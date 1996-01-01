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Эффективность плюс частный капитал создадут основу успеха

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В первом полугодии этого года ОАО "Дальполиметалл" работал успешнее, чем в прошлом году. Руды было добыто больше на 5,3%, на 18% больше выпущено товарной продукции. И все же, как считает новый генеральный директор Александр САВВИН, еще рано говорить о стабильной работе предприятия. Для его успешного развития предстоит решить целый комплекс проблем, начиная от поисков рентабельных запасов и заканчивая реализацией продукции.

- Александр Викторович, то, что ваш металлургический завод сегодня является единственным в России, способствует росту спроса на его продукцию?

- До прошлого года так и было. Наш металлургический завод был единственным в России, где перерабатывался свинцовый концентрат. Но с прошлого года весь концентрат пошел на реализацию, а завод был реконструирован под переработку вторичного свинцового сырья. Спрос на рафинированный свинец внутри страны есть, особенно со стороны крупных аккумуляторных и кабельных заводов Сибири и Дальнего Востока. Тесные партнерские отношения сложились у нас в последнее время с иркутским "АкТехом". Этот аккумуляторный завод в последние годы активно наращивает обороты и сегодня входит в разряд крупнейших производителей аккумуляторной продукции на российском рынке. Не без их помощи мы отработали технологию плавки свинцового лома в шахтной печи.

- Чем продиктовано такое решение?

- Оно продиктовано рынком. Активное развитие китайской экономики снизило цену услуг на мировом рынке по переработке свинцового концентрата до $ 117. Себестоимость переработки концентрата на нашем заводе в два с половиной раза выше, чем в Китае. Экономические расчеты вариантов внедрения новых технологий плавки свинцовых концентратов пока не дали положительных результатов. Хотя "плавка в жидкой ванне" и соответствует мировой цене передела, большой период окупаемости капиталовложений делает этот проект для нас инвестиционно не привлекательным. Поэтому мы вынуждены пока перейти на переработку вторичного сырья.

Свинцовый и цинковый концентраты остаются нашей основной продукцией. Она пользуется хорошим спросом из-за высокого качества. Потребителями наших концентратов являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай.

- По мнению специалистов, внутренние цены в Китае на свинец и цинк выше мировых, что подталкивает Китай к разработкам полиметаллического сырья в России. Последний пример - покупка китайской компанией лицензии на разработку месторождения "Фасольное". Не теряем ли мы таким образом рынок?

- Этот шаг китайской стороны скорее можно оценивать как выполнение геополитического решения правительства по экспансии бизнеса в соседние страны. Никакого представления - ни экономического, ни организационного - по предстоящим работам в России они не имели. Будут ли они нашими конкурентами? Ни в коем случае. Путь у нас только один - стать стратегическими партнерами. В любом случае бояться присутствия китайских недропользователей в нашем регионе не надо. Геологоразведочные работы и горное дело - это не купи-продай, и здесь подход иной и инвестиции другие.

- Можно ли сказать, что наконец решена проблема выдачи разрешения на экспорт концентрата, содержащего драгоценные металлы? Помнится, еще недавно уходил год на получение от Москвы такого ежегодного разрешения.

- После выхода Указа Президента России мы так и думали, что наконец-то вопрос с оформлением квот и лицензий на вывоз сырья, содержащего драгметаллы, решен. Но в этом году правительство вновь нарушило сроки выхода постановления. Оно вышло с опозданием на месяц, и еще месяц у нас ушел на оформление лицензии. Предприятие понесло убытки за два месяца простоя по вине чиновников, и никто из них не понес наказания. Нам, к сожалению, еще далеко до цивилизованного государства, чтобы предъявлять иск правительству за нанесение ущерба и упущенную выгоду бизнесу. Нас кормят обещаниями, что такого больше не повториться.

- В чем вы видите перспективу развития ОАО "Дальполиметалл"?

- Перспектива предприятия в одном - в освоении новых месторождений ликвидных полезных ископаемых. А путей решения не так уж много. Это повышение эффективности существующего производства и вовлечение в бизнес частного и государственного капитала.

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