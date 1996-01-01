Займ в особо крупных размерах

За последние пятнадцать лет мы уже привыкли к мысли о том, что наша правовая система очень несовершенна и нуждается в серьезной корректировке.

Каждый год Государственная Дума РФ принимает множество поправок к закону. Изменены Уголовный и Административный кодексы - возможно, они стали лучше. Но история одного займа, с которой вы сейчас познакомитесь, к сожалению, показывает, что российское законодательство позволяет легко и безнаказанно использовать административный ресурс далеко не в интересах граждан страны, большая часть которых, причем лучшая часть - интеллигенция, все еще остается полунищей.

Сразу подчеркну, что речь не идет об обвинениях и разоблачениях, автор не ставит целью очернить деловую или политическую репутацию фигурантов. Просто сегодня, в 2005 году, мы должны уже ясно видеть, как работают устойчивые схемы, позволяющие использовать консолидированные средства граждан в интересах отдельных лиц, и понимать, что там, где во взаимовыгодные партнерские отношения вступают представители административных, корпоративных и коммерческих структур, закон порой просто бессилен.

Осенью 2002 года в Москве глава администрации Ленского района (Республика Саха (Якутия)) Виктор САМОЙЛОВ и первый вице-президент компании "АЛРОСА" А. Б. АНДРЕЕВ подписали договор о вексельном займе на сумму 60 млн рублей. Целью займа было насыщение районного рынка широким ассортиментом дешевых продуктов питания. Компания всегда проводила в республике активную социальную политику, поэтому в предоставлении беспроцентного кредита сроком на восемь календарных месяцев не было ничего необычного. Правда, в этот период о дефиците продуктов можно было говорить разве что применительно к отдаленным селам района - частная городская торговля, наоборот, находилась в стадии бурного роста: с начала 2002 года открылось более двадцати продовольственных торговых точек. Но в любом случае обозначенная цель имела общественное значение.

Фирма-поставщик, получающая в свое распоряжение крупные денежные средства на столь льготных условиях, по закону должна была выбираться на основании тендера. Но тендер не назначался. Двенадцать векселей на общую сумму 60 млн руб. были переданы В. И. Самойловым учредителю и директору ТД "Русь" В. Е. ГОЛЬБЕРГУ, который затем продал восемь из них московскому ЗАО "Русские фонды" и четыре - филиалу ОАО "Внешторгбанк" в городе Якутске. Компания "АЛРОСА" приняла векселя к погашению, но денежных средств от заемщика не получила до сих пор, хотя срок возврата кредита истек еще 10 июня 2003 года.

В. И. Самойлов и В. Е. Гольберг начали тесно сотрудничать задолго до оформления займа. В 1999 году на базе некогда мощного, а на тот момент уже фактически обанкротившегося предприятия "Ленский леспромхоз" администрация Ленского района, возглавляемая Самойловым, совместно с ООО "СВЛК", директором которой был Гольберг, учредили ОАО ЛПК "Северный берег". Цель, как и в случае с кредитом, была благой - возрождение лесной промышленности. Сидевший без работы управляющий персонал леспромхоза удалось убедить в реальной возможности успешных продаж лесопродукции. Был открыт счет, наняты рабочие, и началась заготовка леса. На средства учредителей даже выдавались авансы в виде тушенки. Но после того как была отгружена партия продукции, рабочим объяснили, что выгодно продать пиломатериалы не получилось. Наоборот, их новый работодатель понес убытки, поэтому заплатить им за труд, увы, нечем. И все. "Северный берег" ушел по-английски, оставив за собой почти миллионный долг по заработной плате.

Торговый дом "Русь" тоже был учрежден в 1999 году с уставным капиталом в 9 тыс. рублей. Сегодня, как следует из комментария его юриста Е. А. ГРАЧЕВОЙ, активы фирмы составляют 100 млн руб. А вексельный займ, сделанный будто бы в интересах ленчан, надолго исчез с районного горизонта, потому что деньги были запущены в оборот ТД "Русь". Правда, всё это время Гольберг неоднократно в письменной форме выражал намерение вернуть деньги, но каждый раз ему что-то мешало. Так, например, он пишет на имя начальника казначейства АК "АЛРОСА", что ТД "Русь" согласен произвести перечисление 60 млн рублей на счет компании, но не имеет ее фактических реквизитов для осуществления платежей. Письмо датировано январем 2004 года, на тот момент задержка возврата составляла уже шесть календарных месяцев.

