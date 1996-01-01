Хабаровск подружился с Росбанком

14 сентября во время визита главы Росбанка Александра ПОПОВА в Хабаровский край было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве между Росбанком и администрацией Хабаровска.

В соглашении идет речь о совместной работе, направленной на улучшение социально-экономического положения города. В частности предусматривается возможность прямого контакта Росбанка с мэрией Хабаровска по вопросам кредитования особо значимых инвестиционных проектов и непосредственное взаимодействие банка с муниципальными предприятиями, остро нуждающимися в финансовой поддержке.

Росбанк намерен также активизировать прямое кредитование строительства жилых объектов, находящихся под патронажем администрации города. Кроме того, в ближайшее время банк планирует запустить собственную программу ипотечного кредитования населения.