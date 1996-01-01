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Для развития рыбной отрасли важна определенность
Рыбная отрасль - принципиальная для экономики многих дальневосточных субъектов Федерации - уже несколько лет пребывает в состоянии перманентной реформы. Происходит она на фоне образовавшегося гигантского дисбаланса между сырьевой базой и производственными мощностями, резкого роста браконьерства. Но самой главной проблемой, по мнению рыбопромышленников стало несовершенство государственного регулирования отрасли.
До последнего времени рыбный бизнес имел низкую инвестиционную привлекательность. Однако времена меняются, и у отрасли открываются новые перспективы. Эту тему "ДК" обсуждает с губернатором Корякского автономного округа, экономика которого главным образом завязана на рыбную отрасль, Олегом КОЖЕМЯКО.
Олег Николаевич возглавил замерзающую Корякию зимой этого года. И его назначение особых вопросов не вызвало, поскольку он успел засветиться на политической авансцене как инициатор и разработчик весьма значимых для дальневосточной экономики законопроектов. В КАО с его именем уже ассоциируется ряд успешных проектов развития местной инфраструктуры и основной для округа - рыбной промышленности. Например, Тымлатский рыбокомбинат.
Однако губернаторская должность значительно расширяет круг стратегических задач, которые для Олега Кожемяко уже не могут ограничиваться рамками его бывших предприятий.
- Олег Николаевич, вы получили уникальную возможность понять суть противоречий между государством и рыбаками, что называется, по обе стороны баррикады. Насколько эти противоречия разрешимы и происходит ли в этом плане сближение позиций государства и рыбаков?
- Абсолютно разрешимы, если иметь к тому желание со стороны рыбаков и политическую волю государства. Поэтому я бы сразу хотел обратить внимание на то, что понятие баррикады в данном случае звучит некорректно и вряд ли применимо к экономическим отношениям внутри государства. Если позволите ответить от лица государства, то уверяю вас, что нет и не может быть какой-то умышленной политики, направленной на удушение рыбной отрасли. Это абсурд. И дело тут не столько в соображениях продовольственной безопасности, сколько в исключительно социально-экономических факторах. Что такое рыбная отрасль для Дальнего Востока, думаю, понимают все. Это рабочие места, это существенные составляющие доходных статей бюджетов, это инфраструктура прибрежных поселков. Поэтому усилия государства в отношении рыбной отрасли всегда будут направлены на создание условий для ее развития в обоюдовыгодном направлении социальной ответственности рыбодобывающих предприятий.
Если брать наш округ, то здесь такое сближение позиций уже происходит. Рыбаки, которые работают в Корякии, оказывают большой объем социальной помощи округу, перечисляя в бюджет средства, идущие на восстановление, ремонт и поддержание в надлежащем виде ЖКХ. Это наша принципиальная позиция. Предприятия, работающие за счет ресурсов Корякии, должны заботиться о поселках, в которых живут их сотрудники, дети. Былая практика вахтового метода работы, когда после двух-трех месяцев работы рыбодобывающие компании исчезали в неизвестном направлении до следующей путины, будет искореняться. Более того, мы подготовили программу, согласно которой те предприятия, которые желают работать в КАО, должны будут создавать на берегу перерабатывающую инфраструктуру с тем, чтобы к 2008 году выловленная у нас рыба целиком перерабатывалась на российской земле.
- Но не угрожает ли стопроцентная переработка рыбы на российском берегу потерей внешних рынков для России?
- Мы говорим, в первую очередь, о первичной обработке - заморозке для длительного хранения или отправки на предприятия по глубокой переработке рыбы. Это очень важно для установления понятных правил игры со стороны рыбаков и создания прозрачной системы налогообложения. По нашей информации, как минимум, 30% добытых у берегов Корякии водных биоресурсов сегодня перегружается в море на суда-приемщики. Дальнейшее движение этой продукции отследить практически невозможно. Соответственно, и получить от нее положенные отчисления в государственный бюджет также не представляется возможным.
