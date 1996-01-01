Производственно-золотая лихорадка

Начало года для ЗАО "Многовершинное", разрабатывающего одноименное месторождение золота на севере региона, выдалось напряженным. Тяжелые климатические условия, обильные зимние снегопады привели к тому, что главный карьер оказался недоступен для техники более чем на полтора месяца. Это остановило весь золотодобывающий конвейер: своевременно не были подготовлены к выемке запасы руды, сократился фронт очистных работ. К тому же на некоторых участках рудника оказались не подтвержденными прогнозные запасы золота. Под угрозой оказалось выполнение годового задания в целом. Такого трудного начала в "Многовершинном" не помнили с начала его новой истории.

...Старая уходит корнями в середину прошлого века. Месторождение было открыто в 1959 году, его детальная разведка началась через четыре года. Первую унцию золота на "Многовершинном" добыли в 1991 году. Постепенно вокруг месторождения вырос поселок горняков численностью около 4 тысяч человек. Однако экономические трудности 90-х годов помешали нормальному развитию предприятия. В 1997 году Нижнеамурский ГОК, разрабатывавший рудник, был закрыт из-за отсутствия средств для дальнейшего развития, а также отрицательных технических и финансовых показателей. Лицензия на добычу золота у старого владельца была отозвана. Новая жизнь месторождения началась в 1998 году со сменой владельца и приходом нового менеджмента. Права на разработку "Многовершинного" приобрело ЗАО "Нефтяная финансовая компания", было создано ООО "Многовершинное", которое выиграло конкурс на получение лицензии и выкупило основные активы у Нижнеамурского ГОКа.

Новый бизнес стал активно развиваться. За год было восстановлено производство, рабочие прекратили забастовки, снова стали получать стабильную зарплату. Уже в 1999 году предприятие произвело более 1,5 тонн золота и с тех пор стабильно работало, ежегодно наращивая производство. Очередной этап в развитии "Многовершинного" начался в 2002 году. О расширении бизнеса менеджеры компании думали уже давно. Тех средств, которые можно было привлечь на российском рынке, было недостаточно для проведения в жизнь активной стратегии развития молодой компании, которая нацеливалась на консолидацию качественных золотодобывающих активов России и вывод их на международный рынок. Нужны были опытные западные партнеры. И такие партнеры нашлись.

После серии переговоров в мае 2002 года на базе ЗАО "Многовершинное" была создана международная золотодобывающая компания Highland Gold Mining Ltd. Акционерами новой компании стали британский инвестиционный фонд Fleming Family & Partners и одна из ведущих южноафриканских золотодобывающих компаний Harmony Gold. В том же году Highland Gold приобрела новые активы в Читинской области (золоторудное месторождение "Дарасун" и полиметаллическое - "Ново-Широкинское") и успешно разместила свои акции на Лондонской фондовой бирже в секции AIM (Альтернативный инвестиционный рынок). Для эффективной координации развития всех активов Highland Gold в России была создана управляющая компания "Руссдрагмет".

Highland Gold стабильно развивается. В портфеле ее активов появляются все новые месторождения: в 2003 году - крупнейшее разведанное в советские времена золоторудное месторождение "Майское" в Чукотском АО. В 2004 году на аукционе приобретено еще одно крупное месторождение золота "Тасеевское" в Читинской области. Кроме того, сегодня в состав Highland Gold входит собственный проектный институт "Забайкалозолотопроект".

В 2003 году компания заключила соглашение о стратегическом партнерстве с крупнейшим мировым производителем золота канадской компанией Barrick Gold, которое предусматривает совместные приобретения и геологоразведку на территории России, в том числе в Хабаровском крае. Общие утвержденные геологические запасы группы, по данным официальной отчетности прошлого года, составляют около 530 тонн золотого эквивалента (с учетом полиметаллов "Ново-Широкинского"). Сейчас компания ведет пересчет всех запасов в соответствии с международной системой JORC, широко применяемой золотодобытчиками во всем мире, сообщает пресс-служба "Руссдрагмета".

В 2004 году ЗАО "Многовершинное" в очередной раз показало хорошие производственные результаты. Предприятие не только выполнило план по производству более 6 тонн золота, но и установило новый рекорд по переработке руды на золотоизвлекающей фабрике в объеме 927 тыс. тонн.

Поэтому, когда в начале этого года возникли трудности, руководство "Многовершинного" бросило все силы для выправления ситуации. С целью увеличения объемов проходки горных выработок и вскрышных работ приобретена новая горная техника: шесть карьерных и два подземных самосвала, самоходная техника, буровые установки. Принятые меры позволили уже в июле выполнить план по добыче золота на 100,5%. В настоящее время идет эксплутационная разведка рудных блоков, заверяются запасы, ликвидируется отставание по их подготовке. Появилась уверенность, что по итогам года основные показатели будут выполнены.

Это важно не только для компании. ЗАО "Многовершинное" является крупнейшим налогоплательщиком края (в 2004 году ЗАО "Многовершинное" перечислило в бюджет Хабаровского края более 283 млн. руб.) и градообразующим предприятием поселка горняков Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края, обеспечивая рабочими местами и стабильной зарплатой более 1500 человек.

Кроме того, ЗАО "Многовершинное" принимает активное участие в реализации социальных программ Администрации Хабаровского края и занимается собственной благотворительной деятельностью. В частности, оказывается финансовую помощь Николаевскому церковному приходу, детским садам, школам, детским домам, лечебным учреждениям в Николаевском районе. Предприятие также финансирует приобретение техники и оборудования для поселковой милиции и органов МЧС. В течение 2003-2004 годов компания перечислила 1,5 миллиона долларов на строительство Преображенского кафедрального собора на площади Славы в Хабаровске.

Всего по итогам 2003-2004 годов отчисления ЗАО "Многовершинное" на благотворительность в Хабаровском крае составили более 47 миллионов рублей. В этом году компания выступила спонсором I Дальневосточного международного экономического конгресса, который пройдет в Хабаровске 27-28 сентября.