УБЭП РС (Я) провело тщательную проверку на предмет выяснения всех обстоятельств займа, но не нашло никакого состава преступления в действиях Самойлова и Гольберга. Результаты проверки подробно изложены в письме прокурора республики Н. В. МЕЛЬНИКОВА на имя В. А. ШТЫРОВА. В частности, по поводу не проведенного тендера там говорится следующее: "В соответствии со ст.301 Бюджетного кодекса РФ осуществление государственных или муниципальных закупок с нарушением установленного порядка ранее влекло административную ответственность руководителей государственных органов и органов местного самоуправления. Кодексом РФ об административных правонарушениях, введенным в действие с 01.02.2002 г., ответственность за подобные нарушения не предусмотрена".

В то же время требование закона определять поставщика на конкурсной основе - не пустая формальность. Оно основано на том, что коммерческая организация, осваивающая беспроцентный кредит, получает на общем рынке льготную позицию, и, соответственно, она должна иметь перед обществом определенные заслуги, например, вкладывать средства в социально значимые проекты, заниматься благотворительностью, иметь безупречную репутацию. Кроме того, ТД "Русь" зарегистрирован в городе Якутске. А в данном случае, если мы предполагаем непредвзятость выбора, то предпочтение следовало отдать одной из местных торговых организаций - это принесло бы району дополнительные налоговые сборы.

Также вряд ли кто-то будет оспаривать, что если бы подобные решения принимались не отдельным руководителем, а комиссией специалистов, вероятность, что выбор будет свободен от чьей-то личной заинтересованности, была бы гораздо выше. Но объективно отсутствие законодательной ответственности сводит все эти соображения к плоскости отвлеченных фантазий. Хотя они значимы во всех без исключения случаях, когда выбирается коммерческий исполнитель государственного или муниципального заказа.

Сам Самойлов не считает себя ответственным за нарушение одной из статей бюджетного кодекса, поясняя, что выбор фирмы-поставщика был определен заранее по соглашению с компанией и нашел отражение в договоре займа. Судя по тексту договора, поставщик действительно был назначен по предварительному соглашению между представителями заемщика и заимодавца. Правда, речь там идет не о фирме Гольберга, а о ТД "Внешторгбанк", который затем заключает еще один договор с ТД "Русь" и отказывается от дела, непонятно зачем за него взявшись. Но это в общем не важно. Главное, что предписанный законом порядок осуществления государственных закупок был нарушен уже в самом тексте договора и это считается "мелочью", которой никто не придает значения. Важно, что такое отношение к закону со стороны крупной бюрократии было и остается нормой в нашем так называемом правовом государстве.

Интересны также пояснения поставщика по поводу использования займа не по целевому назначению. Представители ТД "Русь" - сам Гольберг и его юрист Грачева - утверждают, что в ноябре-декабре 2002 года фирма начала поставки продуктов в Ленский район, но почти сразу была вынуждена их прекратить, потому что завезенные товары было негде складировать и хранить. Такая недальновидность поставщика оправдывается срывом предварительной договоренности, согласно которой ТД "Русь" должен был реализовывать продукты через собственную оптово-торговую сеть, для чего собирался купить в Ленске оптовую базу. По словам Самойлова, комитет имущественных отношений по Ленскому району дал на это предварительное согласие, но в последний момент в продаже базы отказал. Поскольку комитет имущественных отношений фактически входит в управленческую структуру администрации, звучит всё это очень странно.

Но не удивляйтесь. Наша история будет не полной, если не принять во внимание, что вексельный кредит на 60 млн рублей был получен за 2 месяца до выборов глав первых в республике муниципальных образований. Самойлов, отработавший два срока в качестве главы администрации района, тоже выдвинул свою кандидатуру. Если бы удалось быстро завезти большую партию дешевых продуктов, действующий глава получил бы дополнительные предвыборные очки. Но поставки затянулись. Самойлов проиграл выборы. А новый глава С. В. АВДЕЕВ счел неразумной продажу оптовых складов иногороднему коммерсанту. Тем более что для реализации продуктов на территории района покупать склады было совсем не обязательно, их вполне можно было арендовать.

