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На каждом сотом вагоне навариваются
Каждый сотый вагон с грузами оформлен с нарушениями тарифных условий - таковы результаты проверок на ДВостЖД.
Как сообщил начальник службы грузовой и коммерческой работы ДВостЖД Виктор ХОРОШАВИН, за последние два с половиной месяца на Дальневосточной железной дороге на соответствие наименований грузов было проверено почти 5,5 тысячи вагонов. Причем с 21 июня по 1 августа 2005 года под контроль были взяты все 100 процентов прибывающих вагонов и в 48 случаях обнаружении нарушения. Оказалось, что недобросовестные отправители грузов умышленно искажают наименования в перевозочных документах с целью снижения размеров провозных платежей.
По результатам тотальных и выборочных проверок железная дорога довзыскала плату за перевозку на сумму почти 2,2 млн руб. Кроме того, с виновных будут взысканы штрафы, размер которых в пять раз превышает сам провозной тариф. До момента уплаты штрафа приостановлен прием заявок на перевозку грузов и подачу вагонов под погрузку от фирм-грузоотправителей, допустивших искажения наименований грузов в перевозочных документах.
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