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Милицейские проверки бизнеса хотят сделать более прозрачными
Министром внутренних дел России подписан приказ о новом порядке проведения налоговых проверок.
Министром внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником милиции Рашидом НУРГАЛИЕВЫМ подписан приказ, который касается нового порядка налоговых проверок, совершаемых милицейским ведомством, и вносит изменения в ранее изданный приказ МВД России (от 16.03.04 г. №177).
Ранее, 23 августа сего года, уже вступила в действие инструкция, установившая порядок проведения сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД России проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности, а также регламентирующая проверки организаций и физических лиц, проводимые подразделениями по налоговым преступлениям МВД России.
В соответствии с новым документом МВД России, проверки организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут проводиться в срок не более 30 дней. Причем началом срока проведения проверки будет являться день вынесения постановления об ее проведении, а не день предъявления руководителю (представителю) организации либо физическому лицу (его представителю) постановления об ее проведении, как это было ранее. Окончанием срока проведения проверки остается день подписания акта проверки.
Произошли изменения и в процедурной части проверочных мероприятий. Так, осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, других мест хранения и использования имущества, досмотр транспортных средств, изучение документов, отражающих финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, изъятие отдельных образцов сырья, продукции и товаров будет осуществляться на основании пункта 25 статьи 11 Закона Российской Федерации "О милиции".
Помимо этого, в новой редакции изложен перечень должностных лиц органов внутренних дел, уполномоченных выносить постановления о проведении проверок. Четко установлено, кто имеет право назначить проверку.
Новая инструкция позволит значительно сократить количество необоснованных проверок хозяйствующих субъектов, связанных с налогами и сборами, сделает работу подразделений по налоговым преступлениям МВД России понятной для представителей бизнеса. (Полная версия приказа №665 опубликована в "Российской газете").
Отдел информации ГУ МВД РФ по ДВФО.
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