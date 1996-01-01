Проекты, устремленные в небо

Государственный проектно-изыскательский институт гражданской авиации "Дальаэропроект" является ведущим институтом этого профиля на востоке страны

- Развитие региона, - говорит директор института Валерий ЖАВОРОНКО, - напрямую связано с развитием инфраструктуры воздушного сообщения. Дальний Восток - территория огромная, в значительное количество населенных пунктов можно добраться только самолетом или вертолетом. В конце прошлого столетия воздушные перевозки у нас переживали не лучшие времена. Но сейчас ситуация меняется. Дальний Восток вновь оказался под пристальным вниманием российского правительства, сюда устремляется отечественный и иностранный капитал. А соответственно, появляется острая потребность в региональном авиасообщении, строительстве современных аэропортов, взлетно-посадочных комплексов.

- Валерий Петрович, насколько это ощущается в повседневной жизни института?

- В появлении новых профильных заказов. В апреле подкомиссией по транспорту межведомственной комиссии по безопасности в сфере экономики в Дальневосточном регионе была принята "Концепция развития гражданской авиации на Дальнем Востоке РФ". Перед руководством территорий региона поставлены задачи по развитию наземной базы местных воздушных перевозок. В качестве опыта предложено взять на вооружение "Программу развития и модернизации аэропортов Республики Саха (Якутия)".

Эту программу разрабатывает наш институт. В рамках якутского проекта мы сейчас одновременно работаем над 24 аэропортами республики. Программа пишется для каждого в отдельности: как они должны развиваться, выживать, не быть убыточными. Это - большая и ответственная работа.

Институт решает многие вопросы для развития авиации на Сахалине и островах Курильской гряды. В Приамурье. Недавно губернатор Хабаровского края утвердил "Программу развития воздушного транспорта Хабаровского края".

- Каким вам видится развитие инфраструктуры авиасообщения в Приамурье?

- Минтранс РФ включил Хабаровск в список 8 городов России, на базе которых будут созданы хабы - узловые региональные аэропорты. Однако сегодня Хабаровский аэропорт далек от идеала - чтобы занять достойное место среди будущих российских хабов, ему необходима основательная реконструкция. Видение развития главного аэропорта Дальнего Востока есть у специалистов государственного проектно-изыскательского института гражданской авиации "Дальаэропроект". Благодаря краевой программе и при непосредственном участии нашего института перестраиваются аэропорты в Николаевске-на-Амуре, Богородском, Чумикане. Кроме того, проводится модернизация объектов управления воздушным движением для управления полетами самолетов в воздушном пространстве Дальнего Востока. Так, на границе Хабаровского и Приморского краев введен в эксплуатацию уникальный комплекс по радиоуправлению воздушным движением.

В целом краевая программа развития воздушного транспорта предусматривает широкомасштабные работы по реконструкции взлетно-посадочных полос, строительству технических зон и пунктов обслуживания пассажиров, открытия новых внутренних и международных рейсов. Все это предполагает активную работу всего коллектива института и в дальнейшем. Однако нужны значительные инвестиции.

- Валерий Петрович, в проектном бизнесе, как и в любом другом, - жесткая конкуренция. За счет чего вам удается побеждать?

- Наш институт имеет большой опыт. По проектам наших специалистов построены все базовые аэропорты Сибири и Дальнего Востока. Однако понятно, что на одном опыте и прошлых заслугах далеко не улетишь. Институт оснащен современной базой, обеспечивающей мировой уровень проектирования, у нас собран профессиональный коллектив. Институту, единственному среди профильных учреждений, вручен международный сертификат качества ISO 9001:2000.

У нас также есть лицензии на все виды проектных работ по всей территории России. Мы проектируем здания и сооружения по разным технологиям, различного назначения, в том числе и на территориях с особо сложными геолого-климатическими условиями, включая самые сложные регионы - с повышенной сейсмикой, расположенные на вечной мерзлоте. Выполняем комплексные инженерные изыскания для проектирования зданий и сооружений, аэропортов, автомобильных дорог, трасс линейных сооружений.

Сегодня в Хабаровском крае, ЕАО возводятся здания, жилые дома, проекты которых разработаны нашими специалистами. По нашим проектам построен муниципальный торговый центр в микрорайоне Северном г. Хабаровска, выполнен проект международного центра, который будет возведен в районе памятника партизанам краевого центра. Словом, мы - многопрофильное предприятие.

В институте создан в своем роде уникальный отдел экономического анализа, прогнозирования и обоснования инвестиций, который разрабатывает комплексные концептуальные программы по развитию аэропортов, территорий. Мы оказываем консалтинговые услуги по прогнозированию и экономическому анализу, оценке вариантов стратегии и развития строительства объектов. Таким образом, заказчики получают полный пакет документов.

Досье "Дальаэропроект" основан в 1968 году в г. Хабаровске и является ведущим институтом в Сибири и на Дальнем Востоке по проектированию и научному обеспечению наземной базы гражданской авиации. Является членом ассоциации "Аэропорт" ГА и МАРАП, консорциума дальневосточных предприятий. По рейтингу 1995-1997 гг. входил в 100 лучших проектных институтов России. По рейтингу 1998-2001 годов занял 18-е место, по рейтингу 2002-2004 гг. - 16-е место. В России действует всего четыре института подобного профиля: в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Хабаровске.

В соответствии с разработками специалистов института построены, строятся и реконструируются все дальневосточные и многие сибирские аэропорты. Среди последних работ института - реконструкция аэропорта "Толмачево" в Новосибирске, аэропорт "Ноглики", построенный в рамках Программы освоения сахалинского шельфа проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2", реконструкция подъездных путей и привокзальной площади аэропорта "Хабаровск".

У "Дальаэропроекта" имеется опыт многолетнего сотрудничества с фирмами Германии, Индии, Италии, Исландии, США, Японии, Франции, Югославии, Швеции, Китая, Финляндии и других стран.