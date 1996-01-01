В Хабаровском крае обязательно будет целлюлозный комбинат

Лес - один из китов, на котором держится экономика ряда дальневосточных субъектов федерации. Он же и самый востребованный в АТР экспортный товар. Очевидно, что на фоне растущего спроса на лесные ресурсы у региона будет расти и упущенная выгода, если в номенклатуре зарубежных поставок не будет добавляться продукция глубокой переработки.

Этот вопрос - один из основных среди тех, что предстоит обсудить участникам круглого стола "Рациональное использование лесных ресурсов Дальнего Востока в условиях интеграции России в АТР".

"ДК" встретился с сопредседателем круглого стола, министром лесной промышленности Хабаровского края Василием ШИХАЛЕВЫМ.

- Василий Михайлович, участникам Конгресса предстоит обсудить дальнейшие пути развития Дальнего Востока, состояние основных отраслей его экономики. В том числе лесопромышленного комплекса. Каково нынешнее состояние ЛПК Хабаровского края, каковы проблемы и перспективы, учитывая то, что один из ключевых для экономики показателей - уровень переработки древесины - в крае ниже, чем в целом по России?

- В настоящий момент Хабаровский край занимает третье место в России по объемам заготовки древесины. В прошлом году всеми участниками лесозаготовительного сегмента рынка у нас было заготовлено 9, 25 млн куб. м леса. При этом 80% заготовленного поставляется в необработанном виде на рынки стран АТР. 20% от общего объема мы перерабатываем на своей территории, из них 30% произведенных пиломатериалов также поставляются на внешний рынок.

Еще во время существования Советского Союза Хабаровский край развивался как сырьевой регион. Задача была одна: производить круглые лесоматериалы и поставлять их на внутренний рынок. Эта задача четко выполнялась. Но в ходе известных политических преобразований возникла ситуация, когда регионы оказались никому не нужны, и, разумеется, продукция этих регионов.

Мы пережили тяжелое время, когда объемы заготовки упали до 2,5 млн куб.м древесины в год. Сейчас кризис преодолен, и сегодня 7 млн куб. м круглых лесоматериалов - это тот объем, с которым легко справляются предприятия лесопромышленного комплекса края. Правда, налоговый потенциал у этих предприятий выше, чем мы имеем сегодня налогов на нашей территории. В прошлом году предприятия заплатили 850 млн руб. налогов, конечно, это недостаточная сумма.

Чтобы увеличить отдачу территории, необходимо самим перерабатывать весомую долю существующего объема заготовок. Тем самым увеличивать добавленную стоимость, и тогда, наверное, потенциал будет реализован более полно. И первой задачей на пути получения добавленной стоимости является создание перерабатывающих мощностей.

Однако переработка - дорогое удовольствие. И одни только мощности без подготовленных кадров - пустая трата времени и сил. Поэтому краевым министерством предложена, а правительством Хабаровского края утверждена пятилетняя "Программа развития ЛПК до 2010 года", которая включает в себя все необходимые мероприятия по развитию переработки. В прошлом году объем переработки лесоматериалов круглых составил у нас 16,5%. В этом году мы с помощью ввода новых и лучшей загрузки существующих мощностей достигаем 20%. Но задача стоит до конца 2010 года выйти на 50%.

Основная переработка в крае - лесопиление. У нас производятся клееные пиломатериалы, мы ламинируем ДСП, но, повторяю, вся переработка основывается только на одном направлении. Дальше развиваться такими темпами, с динамикой 25-27% в год, нереально. Ведь лесопиление создает другую проблему - затоваривание отходами.

Сейчас на пути развития ЛПК края стоят две насущные проблемы. Первая - рынок круглых лесоматериалов весьма ограничен. Если мы предложим Азии больший объем "кругляка", то просто обрушим цены. Вторая проблема - нам просто некуда девать отходы и низкотоварную древесину. И основная задача, которая была жирным шрифтом записана в краевую Программу, - это поиск и мобилизация инвестиций для создания мощностей по переработке низкотоварной древесины. На данный момент такие мощности в крае отсутствуют.

- Речь идет о Хорском биохимическом заводе?

- Да, в рамках Программы продолжается работа по привлечению китайских инвесторов для строительства завода по производству химико-термомеханической массы (ХТММ) на базе Хорского биохимического.

- О производстве из целлюлозы конечного продукта - бумаги - речь не идет?

- Конечно, хотелось бы производить и бумагу, но на данном этапе мы рады и этому. Это первая ласточка глубокой переработки. Завод сможет перерабатывать 850 тыс. куб. м отходов ежегодно, что позволит лесопромышленному комплексу юга Хабаровского края, что называется, вздохнуть. Китайскими партнерами уже сформирован уставной капитал. Выделено $40 млн для начального этапа, и к концу текущего года мы ожидаем начала строительства.

