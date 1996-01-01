Я горжусь своим коллективом!

ОАО "Амурметалл" давно занимает достойное место на экономической карте Комсомольска-на-Амуре. Пережив период объединения и организации подразделений бывшего завода "Амурсталь", это предприятие - единственный производитель металлопроката на Дальнем Востоке - выходит сегодня на новый этап своего развития.

В 2005 году дальневосточным металлургам предстоит освоить свыше $100 млн кредитных вложений, а к 2007 году увеличить производство стали до 2 млн т в год. О том, как завод планирует свое будущее, рассказывает генеральный директор управляющей компании ООО "Сибирско-Амурская Cталь" Олег МЕРКУШЕВ.

- Намеченные планы реконструкции и модернизации предприятия "Амурметалл" обширны и рассчитаны на несколько ближайших лет. И все же, какие направления считаются наиболее приоритетными?

- Приоритетными направлениями являются переоснащение электросталеплавильного цеха современными электропечами для производства 2 млн т жидкой стали в год, строительство слябовой МНЛЗ и развитие листопрокатного производства с увеличением его загрузки до проектной мощности.

- Вы довольны темпами модернизации?

- Все графики выполняются в срок, в чем безусловная заслуга коллектива "Амурметалла". Хотя есть над чем работать. Особое внимание стоит уделять подбору промперсонала. Здесь ситуация остается тяжелой. Сегодня мы платим хорошую зарплату (3-е место в отрасли), поэтому и требования к специалистам выдвигаем высокие.

- Какова конечная цель проводимой на предприятии модернизации?

- На базе ОАО "Амурметалл" создается современное, высокоэффективное электрометаллургическое предприятие с устойчивым финансовым положением, позволяющим продолжать реконструкцию и модернизацию, повышать инвестиционную привлекательность российской экономики, обеспечивать налоговые поступления, увеличение рабочих мест, повышение престижа металлургических профессий.

- Планы реконструкции и модернизации ОАО "Амурметалл" расписаны до 2007 года. А что потом? Каким вы видите "Амурметалл", скажем, через десять лет?

- Я думаю, что на "Амурметалле" будет построен комплекс по производству жидкого чугуна, это позволит заводу обрести альтернативное сырье. Ни для кого не секрет, что ресурсы металлолома в будущем будут снижаться, и мы должны быть готовы к частичному ломозамещению. В области сортопрокатного производства, я думаю, мы пойдем по пути четвертого, пятого и, возможно, шестого переделов. Четвертый передел - это проволока, пятый - проволока с различными покрытиями, шестой - либо метизы, либо металлокорд. Долгосрочные перспективы в листопрокатном производстве - дальнейшая обработка горячекатаного листа.

- В ОАО "Амурметалл" создан отдел развития рудной базы, в настоящее время предприятие "Дальгеофизика" работает над геолого-экономическим обоснованием целесообразности промышленной разработки Будюрского железорудного месторождения. Будут ли продолжены работы в этой области?

- Мы будем и дальше работать над развитием собственной рудной базы, заниматься разработкой Будюрского железорудного месторождения - экономическая целесообразность его промышленной разработки колоссальная. Кроме этого стоит задача прирастить объемы возможной добычи железной руды. Для этого мы начнем геологоразведку других железорудных проявлений с целью включения их в зону наших экономических интересов.

- Понятно, что проводимые работы требуют огромных капиталовложений. Останутся ли деньги на реализацию социальных программ?

- Моя принципиальная позиция - платить работникам высокую заработную плату, а они должны сами решить, как ее потратить. Мы создали дочернюю компанию "Амурметаллжилстройсервис", которая должна обеспечить минимальные цены на построенное жилье, и в первую очередь для работников ОАО "Амурметалл".

Молодежная политика на заводе является одной из главных. Здесь мы будем тратить и деньги, и усилия. В коллективном договоре прописана программа помощи ветеранам, и мы будем ее выполнять. Вот уже более года мы помогаем детскому дому № 4 Комсомольска-на-Амуре. В этом году мы увеличим помощь в полтора раза. Неотъемлемой частью нашей работы является экология. Предстоит большая и важная работа по выводу из эксплуатации старых печей ЭСПЦ № 1. Возможно, в будущем мы примем решение об установке современной электропечи в мартеновском цехе. Кроме этого, мы приводим территорию завода в порядок, разбираем старые цеха, вывозим мусор, высаживаем деревья и разбиваем газоны. Это тоже экология. Планируем организовать переработку шлака, который можно использовать при производстве цемента.

- Любые планы реализуют прежде всего люди. Что вы можете сказать о трудовом коллективе ОАО "Амурметалл"?

- Только хорошее. Более дружного и слаженного коллектива я не видел, хотя поработал и на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, и на Новосибирском металлургическом заводе, и за границей. Я горжусь тем, что имею честь и возможность руководить этим коллективом.