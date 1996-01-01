Жизнь по стандартам

26 тысяч государственных стандартов существует сегодня в стране для российских производителей. Сегодня, правда, они не такие жесткие, как раньше, и официально носят статус добровольности. В минувший четверг в Хабаровске отмечали 80 лет со дня введения Государственного управления стандартизацией.

Досье Комитет по стандартизации при Совете Труда и Обороны (ныне Ростехрегулирование) был создан 15 сентября 1925 года Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР. В Хабаровском крае стандартизация ускоренно начала развиваться в 60-х годах прошлого столетия, после принятия в 1965 году Постановления Правительства "О развитии стандартизации в стране" и введения Государственной системы стандартизации. После этого практически на всех предприятиях основных отраслей промышленности края создавались бюро и отделы стандартизации, нормоконтроля и надежности. В этот период появилась комплексная стандартизация, которая решала вопросы перспективных стандартов.

По мнению первого заместителя министра промышленности, транспорта и связи правительства Хабаровского края Владимира ЧМЕЛЕВА, нынешняя система стандартизации нуждается в реорганизации: "Наши технические правила и нормы должны гармонировать с международными, чтобы не создавать искусственных барьеров и максимально способствовать продвижению продукции на мировой рынок". Из всех видов промышленной продукции, выпускаемой в крае, как рассказал замминистра, наиболее конкурентоспособной является продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса. На 12 таких предприятиях внедрена система менеджмента качества по международным стандартам. В отдельных компаниях разрабатываются технологические карты на производство продукции по иностранным стандартам - для экспорта. Наибольших успехов в этом направлении, сообщил Чмелев, добились ОАО "КнААПО", "АСЗ", "Амурметалл", "Амуркабель", "Дальхимфарм", "ДРЗ "Авест".

Если в целом оценивать качество продукции местных производителей, то процент неликвидного товара невелик, рассказал директор федерального государственного учреждения "Хабаровский центр стандартизации и метрологии" Борис ШАЕВИЧ. "Главный критерий, которым мы руководствуемся, - чтобы продукция была безопасной", - сообщил Шаевич. И именно этот критерий хабаровские производители, по его мнению, выдерживают. Другое дело - неправильная маркировка или еще что-нибудь подобное. Но по сравнению с безопасностью это мелочи. Правда, чтобы соответствовать стандартам, и их нужно соблюдать.

Качество производимой в крае продукции сегодня отслеживают в трех мощных лабораториях. В Хабаровске работает лаборатория для электро-бытовой техники, а также - для изделий легкой промышленности, посуды, игрушек. Продукты проверяют на соответствие нормативам в Комсомольске-на-Амуре. После всех этих процедур есть местные йогурты и смотреть телевизор, собранный здесь, действительно безопасно. Куда сложнее уследить за товарами, реализуемыми на китайских рынках. Впрочем, стандарт качества - это прежде всего гарантия для потребителя, а на рынок за гарантиями не ходят.