нефтепродуктов, руководят процессом поставки топлива с завода в крыло самолета. До сих пор ни одного сбоя не было.

- Насколько плодотворно сказывается на работе компании взаимодействие с правительством края? Вы ощущаете его поддержку?

- Не то слово. Непосредственно по инициативе министра промышленности Сергея ЗРАЖЕВСКОГО проведен ряд рабочих встреч и совещаний, на которых обсуждались вопросы предстоящего взаимодействия "Дальавиа" и ОАО "Хабаровский аэропорт", разрабатывались приоритетные направления развития наших предприятий.

Как наиболее наглядный пример, проведение в Министерстве промышленности совещания по вопросам развития туристического бизнеса в крае. На встрече решались вопросы взаимодействия наших предприятий с ведущими туроператорами края, ставились задачи, выслушивались наши предложения. Их реализация также весьма жестко контролируется.

Досье 5 августа состоится открытый аукцион по продаже объектов Хабаровского аэропортового комплекса общей стоимостью 264 млн рублей. Аукцион организован краевым правительством. Продажа имущества будет осуществляться с обременением: ОАО "Хабаровский аэропорт" арендует его до 2010 года. Пока наиболее вероятным претендентом на победу считается один из учредителей ОАО "Хабаровский аэропорт" - компания "Альянс-пром".

...По словам А. Власова, ожидать, что на внутренних линиях произойдет резкий рост пассажирооборота, не стоит. После дефолта 1998 года этот показатель по годам увеличивается незначительно. Поэтому в ближайшее время, даже если в Хабаровске будет суперкомплекс, пассажиров больше не будет. Это дело более длительного времени. Поэтому сейчас определены два приоритета: грузовые перевозкии международные.

Хабаровск в свое время был ориентирован на грузоперевозки: на Сахалин, Магадан, Петропавловск-Камчатский. Но потом в силу объективных причин грузовики ушли на юг - сейчас они работают через Сеул. Поэтому одна из основных задач, которую надо рассматривать, в комплексе и совместно с "Дальавиа", отметил А. Власов, как вернуть грузовые перевозки в Хабаровск. На практике это выглядит так: большие самолеты доставляют грузы сюда - в Хабаровске, для этого достаточна длина взлетно-посадочной полосы, а затем более мелкие развозят его по региону. Но для этого нужно расширять грузовой терминал, разработать программу модернизации.

Ну, и второе: Хабаровск попал в один из восьми аэропортов России, которые определяются как международные ХАБы. Речь - о пассажирских перевозках. Туристы будут доставляться в Хабаровск, дальше - по направлениям. Это позволит развивать местные авиакомпании, инфраструктуру. Потому что международные перевозки - это совершенно другой уровень обслуживания. Если пока наш пассажир довольствуется тем, что есть в аэропорту, главное, чтоб было чисто и можно где-нибудь присесть, то для привлечения зарубежных туристов уровень сервиса должен быть абсолютно другим, отметил А. Власов. Впрочем, по его словам, повышение качества обслуживания российских авиапассажиров также является одним из главных приоритетов компании.