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Лесорубы соревновались в умении собирать-разбирать бензопилы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В селе Сергеевка Партизанского района состоялся второй краевой конкурс "Лучший вальщик леса-2005", организованный Управлением лесным комплексом администрации края, администрацией Партизанского района и Приморской ассоциацией лесопромышленников и экспортеров леса.

Участниками стали работники лесодобывающих предприятий из Чугуевского, Кавалеровского, Партизанского, Кировского районов, г. Дальнереченска, лесорубы из Хабаровского края ("Совгавань-лес"). "Кавалеровский ЛПХ" прислал своих лучших вальщиков Сергея ПОЛЯКОВА и Станислава МАКАРОВА, выигравших в прошлом году районный конкурс профмастерства работников лесной промышленности.

На первом этапе соревновались вальщики на лесосеке. Победителем стал лидер прошлогоднего краевого конкурса Сергей ВАСИЛЬЕВ из Сергеевки. На втором этапе на центральной площади села лесорубы соревновались в умении собирать-разбирать бензопилы, в комбинированной раскряжевке и точности распила бревна. И тут-то первыми стали кавалеровцы Сергей Поляков и Станислав Макаров. Третье место - у Сергея Васильева из Сергеевского ЛПХ.

Победители награждены медалями и дипломами. За первое место конкурсанты получили по 60 тыс. рублей, за второе и третье - по 30 и 15 тыс. Остальным участникам достались почетные грамоты.

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