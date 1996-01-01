На ХНПЗ введена новая парокотельная, а на КНПЗ - два блока

29 сентября в рамках генеральной реконструкции на Хабаровском НПЗ, входящем в структуру НК "Альянс", введена в строй новая парокотельная.

29 же сентября на Комсомольском НПЗ ОАО "НК "Роснефть" состоялся торжественный ввод в эксплуатацию блока производства серы и блока гидроочистки дистиллятов комплекса замедленного коксования стоимостью $90 млн.