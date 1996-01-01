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Юбилей с вкусной перспективой
Этой осенью Хабаровскому производственно-торговому рыбокомплексу исполняется 25 лет. За годы своей деятельности предприятие переживало разные времена, были и взлеты и падения. С приходом в 2003 году новой администрации во главе с генеральным директором Марком ГОРБОНОСОМ ситуация на комбинате стала заметно улучшаться. Новой команде пришлось, как говорится, засучив рукава взяться за решение многочисленных проблем. И нынешняя ситуация на комбинате во многом говорит о том, что путь избран правильный.
Одной из главных проблем для новой администрации комбината стали кадры. В Хабаровском крае множество предприятий рыбной отрасли, но, к сожалению, нет ни одного профильного вуза, где готовили бы квалифицированных специалистов-технологов. К примеру, в соседнем Приморье таких вуза три. Завод начал договариваться о прохождении их студентами практики на предприятии - растить кадры специалистов на ХПТРК. Кроме этого, с приходом нового руководства была несколько реформирована система управления - усилен менеджмент коммерческого отдела, более скоординирована работа начальников подразделений.
ДосьеОАО "Хабаровский производственно-торговый рыбный комплекс" создано 1 ноября 1989 года на базе двух самостоятельных предприятий: Хабаровского комбината рыбной гастрономии, построенного в 1979 году, и Хабаровской оптовой базы, работавшей с 1947 года. В 1992 году в результате приватизации предприятие приобрело статус открытого акционерного общества. Основной владелец акций предприятия - Комитет по управлению государственным имуществом -54% акций, из которых 11,4% находятся в федеральной собственности, 42,8% - в краевой. В 2003 году с целью вывести ОАО "Хабаровский производственно-торговый рыбный комплекс" из кризисного состояния министерство природных ресурсов Хабаровского края организовало конкурс по подбору инвестора. С его победителем - ЗАО "Амур-Шиппинг" - подписан договор - поручение на право представления интересов края в органах управления ОАО "ХПТРК" через краевой государственный пакет акций в размере 42,9% уставного капитала общества сроком на три года. Инвестором приняты условия по направлению не менее двух миллионов долларов США на развитие производства.
На предприятии постоянно идет процесс обновления производства. В этом году планируется вложить в модернизацию достаточно большие средства, многие процессы автоматизировать. Так, в июле комбинатом заключен договор с австрийской компанией "Шаллер" на поставку в декабре этого года современного оборудования для вакуумной упаковки продукции. Новая машина позволит выпускать рыбопродукты высокого качества, без консервантов, со сроком хранения до 30 суток. Это позволит предприятию представить покупателям не только более широкий ассортимент качественных рыбных деликатесов, но и выйти со своей продукцией за пределы края, в другие регионы, даст возможность торговать по всему Дальнему Востоку.
Стоит отметить, что подобным уровнем европейской обработки рыбопродукции не обладает ни одно профильное предприятие региона. Специалисты ХПТРК тщательно изучили возможности будущего оборудования на подобной машине в Екатеринбурге и уже готовят новую рецептуру для производства вкусных речных и морских даров.
Правда, стоит заметить, что усилиями одних лишь менеджеров комбината и инвесторов, без поддержки краевого правительства, кардинально перестроить работу предприятия невозможно. Сегодня практически все отраслевые министерства участвуют в подъеме ХПТРК. Так, к примеру, благодаря правительству края у комбината есть свои квоты на вылов рыбы. У предприятия есть своя достаточно обширная торговая сеть - в краевом центре это 10 торговых точек. Кстати, цены на продукцию рыбокомплекса в фирменной торговле ХПТРК существенно ниже, чем в других рыбных торговых точках.
В недалеких планах комбината - открытие в каждом районе Хабаровского края филиала или дочернего предприятия, что позволит обеспечить рабочими местами местное население. Такие филиалы уже работают в Охотском и Николаевском районах. Это хорошо и в целом для районов, на территории которых теперь осуществляется весь цикл - заготовка - производство - сбыт, и для потребителя. Абсурдная ситуация, когда жители рыбных районов едут за готовой продукцией в город, должна уйти в прошлое.
Стоит отметить, что рыбокомплекс - практически единственное в регионе предприятие, которое осуществляет углубленный цикл проверки завозимой и выпускаемой продукции. На предприятии функционируют сертифицированные лаборатории, в которых с высокой точностью определяются пищевые характеристики продукта. Здесь работает целый штат специалистов, которые дадут квалифицированное заключение по выпуску любой рыбной и морской продукции. Весь процесс производства находится под жестким контролем, поэтому претензий к ассортиментному перечню комбината практически не бывает. Ведь согласитесь, что гарантия качества продукта, его жесткая сертификация и, что само собой разумеется, вкусовые характеристики для современного покупателя являются определяющими при покупке продукта. На комбинате дорожат репутацией на рынке, и покупатели уже оценили это по достоинству.
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