Дальше идет работа по строительству на базе завода металлоконструкций в Хабаровске производства по выпуску плит МДФ. Заказ на изготовление оборудования размещен в КНР. Мы планируем вокруг Хабаровска собрать всю низкотоварную древесину, около 300-320 тыс. куб. м ежегодно сможет перерабатывать этот завод.

Компания "Римбунан Хиджау" прорабатывает сейчас вопрос по строительству еще одного завода по производству плит МДФ.

- Это после критики, прозвучавшей из уст губернатора?

- Да, после губернаторской критики за отсутствие переработки древесины эта компания перевела реализацию проекта в практическую плоскость. Уже более $3 млн потрачено на подготовку. Приглашены специалисты из проектных институтов и ведется выбор площадки для строительства завода по выпуску 100 тыс. куб. м готовой продукции. Мы даже из министерства отправили им в помощь своего специалиста.

- Василий Михайлович, не рассматриваете ли вы в связи с предстоящим запуском этих производств возможный переход предприятий ЛПК края на вывозку леса в хлыстах?

- Я не сторонник административных мер воздействия. Экономика должна подсказать, как поступить в этом случае. У нас есть на Дальнем Востоке яркий пример компании с сортиментной вывозкой, но при этом в лесу не бросается даже кубометра неликвида - "Тернейлес". Надо только усилить контроль за соблюдением правил рубок, и здесь нам должно помочь лесное хозяйство.

- Василий Михайлович, описанные выше перерабатывающие мощности, как вы выразились, позволят вздохнуть предприятиям ЛПК. А задышать полной грудью ЛПК Хабаровского края может помочь восстановление целлюлозного комбината на месте бывшего Амурского ЦКК. Но на майском заседании краевого правительства губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев как-то очень уж грустно поинтересовался у вас ходом работ по поиску инвестора в этом направлении. Похоже, никто уже не верит, что трудные и многолетние поиски инвестора могут увенчаться успехом, ведь под столь масштабное строительство инвестор захочет получить крупный участок лесного фонда?

- Проблема ЛПК Хабаровского края - отходы уже существующие. В нашем крае ежегодно образуется 3-3,5 млн куб. м низкотоварной древесины. Кто хочет с нами решить эту проблему - мы готовы работать. К примеру, нашелся китайский инвестор. Он не ставит вопрос о выделении лесного фонда - процесс инвестирования в производство ХТММ пошел.

Я думаю, и целлюлозный комбинат на Дальнем Востоке обязательно будет. Это вопрос времени. Потому что любой инвестор, который сюда придет, не сможет заниматься развитием своих предприятий без использования низкосортной древесины. Ведь рынка низкосортной древесины и отходов лесопиления как такового в нашем регионе нет. И в АТР его тоже нет. Максимум мы можем продавать низкотоварной древесины в виде балансов и дров - 950 тыс. куб. м в год. Это потолок. А анализ, проведенный нашим министерством, показал, что у нас еще ежегодно 2,5 млн куб. м неликвида нетронутого лежит. Приходи - бери. И сейчас четыре компании, две из них иностранные, рассматривают проект строительства комбината.

Кроме того, не надо забывать, что в России в течение 25 лет не построено ни одного завода по производству целлюлозы. А существующие устаревают очень быстро. Они уже во многом неконкурентноспособны ни по качеству, ни по экологии. И я думаю, приход инвестора на Дальний Восток неизбежен.

- А чем мы его привлечем? Понимаю, есть краевой закон о льготах инвесторам, но пока процесс, что называется, не пошел. Что мы можем предложить инвестору еще?

- У нас есть самое главное - сырье. Почему корейцы хотят свой завод в разобранном виде сюда привезти и собрать? А потому что они сейчас сырье везут из Канады! Естественно, выходит гораздо дороже, чем могло бы. Именно поэтому у них заинтересованность есть на уровне президента. Кроме того, географическое положение у нас выгодное. Самый перспективный сейчас рынок целлюлозы - Китай. И приближение производства целлюлозы к северо-восточным границам КНР даст ощутимые преимущества инвестору, хотя, думаю, прагматичный инвестор должен ставить задачу производства конечного продукта.

- Производство конечного продукта с помощью инвестора это, разумеется, заманчиво. А что же наши внутренние инвесторы? Какие изменения возможны в ЛПК Хабаровского края в случае успешного выполнения Программы развития внутренней переработки?

