Самой логикой жизни строители выдвинуты на передний край созидания

ОАО "Амурстрой" - старейшее предприятие строительной отрасли Приамурья. 1 августа нынешнего года ему исполняется 40 лет. В свое время именно "Амурстрою" была уготована роль первого и единственного в своем роде структурного подразделения Главдальстроя на амурской земле.

В 1992 году объединение "Амурстрой" было преобразовано в открытое акционерное общество. Изменился юридический статус предприятия, но неизменными остались основные принципы работы коллектива, которые звучат коротко, но емко - "надежность, высокое качество, профессионализм". И это не просто красивые слова. Будь по-другому, предприятие не могло бы наращивать темпы строительства и выигрывать тендеры на возведение промышленных объектов.

За 40 лет "Амурстрой" превратился в крупную современную строительную организацию, способную решать серьезные задачи дальнейшего развития Амурской области. За это время нашим предприятием построен 1201 объект производственного, культурно-бытового и коммунального назначений. В советское время и первые постперестроечные годы только в Благовещенске были построены швейная фабрика (сейчас в этом здании располагается Амурская ярмарка), мясокомбинат, молокозавод, кондитерская фабрика, главпочтамт, гостиницы "Юбилейная", "Зея", "Дружба", кинотеатр "Россия", Дворец культуры профсоюзов, газетный комплекс издательства "Амурская правда", Дом советов, стадионы "Амур" и "Спартак", областная больница. А кроме того завод "Амурсельмаш", консервный, шино- и авторемонтный заводы в Белогорске, стекольный завод в г. Райчихинске, деревообрабатывающий комбинат в г. Шимановске, завод "Автозапчасть" в г. Свободном и многое другое. Пожалуй, в Приамурье нет ни одного города или райцентра, где бы не было построенных нашим предприятием объектов.

Ежегодно открытое акционерное общество "Амурстрой" вводит в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья. Только в последние годы сдано восемь жилых домов, и что примечательно - на техническое обслуживание новостройки переданы ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство "Амурстрой". Кроме того, построены учебный и спортивный корпуса Амурского государственного университета, общежитие, средняя школа в селе Усть-Ивановка. Сейчас предприятие возводит здания городского и арбитражного судов в областном центре. На этих объектах используются новейшие строительные материалы, устанавливаются металлопластиковые окна, которые изготавливаются в одном из наших новых структурных подразделений.

Как свидетельствуют статистические данные, в Приамурье строительный бизнес вновь становится престижным, инвестиционно привлекательным. Конкуренция в нашем деле довольно жесткая. В таких условиях ОАО "Амурстрой" удается сохранять позиции одного из ведущих предприятий отрасли.

Немаловажной составляющей успеха помимо мощного производственного потенциала является кадровая стабильность. Костяк коллектива составляют высококвалифицированные специалисты со строительным стажем в 20-25 лет. Значительную часть трудовой биографии отдали "Амурстрою" Анатолий Семенович ЛАГУТИН, бывший начальник Главного управления по строительству в Амурской области, и заместитель генерального директора Николай Дмитриевич ПИВЕНЬ. А наши ветераны - бывший главный инженер, первый заместитель генерального директора Владимир Иванович ПИШНОГРАЕВ и заместитель генерального директора Геннадий Николаевич ПЛАХОНИН - до ухода на заслуженный отдых отработали и вовсе по 40 с лишним лет.

Геннадий Николаевич Плахонин возглавлял акционерное общество до 1995 года. На посту гендиректора его сменил Александр Николаевич СИНЬКОВ. Энергия, целеустремленность, профессионализм этого неординарного человека помогли "Амурстрою" выстоять в трудных социально-экономических условиях страны в целом и строительной отрасли в частности. Кстати, по инициативе Александра Николаевича в феврале 2004 года в Приамурье была создана ассоциация строителей, само собой разумеется, ее президентом был избран Синьков. В марте нынешнего года амурчане избрали Александра Николаевича еще и депутатом областного совета народных депутатов.

Коллектив предприятия стоит на пороге нового десятилетия. Анализируя пройденный путь, мы констатируем: "Амурстрой" знавал разные времена - удачные и не очень, но общее поступательное движение вперед очевидно. И это продиктовано самой логикой жизни, выдвигающей строителей на передний край созидания, потому что нет такой отрасли народного хозяйства, такой области общественной жизни, где бы дальнейший прогресс не зависел от их усилий.

От имени администрации акционерного общества "Амурстрой" сердечно поздравляю коллектив и ветеранов предприятия с 40-летним юбилеем "Амурстроя" и наступающим праздником - Днем строителя. Желаю здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Нина ЛАБУШЕВА, заместитель генерального директора ОАО "Амурстрой".