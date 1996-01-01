"Золотой" курс "Многовершинного"

ЗАО "Многовершинное" - ведущее золотодобывающее предприятие Хабаровского края, разрабатывающее одноименное месторождение золота на севере региона. Месторождение было открыто в 1959 г., детальная разведка началась в 1963 г.

Первая унция золота на Многовершинном была добыта в 1991 году, постепенно вокруг месторождения вырос поселок горняков численностью около 4 тысяч человек. Но экономические трудности в нашей стране в 90-е годы помешали нормальному развитию предприятия. В 1997 году Нижнеамурский ГОК, разрабатывавший рудник, был закрыт из-за отсутствия средств для дальнейшего развития, а также отрицательных технических и финансовых показателей. Лицензия на добычу золота у старого владельца была отозвана.

Новая жизнь месторождения началась в 1998 году со сменой владельца и приходом нового менеджмента. Права на разработку Многовершинного приобрело ЗАО "Нефтяная финансовая компания", было создано ООО "Многовершинное", которое выиграло конкурс на получение лицензии и выкупило основные активы у Нижнеамурского ГОКа.

Новый бизнес стал активно развиваться. За год было восстановлено производство, рабочие прекратили забастовки, снова стали получать стабильную зарплату. Уже в 1999 году предприятие произвело более 1,5 тонн золота и с тех пор стабильно работало, ежегодно наращивая производство.

Новый этап в развитии Многовершинного начался в 2002 году. О расширении бизнеса менеджеры компании думали уже давно. Тех средств, которые можно было привлечь на российском рынке, было недостаточно для проведения в жизнь активной стратегии развития молодой компании, которая нацеливалась на консолидацию качественных золотодобывающих активов России и вывод их на международный рынок. Нужны были опытные западные партнеры.

И такие партнеры нашлись. После серии переговоров в мае 2002 года на базе ЗАО "Многовершинное" была создана международная золотодобывающая компания Highland Gold Mining Ltd. Акционерами новой компании стали британский инвестиционный фонд Fleming Family & Partners и одна из ведущих южноафриканских золотодобывающих компаний Harmony Gold. В том же году Highland Gold приобрела новые активы в Читинской области (золоторудное месторождение Дарасун и полиметаллическое Ново-Широкинское) и успешно разместила свои акции на Лондонской фондовой бирже в секции AIM (Альтернативный инвестиционный рынок).

Highland Gold стабильно развивается. В портфеле ее активов появляются все новые месторождения: в 2003 году - крупнейшее разведанное в советские времена золоторудное месторождение Майское в Чукотском АО. В начале 2005 года на аукционе приобретено еще одно крупное месторождение золота - Тасеевское в Читинской области. Кроме того, сегодня в состав Highland Gold входит собственный проектный институт "Забайкалзолотопроект".

В 2003 году компания заключила соглашение о стратегическом партнерстве с крупнейшим мировым производителем золота канадской компанией Barrick Gold, которое предусматривает совместные приобретения и геологоразведку на территории России, в том числе в Хабаровском крае. Общие утвержденные геологические запасы группы, по данным официальной отчетности прошлого года, составляют около 530 тонн золотого эквивалента (с учетом полиметаллов Ново-Широкинского). Сейчас компания ведет пересчет всех запасов в соответствии с международной системой JORC, широко применяемой золотодобытчиками во всем мире.

До вывода на проектную производительность Дарасунского рудника, которое происходит в настоящее время, основным работающим предприятием группы оставалось ЗАО "Многовершинное". В 2004 году ЗАО "Многовершинное" в очередной раз показало хорошие производственные результаты. Предприятие не только выполнило план по производству более 6 тонн золота, но и установило новый рекорд по переработке руды на ЗИФ в объеме 927 тыс. тонн.

ЗАО "Многовершинное" является крупнейшим налогоплательщиком края (в 2004 году перечислило в бюджет Хабаровского края более 283 млн руб.) и градообразующим предприятием поселка горняков Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края, обеспечивая рабочими местами и стабильной зарплатой более 1500 человек.

В связи со значительной удаленностью Многовершинного от городских и районных центров основная ответственность за обустройство бытовой инфраструктуры поселка также ложится на плечи предприятия. Строятся новые дома для сотрудников, ремонтируется уже имеющийся фонд, налаживается сфера услуг. Большое внимание уделяется культурному и физическому воспитанию молодого поколения поселка Многовершинный. За последние годы в поселке за счет предприятия построены и оборудованы современный спортивный клуб и горнолыжная трасса с подъемником, горнолыжная школа. ЗАО "Многовершинное" открыло в поселке магазины промышленных и продовольственных товаров, парикмахерскую, ресторан, многопрофильный торговый центр. Предприятие не только строит, но и дотирует свои магазины с тем, чтобы обеспечить приемлемый для рабочих уровень цен.

Компания уделяет большое внимание охране окружающей среды в районах деятельности своих предприятий. ЗАО "Многовершинное" в процессе работы регулярно внедряет природосберегающие технологии и оборудование, осуществляет природоохранные мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на окружающую среду. Неотъемлемой и последовательной частью комплекса таких мероприятий является, в частности, рекультивация горных земель после отработки месторождений золота.

Кроме того, ЗАО "Многовершинное" принимает активное участие в реализации социальных программ правительства Хабаровского края и занимается собственной благотворительной деятельностью. Предприятие оказывает финансовую помощь Николаевскому церковному приходу, детским садам, школам, детским домам, лечебным учреждениям в Николаевском районе. Предприятие также финансирует приобретение техники и оборудования для поселковой милиции и органов МЧС. В течение 2003-2004 годов ЗАО "Многовершинное" перечислило $1,5 млн на строительство Преображенского кафедрального собора на площади Славы в Хабаровске. Всего по итогам 2003-2004 годов отчисления ЗАО "Многовершинное" на благотворительность в Хабаровском крае составили более 47 млн рублей.