- Я вижу объединение и укрупнение предприятий. У нас уже вырисовываются пять холдингов. Я думаю, в ближайшем будущем на них придется 75% общего объема лесозаготовок. 25% - на часть малых и средних предприятий, которые, несомненно, будут существовать, так как в Хабаровском крае такая лесосырьевая база, что одни "монстры" все не закроют.

Существующий холдинг ЗАО "Флора" - довольно самостоятельный. У него есть около миллиона куб. м ежегодных объемов, он занимается переработкой, и, думаю, в таком виде и будет существовать. Второй холдинг - "Римбунан Хиджау". Он уже себя заявил. За два года, думаю, он кардинально изменит ситуацию с переработкой древесины. 1,3 млн куб. м ежегодных объемов заготовки - достаточная база, чтобы реально работать.

Третий холдинг - ОАО "Дальлеспром". Новые хозяева предприятия долго "раскачиваются", но я думаю, у них тоже будут существенные изменения в вопросе переработки древесины, ведь они могут выйти на 2-2,5 млн куб. м ежегодной заготовки. Мы от них ждем серьезных шагов по созданию мощностей. Пока это предприятие определяется по виду будущего перерабатывающего производства.

Четвертый холдинг будет создан на базе ООО "Аркаим". Предприятие за последние годы заметно подросло. У них разработан комплексный проект, и сейчас "Аркаим" приступает к строительству завода по производству ДСП и клееных пиломатериалов на базе бывшего Коппинского комбината в порту Ванино.

- Место пятого холдинга пока вакантно?

- Я думаю, он будет создан на базе "Средне-Амгуньского ЛПХ". Сегодня уже идет проектирование мощностей. В общем, мы надеемся.

- Укрупнение предприятий повлечет за собой множество изменений. А что останется неизменным?

- Ниша круглых лесоматериалов останется за нами. Элитный пиловочник должен продаваться как круглый лес. Есть потребители, поднимется цена. Качественное сырье должно поставляться на внешний рынок. И мы не можем его упустить.

Наша древесина пользуется спросом. Под нее построены фанерные заводы в Японии. Будет со временем фанерный завод и у нас, но сейчас элитного сырья в крае три с лишним миллиона куб. м. Сами все не переработаем, поэтому высококачественный лиственный пиловочник будет традиционно продаваться за границу.

А то, что мы "за бесплатно" продаем, зачастую ниже себестоимости, - ситуация со временем и преобразованиями изменится. Мы уже поставляем 140 тыс. куб. м качественных пиломатериалов, и из них больше половины сушеных и строганных. А в перспективе - 300 тыс. куб. м сможем поставлять в Японию. Это наше. Сегодня у европейцев качество структуры древесины хуже, но они выигрывают в сушке, размерах и транспортной схеме. 2,5 млн куб. м они везут в Японию попутным грузом, выигрывая из-за дешевизны фрахта.

- В заключение хотелось бы коснуться экспорта. Низкая цена на русский лес - это не только "маркетинговые происки" конкурентов, но и зачастую неумелый выход на внешний рынок некоторых доморощенных карликовых "экспортеров". Если укрупнение заготовителей и производителей просматривается, то как быть с ними? Свобода внешнеэкономической деятельности во всей красе?

- Правительство России даже не хочет вмешиваться в этот процесс. Я четко это понимаю. Дело в том, что мы сегодня не находимся на том уровне развития, когда сами продавали бы свою продукцию. Сейчас, к сожалению, у нас продукцию покупают. Это психология. Не мы продаем, а у нас покупают. Поэтому сегодня как бы мы с ассоциацией "Дальэкспортлес", Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров ни пробовали выстраивать ценовую политику - цену определяет покупатель. И пока этого не переломить. Когда произойдет укрупнение предприятий, и у наших цивилизованных экспортеров будет потенциал - 85%, тогда можно будет вести речь о цене. А пока американский лес продается по $350 за кубометр, а наш - по $110.

- Зазор этот, наверное, на отсутствие сертификации российских лесоматериалов?

- Нет. Дело, конечно, не только в этом.

- Приморскому краю в этом направлении есть чем гордиться, а когда будет в Хабаровском крае сертифицированная продукция?

- Я понимаю, "Тернейлес" - единственное предприятие, которое имеет сертификат. Но таких руководителей, как Владимир ЩЕРБАКОВ, на Дальнем Востоке пока больше нет.

Мы уже работаем в этом направлении, есть постановление губернатора. Четыре наших предприятия занялись подготовкой, но сразу сертифицировать весь процесс "от деляны - до потребителя" и психологически, и финансово сложно. Мы выбрали поэтапную сертификацию. Первый этап - сертификация древесины на предмет легальности происхождения.