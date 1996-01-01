Для развития рыбной отрасли важна определенность

Рыбная отрасль - принципиальная для экономики многих дальневосточных субъектов Федерации - уже несколько лет пребывает в состоянии перманентной реформы. Происходит она на фоне образовавшегося гигантского дисбаланса между сырьевой базой и производственными мощностями, резкого роста браконьерства. Но самой главной проблемой, по мнению рыбопромышленников стало несовершенство государственного регулирования отрасли.

До последнего времени рыбный бизнес имел низкую инвестиционную привлекательность. Однако времена меняются, и у отрасли открываются новые перспективы. Эту тему "ДК" обсуждает с губернатором Корякского автономного округа, экономика которого главным образом завязана на рыбную отрасль, Олегом КОЖЕМЯКО.

Олег Николаевич возглавил замерзающую Корякию зимой этого года. И его назначение особых вопросов не вызвало, поскольку он успел засветиться на политической авансцене как инициатор и разработчик весьма значимых для дальневосточной экономики законопроектов. В КАО с его именем уже ассоциируется ряд успешных проектов развития местной инфраструктуры и основной для округа - рыбной промышленности. Например, Тымлатский рыбокомбинат.

Однако губернаторская должность значительно расширяет круг стратегических задач, которые для Олега Кожемяко уже не могут ограничиваться рамками его бывших предприятий.

- Олег Николаевич, вы получили уникальную возможность понять суть противоречий между государством и рыбаками, что называется, по обе стороны баррикады. Насколько эти противоречия разрешимы и происходит ли в этом плане сближение позиций государства и рыбаков?

- Абсолютно разрешимы, если иметь к тому желание со стороны рыбаков и политическую волю государства. Поэтому я бы сразу хотел обратить внимание на то, что понятие баррикады в данном случае звучит некорректно и вряд ли применимо к экономическим отношениям внутри государства. Если позволите ответить от лица государства, то уверяю вас, что нет и не может быть какой-то умышленной политики, направленной на удушение рыбной отрасли. Это абсурд. И дело тут не столько в соображениях продовольственной безопасности, сколько в исключительно социально-экономических факторах. Что такое рыбная отрасль для Дальнего Востока, думаю, понимают все. Это рабочие места, это существенные составляющие доходных статей бюджетов, это инфраструктура прибрежных поселков. Поэтому усилия государства в отношении рыбной отрасли всегда будут направлены на создание условий для ее развития в обоюдовыгодном направлении социальной ответственности рыбодобывающих предприятий.

Если брать наш округ, то здесь такое сближение позиций уже происходит. Рыбаки, которые работают в Корякии, оказывают большой объем социальной помощи округу, перечисляя в бюджет средства, идущие на восстановление, ремонт и поддержание в надлежащем виде ЖКХ. Это наша принципиальная позиция. Предприятия, работающие за счет ресурсов Корякии, должны заботиться о поселках, в которых живут их сотрудники, дети. Былая практика вахтового метода работы, когда после двух-трех месяцев работы рыбодобывающие компании исчезали в неизвестном направлении до следующей путины, будет искореняться. Более того, мы подготовили программу, согласно которой те предприятия, которые желают работать в КАО, должны будут создавать на берегу перерабатывающую инфраструктуру с тем, чтобы к 2008 году выловленная у нас рыба целиком перерабатывалась на российской земле.

- Но не угрожает ли стопроцентная переработка рыбы на российском берегу потерей внешних рынков для России?

- Мы говорим, в первую очередь, о первичной обработке - заморозке для длительного хранения или отправки на предприятия по глубокой переработке рыбы. Это очень важно для установления понятных правил игры со стороны рыбаков и создания прозрачной системы налогообложения. По нашей информации, как минимум, 30% добытых у берегов Корякии водных биоресурсов сегодня перегружается в море на суда-приемщики. Дальнейшее движение этой продукции отследить практически невозможно. Соответственно, и получить от нее положенные отчисления в государственный бюджет также не представляется возможным.

Но это только часть проблемы. Второй очень важный момент - дефицит перерабатывающих мощностей на берегу. При высоком уровне безработицы в КАО это просто нонсенс. Поэтому мы и говорим о стопроцентной первичной переработке на российском берегу. Что же касается дальнейшего продвижения продукции - пойдет ли она в замороженном виде на внешний рынок или внутренний, то это уже личное дело самих рыбаков. Где и как им выгоднее продавать свою продукцию, они решают сами. Хотя, безусловно, увеличение добавленной стоимости нашей рыбопродукции для государства имеет большое значение, в том числе и во внешнеторговом обороте. Но это уже вопрос дальнейшего развития. Сегодня необходимо навести элементарный порядок в отчетности отрасли, поскольку водные биоресурсы принадлежат государству и государство обязано регулировать эти вопросы.

- Но государство уже однажды отрегулировало подобные вопросы с помощью рыбных аукционов. Да и сегодня некоторые правительственные шаги в этом плане вызывают массу вопросов. Например, распределение платежей за пользование водными биоресурсами между региональными и федеральным бюджетами. Или забюрократизированный порядок управления промыслом лососевых рыб, нарушение которого едва не обернулось для вашего коллеги - камчатского губернатора - уголовным преследованием.