Но это только часть проблемы. Второй очень важный момент - дефицит перерабатывающих мощностей на берегу. При высоком уровне безработицы в КАО это просто нонсенс. Поэтому мы и говорим о стопроцентной первичной переработке на российском берегу. Что же касается дальнейшего продвижения продукции - пойдет ли она в замороженном виде на внешний рынок или внутренний, то это уже личное дело самих рыбаков. Где и как им выгоднее продавать свою продукцию, они решают сами. Хотя, безусловно, увеличение добавленной стоимости нашей рыбопродукции для государства имеет большое значение, в том числе и во внешнеторговом обороте. Но это уже вопрос дальнейшего развития. Сегодня необходимо навести элементарный порядок в отчетности отрасли, поскольку водные биоресурсы принадлежат государству и государство обязано регулировать эти вопросы.
- Но государство уже однажды отрегулировало подобные вопросы с помощью рыбных аукционов. Да и сегодня некоторые правительственные шаги в этом плане вызывают массу вопросов. Например, распределение платежей за пользование водными биоресурсами между региональными и федеральным бюджетами. Или забюрократизированный порядок управления промыслом лососевых рыб, нарушение которого едва не обернулось для вашего коллеги - камчатского губернатора - уголовным преследованием.
- Я всегда выступал против рыбных аукционов, и время показало, что это действительно была стратегическая ошибка, которая привела к серьезным потерям в отрасли. Мне кажется, что ее причиной стала попытка решить все проблемы рыбаков и государства каким-то одним радикальным методом. Но устранить все недостатки в отрасли одним постановлением невозможно. Уж слишком много их накопилось за последние десять лет. Нужна серьезная, кропотливая работа, если мы на самом деле хотим прийти к положительным результатам, и вопрос разбюрократизации системы управления промыслом лосося - это только одно из направлений. Детального нормативного сопровождения требует, например, и долевой оборот, который пока негативным образом сказывается на расцвете теневого рынка долей предприятий, участвующих в промысле только на бумаге, а зачастую давно не имеющих добывающих мощностей.
Особый вопрос - прибрежное рыболовство, являющееся для большинства прибрежных поселков единственным родом деятельности. Здесь требуется вносить изменения в Закон "О государственной границе РФ" с тем, чтобы для судов, ведущих промысел исключительно в экономической зоне и на континентальном шельфе, существовал упрощенный порядок пересечения границы. Финансирование отраслевой науки - также весьма больной вопрос, поскольку без долгосрочных прогнозов на ОДУ, без серьезного изучения проблем, связанных с промыслом малоосвоенных водных объектов, без внедрения технологий воспроизводства популяций объектов массового промысла, изучения факторов, влияющих на экосистему, говорить о долгосрочном стратегическом планировании в отрасли невозможно. А ведь предприятиям очень важно планировать свою работу на перспективу.
Не секрет, что нынешнее состояние дел вполне устраивает отдельные компании. Есть традиционные объекты промысла, есть налаженные каналы продвижения продукции и "полусерые" схемы занижения выручки. И до тех пор, пока ничего не будет предприниматься, эта ситуация, в принципе, будет устраивать многих. Но это философия временщиков. Если мы говорим о перспективах, то здесь важно предпринимать и те шаги, о которых я говорил, и решать другие вопросы, возникающие по мере обнаружения новых препятствия для развития. Главное препятствие - это ограничение плановых перспектив.
- Раньше в качестве главного препятствия всегда называли отсутствие свободных средств, которые можно было бы вложить в капитализацию предприятия.
- Поверьте мне, средства есть. Посмотрите таможенную статистику за любой год, и объемы рыбной продукции, которые уходят за рубеж. Большая часть этих денег не возвращается, поскольку в нынешней ситуации рыбной отрасли возвращаться для капитала, вроде бы особого смысла нет, а правила игры на будущее четкого нормативного закрепления не имеют. Должно заметить, что и российские компании проявляют нормальный бизнес-интерес к рыбной отрасли, который позволяет существенно снижать зависимость рыбодобывающих предприятий от иностранных кредитов. На Камчатке и в Корякии, например, уже достаточно заметно присутствие Россельхозбанка, который предоставляет вполне приемлемые условия кредитования, и я вам скажу, что большая часть лососевого промысла ведется за счет российского капитала. То есть деньги есть. Предприятия, на которых я работал, содержали и содержат социалку приморского поселка Преображение или корякского Тымлата. Если бы рыба была убыточным бизнесом, то охотников заниматься ею было бы гораздо меньше. Все дело в правилах и стратегии.
