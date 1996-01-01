Работа по жесткому расписанию

27 октября 2005 года исполняется 60 лет со дня образования Сахалинского морского пароходства (SASCO). В новое тысячелетие компания вступила обновленной. За последние годы производительность труда здесь выросла многократно. Все суда полностью соответствуют современным конвенционным требованиям, осваиваются новые виды перевозок. SASCO стало в Сахалинской области третьим по пассажиропотоку перевозчиком, составляя серьезную конкуренцию воздушному транспорту. Линии "Пусан - Корсаков - Ванино" и "Ванино - Магадан" работают по жесткому расписанию.

Начало созданию Сахалинского морского пароходства положили итоги Великой отечественной войны, когда Советскому Союзу были возвращены отторгнутые Японией у Российской Империи юг Сахалина и Курильские острова. Восстановление их хозяйства требовало организации постоянно действующего транспортного пути, а географическое положение - создания морского транспорта.

В октябре 1945 г. после соответствующего Постановления Совета народных комиссаров СССР было создано ГМП "Сахалинское морское пароходство" с местонахождением в городе Маока (нынешний Холмск). В его состав первоначально вошли одиннадцать грузовых и два грузопассажирских парохода. Лишь два из них были отечественной постройки. Дедвейт крупнейшего из судов не превышал 3 тыс. т, а средний возраст составлял 25 лет. Все суда работали на угле. Ни на одном не было радиолокаторов, гирокомпасов или эхолотов. Скорость судов не превышала семи узлов.

Но время шло. Середина ХХ века стала периодом становления пароходства. Компания обзаводится новыми судами и модернизирует действующий флот, оснащая его современным радиолокационным и навигационным оборудованием, новыми грузовыми устройствами. Часть судов переведена с твердого на жидкое топливо. Начаты перевозки контейнерных и пакетированных грузов. Конец пятидесятых годов послужил началом линейных перевозок.

На 60-е годы пришелся период работы на вьетнамском направлении. Сахалинское пароходство стало одним из основных перевозчиков грузов для сражающегося Вьетнама. К этим же годам относится и операция, которую на Сахалине окрестили "пятьдесят осенних дней", когда моряки компании смогли организовать уникальную схему поставки тяжеловесного энергопоезда на строительство шахты Новиково.

Семидесятые годы стали фундаментом для партнерских отношений пароходства с железной дорогой. Ледоколы пароходства превратили порт "Ванино" в круглогодично действующий порт. Благодаря компании до 1975 года, т. е. до открытия железнодорожного моста через Амур, успешно работала "Амурская переправа". Продолжением этого опыта стало крупнейшее событие для Сахалинского морского пароходства - запуск в 1973 г. морской паромной переправы "Ванино-Холмск".

Высвободившееся транспортные суда стали осваивать новые направления, именно на этот период пришлось начало линейных перевозок на Магадан. Тогда же впервые был задействован транспортный коридор между Японией и Россией: возвращающиеся из Японии лесовозы пароходства доставляли в Холмск импортные грузы, которые переваливались на железнодорожные вагоны и через паромную переправу следовали далее к получателям в СССР и Европе.

Годы перестройки стали началом самостоятельной работы Сахалинского морского пароходства на мировом судоходном рынке и серьезным испытанием на прочность. В течение последних 10 лет компания осуществляет регулярные линейные перевозки по направлениям на Японию и Южную Корею, а также возобновлены регулярные каботажные перевозки по всему Дальнему Востоку.

Сегодня SASCO может с уверенностью заявить, что не просто вышло из кризиса, но активно развивается. Флот компании насчитывает сегодня 25 судов. Специфика компании - это перевозки грузов в вагонах паромами типа "Сахалин" и перевозки контейнеров и брейк-балка на судах "Ro-Lo" это т/х "Лютога" и т/х "Паромай".

В настоящее время в Сахалинском морском пароходстве с интересом наблюдают за попытками реального запуска в России лизинговых схем в гражданской авиации. Если этот опыт окажется удачным и государство решит использовать его и в морском флоте, это может стать большим подспорьем для российских судовладельцев.