Кроме того, у одного из дочерних предприятий компании "АЛРОСА" - ОАО "ЛОТК" - в городе Ленске есть своя оптово-розничная сеть с отличными складами. И если компания была заинтересована в целевом использовании кредита и его скорейшем возврате, ничто не мешало Гольбергу договориться с советом директоров ОАО "ЛОТК" и реализовать продукты через сеть его магазинов. Было бы желание. Но в том-то и соль всей истории: в начале 2003 года не осталось никого, кто был бы заинтересован в целевом использовании кредита. Самойлову было уже не до этого - он занял новый пост в одном из министерств республики. Компанию интересовал только возврат средств. Гольбергу не нужны были дополнительные транспортные расходы, а жители района вообще долгое время не имели об этом кредите ни малейшего представления.

Что касается нового главы, то он сразу оценил назначение займа как политическую и экономическую аферу. И это легко понять: экономика района находилась в весьма плачевном положении. Нужны были инвестиции, чтобы поднимать пищевую промышленность и сельское хозяйство. К примеру, для приобретения в муниципальную собственность городского пищевого комбината, находившегося тогда в процессе ликвидации, нужно было как раз около 60 млн рублей. Разумно ли вместо долгосрочных инвестиций вкладывать такую сумму в торговлю? Проблема с продуктами питания стояла очень остро летом и осенью 2001 года, а во второй половине 2002 года она была уже не актуальна. Если в такой ситуации у Гольберга нашлись причины, чтобы не выполнять условия займа, то, казалось бы, он сразу же должен был возвратить деньги либо администрации, либо напрямую АК "АЛРОСА". Директор ТД "Русь" не мог не понимать, что с момента принятия векселей он несет ответственность за средства, которые должны работать на интересы общества, - иначе их беспроцентная передача частному лицу не оправдана абсолютно ничем. А ведь это, в конце концов, не какая-то "темная наличность из оффшорных зон", а деньги акционеров компании, что, впрочем, не помешало распорядиться ими весьма щедро.

Не дождавшись добровольного возврата денег со стороны ТД "Русь", компания подала иск в арбитражный суд, но не сразу, а спустя 14 месяцев после истечения срока возврата займа. Причем в суде даже не рассматривался вопрос о выплате предусмотренной условиями договора неустойки - 0,2% от общей суммы займа за каждые просроченные сутки, т. е. 120 тысяч рублей в денежном эквиваленте.

Чем объяснить такую лояльность компании по отношению к скромной торговой организации? Мы можем только бесконечно удивляться тому, как действует в нашей стране конституционный принцип равенства прав и возможностей. В частности, для рядового гражданина РФ возможность получения беспроцентного кредита практически равна нулю, не говоря уже о том, чтобы безнаказанно не возвращать занятую сумму в течение двух лет, бесконечно отговариваясь разнообразными объективными обстоятельствами. Обычный человек может таким образом занять деньги только у друзей или родственников. Но разве АК "АЛРОСА" и ТД "Русь" находятся в дружеской или родственной связи?

По решению Арбитражного суда РС (Я), ТД "Русь" должен отвечать за возврат кредита солидарно с администрацией МО "Ленский район", являющейся правопреемником долгов бывшей администрации района. В настоящее время возврат денег всё еще находится на стадии переговоров. И если "Русь" не погасит долг, компания может предъявить исполнительный лист муниципальному образованию, которому придется расплачиваться бюджетными деньгами за "успешные" инвестиции в торговый бизнес частной фирмы.

С точки зрения соблюдения общественных интересов, которыми изначально было мотивировано предоставление вексельного займа, во всей этой истории должны быть ответственные лица. Но их нет. Во всяком случае, это следует из отчета УБЭП МВД РС (Я), в котором сказано: "Проверкой не установлено признаков хищения, злоупотребления или какого-либо иного преступления. Имели место гражданско-правовые отношения хозяйствующих субъектов".