- Но социальная ответственность бизнеса, о которой вы говорили, это, скорее исключение из правил. Каким образом она может стимулировать развитие отрасли, если ничего, кроме расходов рыбакам не сулит?
- Ну, во-первых, о социальной ответственности бизнеса впервые сказал президент. Во-вторых, здесь все зависит от целей, которые мы перед собой ставим. Рыбная отрасль, как сверхприбыльный, но теневой бизнес для небольшой группы лиц, в который рядовые рыбаки однозначно не попадают, существовать в цивилизованном государстве не может. Изменения, прежде всего стратегические, необходимы. Это политика государства. Если вы с ней согласны, то мы предлагаем взаимоприемлемый для государства и бизнеса вариант, при котором отрасль становится прозрачной, решает положенный, как и для любой другой отрасли, объем социальных задач и получает свой пакет долгосрочных гарантий собственного развития. Это квоты, закрепленные объемы, в дальнейшем закрепление на нерестовых реках. Это также развитие, которое предполагает уже совместные с государством шаги по охране и воспроизводству биоресурсов. И вот так, шаг за шагом мы и приведем в соответствие наши отношения с рыбаками. Вполне приемлемый каркас взаимоотношений. Вы ведете честный бизнес, мы создаем условия для его развития. Для Корякии это элементарный вопрос выживания, хотя, я думаю, вектор подобных отношений одинаково применим ко всем рыбным регионам.
- Тогда, может, имеет смысл создать что-то вроде координирующего дальневосточного центра, чтобы такие отношения считались нормой, а не сомнительным ноу-хау отдельного взятого субъекта РФ?
- Нормой можно считать то, что подкреплено законодательной базой. То есть все теми же правилами игры. Поэтому если здесь нужны какие-то дополнительные усилия, то они связаны прежде всего с законотворческой деятельностью. Что же касается координации, то у нас ее достаточно. Это и полпредство, и Росрыболовство. Общая координация необходима в решении оперативных вопросов. Ну, например, при изменении сроков промысла или передаче части лимитов тому или иному предприятию в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Это вполне может делать Росрыболовство отдельной телеграммой, минуя запутанную цепочку согласований. А в остальном регионы и рыбаки сами разберутся, как и что им нужно делать в рамках существующих правил, главное, чтобы эти правила существовали.
- А возможное объединение Корякии и Камчатки не внесет ли коррективы в ваши представления об этих правилах?
- Не думаю. Это политика государства, а в случае объединения ресурсов Камчатки и КАО, на мой взгляд, реализовывать ее будет проще.
ДосьеКорякский автономный округ расположен на крайнем северо-востоке России, занимает северную часть полуострова Камчатка, прилегающую к нему часть материка, а также остров Карагинский. Омывается водами Охотского (с запада) и Берингова (с востока) морей. На севере округ граничит с Чукотским автономным округом, на юге - с Камчатской областью. Округ административно разделен на четыре района. Всего в округе 29 населенных пунктов, 17 из которых являются национальными (более 50% численности населения в этих селах относятся к народностям Крайнего Севера). Основным источником формирования валового дохода региона является добыча драгоценных металлов, производство пищевой рыбной продукции. Корякский автономный округ обладает значительными ресурсами минерального и биологического сырья. Но, несмотря на благоприятные экономическо-географические условия, развитию округа препятствуют следующие объективные причины: сложные природно-климатические условия, слабое освоение территории, низкая плотность населения, отдаленность от промышленных центров страны, труднодоступность большей части территории, отсутствие развитой сети автомобильных дорог, отток населения. Решению ряда вышеизложенных проблем способствует реализация ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг. и до 2010 года". В программу включены основные мероприятия по развитию: топливно-энергетического комплекса (строительство сети мини-ТЭЦ "Палана", "Корф", "Манилы", "Оссора"); транспортного комплекса (аэропорт Палана, автозимник продленного действия "Палана - Анавгай", дороги "Корф - Медвежка", "Каменское - Манилы"); минерально-сырьевого комплекса (реконструкция угольных разрезов "Паланский", "Тигильский", "Корфский", "Гореловский"); социальной инфраструктуры (строительство окружного противотуберкулезного диспансера, детского дома на 96 мест, дома престарелых в пгт. Палана; реконструкция окружной больницы).
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