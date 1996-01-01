Cплетни на работе - как использовать их во благо

Ох, уж эти слухи... Стоит только боссу чуть-чуть захворать и не выйти пару дней на работу, как среди подчиненных тут же разносятся слухи о том, что у них вот-вот появится новый начальник. А каких только сплетен не ходит о каждом сколько-нибудь примечательном члене рабочего коллектива! И с этим надо уметь жить.

Журналу "Элитный персонал" эту тему прокомментировал Андрей КОПЬЕВ, заместитель генерального директора психологической консультационной компании "ММ Класс":

Слухи - вещь неизбежная, говорят всегда и обо всех. Если человек замкнут, нелюдим - значит, ему есть что скрывать, если слишком жизнерадостен - эпатирует своим поведением. Вот так и возникает "волна небылиц и полуправд". Склонность к обсуждению других изначально заложена в человеческой природе. Дело в том, что у каждого из нас есть как бы два "я": внутреннее и социальное. И наше представление о себе часто расходится с представлением окружающих. Для каждого из нас слухи выполняют функцию "внешнего референта", так как всегда существует дефицит обратной связи между людьми. Открытая информация о вас или обстоятельствах вашей жизни приукрашивается домыслами, и какой получится окончательная картина, предугадать сложно.

Сильные люди обычно стремятся управлять, а некоторые даже "запускают" нужные слухи для личного PR. Осуществить это довольно легко: нужная информация в непринужденной беседе передается главному "слухмейкеру". И дело сделано. Любопытный момент, связанный с управлением слухами: чем невероятнее информация, тем охотнее в нее верят... Именно поэтому слухи довольно часто используются как технология недобросовестной конкуренции. Их цель - опорочить соперника, подорвать его деловую, а иногда и личную репутацию.

Если разговоры за спиной вас очень задевают - значит, сплетники попали в "болевую точку", ведь у каждого человека есть критерии допустимого и недопустимого в отношении своего "я". