В октябре в край пойдет газ Сахалина

Поставки газа в Хабаровский край в рамках проекта "Сахалин-1" планируется начать с 1 октября.

В это же время начнутся поставки нефти с месторождения "Чайво" на нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Комсомольске-на-Амуре, сообщил президент Exxon Neftegas Limited (ENL, оператор проекта) Стив ТЕРНИ. По его данным, трубопроводная инфраструктура ОАО "НК "Роснефть - Сахалинморнефтегаз", которая идет с севера Сахалина до Де-Кастри (нефтепровод - до Комсомольска-на-Амуре), готова к приему углеводородов. ENL подготовило точки врезки своих трубопроводов, идущих с месторождения "Чайво", в магистральный трубопровод "Роснефть - Сахалинморнефтегаз".