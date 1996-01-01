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Дружеские "перекуры" влияют на прибыль
Большинство российских компаний благосклонно относятся к неформальному общению своих сотрудников между собой. Таковые результаты очередного исследования, проведенного компанией Begin Group совместно с издательским домом "Секрет фирмы" в июле с.г. В ходе исследования было опрошено 99 компаний, и лишь в двух из них руководство не поощряет общение работников друг с другом. Среди респондентов оказались руководители компаний (46%), директора по персоналу (30%) и руководители подразделений (24%).
Справедливости ради стоит отметить, что неформальное общение само по себе среди приоритетных инструментов внутренних коммуникаций в организации заняло лишь третье место (69%), уступив совместному обсуждению и постановке общих целей (70%), а также образованию временных команд для выполнения центральной задачи (69%). Далее по популярности следуют специальные мероприятия, направленные на формирование корпоративной культуры (63%) и открытое пространство офиса (60%). Заметим, что последнее обстоятельство далеко не всегда вызывает восторг у рядовых сотрудников: многим людям, особенно немолодым, бывает сложно работать, не отвлекаясь на постоянный шум, телефонные переговоры коллег, их перемещения по офису и т.д. К тому же, на этой почве нередко возникают мелкие конфликты: одному необходим постоянный приток свежего воздуха, другой подвержен простудам от ветерка и предпочитает находиться в помещении с закрытыми окнами; один не может работать "впотьмах", другому режет глаза избыток света... Чем больше народу в одном помещении, тем сложнее урегулировать подобные разногласия.
Вернемся, однако, к результатам исследования. Сразу за открытым пространством по уровню популярности следует еще одно модное нынче увлечение - создание корпоративных СМИ (50%). Далее идет проведение специальных мероприятий для обмена знаниями между сотрудниками (46%). Внутренний язык компании (специальные, понятные только сотрудникам компании слова или названия отделов) отметили 19% опрошенных.
Вообще, мероприятий, сплачивающих коллектив, как оказалось, существует довольно много. Помимо вышеназванных, в ходе опроса были также упомянуты такие дополнительные инструменты, как внутренняя электронная почта, спортивные мероприятия, тренинги по работе в команде, наличие корпоративного кодекса, корпоративные выезды, хобби и увлечения, участие в групповом обучении сотрудников разных подразделений и другое.
Примечательны расхождения во взглядах на данные вопросы топ-менеджеров разного уровня. Если руководители компаний, в первую очередь, отмечают совместное обсуждение и постановку общих целей (78%) и создание временных команд для выполнения центральной задачи (72%), а лишь затем неформальное общение между сотрудниками компании (69%), то представители HR-подразделений неформальное общение ставят на первое место (81%). А вопросы формирования корпоративной культуры (69%) и создание корпоративных СМИ (65%) волнуют службы по персоналу сильнее, чем постановка целей и создание временных команд.
Как показало другое исследование, проведенное консалтинговой компанией Watson Wyatt, эффективное общение подчиненных и руководителей компании дает акционерам до 26% дополнительной прибыли, при этом фирмы с менее отлаженной коммуникацией приносят всего 15% прибыли, сообщает "Секрет фирмы". Кроме того, по мнению исследователей, развитые внутренние коммуникации способны поднять рыночную стоимость компании на 30 процентов.
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