- Я всегда выступал против рыбных аукционов, и время показало, что это действительно была стратегическая ошибка, которая привела к серьезным потерям в отрасли. Мне кажется, что ее причиной стала попытка решить все проблемы рыбаков и государства каким-то одним радикальным методом. Но устранить все недостатки в отрасли одним постановлением невозможно. Уж слишком много их накопилось за последние десять лет. Нужна серьезная, кропотливая работа, если мы на самом деле хотим прийти к положительным результатам, и вопрос разбюрократизации системы управления промыслом лосося - это только одно из направлений. Детального нормативного сопровождения требует, например, и долевой оборот, который пока негативным образом сказывается на расцвете теневого рынка долей предприятий, участвующих в промысле только на бумаге, а зачастую давно не имеющих добывающих мощностей.

Особый вопрос - прибрежное рыболовство, являющееся для большинства прибрежных поселков единственным родом деятельности. Здесь требуется вносить изменения в Закон "О государственной границе РФ" с тем, чтобы для судов, ведущих промысел исключительно в экономической зоне и на континентальном шельфе, существовал упрощенный порядок пересечения границы. Финансирование отраслевой науки - также весьма больной вопрос, поскольку без долгосрочных прогнозов на ОДУ, без серьезного изучения проблем, связанных с промыслом малоосвоенных водных объектов, без внедрения технологий воспроизводства популяций объектов массового промысла, изучения факторов, влияющих на экосистему, говорить о долгосрочном стратегическом планировании в отрасли невозможно. А ведь предприятиям очень важно планировать свою работу на перспективу.

Не секрет, что нынешнее состояние дел вполне устраивает отдельные компании. Есть традиционные объекты промысла, есть налаженные каналы продвижения продукции и "полусерые" схемы занижения выручки. И до тех пор, пока ничего не будет предприниматься, эта ситуация, в принципе, будет устраивать многих. Но это философия временщиков. Если мы говорим о перспективах, то здесь важно предпринимать и те шаги, о которых я говорил, и решать другие вопросы, возникающие по мере обнаружения новых препятствия для развития. Главное препятствие - это ограничение плановых перспектив.

- Раньше в качестве главного препятствия всегда называли отсутствие свободных средств, которые можно было бы вложить в капитализацию предприятия.

- Поверьте мне, средства есть. Посмотрите таможенную статистику за любой год, и объемы рыбной продукции, которые уходят за рубеж. Большая часть этих денег не возвращается, поскольку в нынешней ситуации рыбной отрасли возвращаться для капитала, вроде бы особого смысла нет, а правила игры на будущее четкого нормативного закрепления не имеют. Должно заметить, что и российские компании проявляют нормальный бизнес-интерес к рыбной отрасли, который позволяет существенно снижать зависимость рыбодобывающих предприятий от иностранных кредитов. На Камчатке и в Корякии, например, уже достаточно заметно присутствие Россельхозбанка, который предоставляет вполне приемлемые условия кредитования, и я вам скажу, что большая часть лососевого промысла ведется за счет российского капитала. То есть деньги есть. Предприятия, на которых я работал, содержали и содержат социалку приморского поселка Преображение или корякского Тымлата. Если бы рыба была убыточным бизнесом, то охотников заниматься ею было бы гораздо меньше. Все дело в правилах и стратегии.

- Но социальная ответственность бизнеса, о которой вы говорили, это, скорее исключение из правил. Каким образом она может стимулировать развитие отрасли, если ничего, кроме расходов рыбакам не сулит?

- Ну, во-первых, о социальной ответственности бизнеса впервые сказал президент. Во-вторых, здесь все зависит от целей, которые мы перед собой ставим. Рыбная отрасль, как сверхприбыльный, но теневой бизнес для небольшой группы лиц, в который рядовые рыбаки однозначно не попадают, существовать в цивилизованном государстве не может. Изменения, прежде всего стратегические, необходимы. Это политика государства. Если вы с ней согласны, то мы предлагаем взаимоприемлемый для государства и бизнеса вариант, при котором отрасль становится прозрачной, решает положенный, как и для любой другой отрасли, объем социальных задач и получает свой пакет долгосрочных гарантий собственного развития. Это квоты, закрепленные объемы, в дальнейшем закрепление на нерестовых реках. Это также развитие, которое предполагает уже совместные с государством шаги по охране и воспроизводству биоресурсов. И вот так, шаг за шагом мы и приведем в соответствие наши отношения с рыбаками. Вполне приемлемый каркас взаимоотношений. Вы ведете честный бизнес, мы создаем условия для его развития. Для Корякии это элементарный вопрос выживания, хотя, я думаю, вектор подобных отношений одинаково применим ко всем рыбным регионам.

- Тогда, может, имеет смысл создать что-то вроде координирующего дальневосточного центра, чтобы такие отношения считались нормой, а не сомнительным ноу-хау отдельного взятого субъекта РФ?

- Нормой можно считать то, что подкреплено законодательной базой. То есть все теми же правилами игры. Поэтому если здесь нужны какие-то дополнительные усилия, то они связаны прежде всего с законотворческой деятельностью. Что же касается координации, то у нас ее достаточно. Это и полпредство, и Росрыболовство. Общая координация необходима в решении оперативных вопросов. Ну, например, при изменении сроков промысла или передаче части лимитов тому или иному предприятию в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Это вполне может делать Росрыболовство отдельной телеграммой, минуя запутанную цепочку согласований. А в остальном регионы и рыбаки сами разберутся, как и что им нужно делать в рамках существующих правил, главное, чтобы эти правила существовали.

- А возможное объединение Корякии и Камчатки не внесет ли коррективы в ваши представления об этих правилах?

- Не думаю. Это политика государства, а в случае объединения ресурсов Камчатки и КАО, на мой взгляд, реализовывать ее будет проще.