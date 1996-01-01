Амурские корабелы спустили буксир на воду

На Амурском судостроительном заводе состоялся торжественный спуск на воду транспортного буксира.

Судно, строительство которого шло около года, построено для совместного российско-вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро". Это первый подобный буксир, построенный на АСЗ. Он предназначен для разведки нефтяного шельфа близ Вьетнама.

После спуска на воду судно отправилось в поселок Большой Камень Приморского края на достройку. После достроечных работ, серии ходовых и других испытаний судно будет предъявлено заказчику.

Новый буксир-спасатель, построенный по проекту норвежской компании "Роллс-Ройс марин", - судно многофункционального назначения. Оно предназначено для транспортировки терпящих бедствие судов, ликвидации пожаров на них, может перевозить грузы, а также до 250 пассажиров. Корабелы Комсомольска-на-Амуре рассчитывают на новые заказы по строительству таких судов как от Вьетнама, так и других стран АТР.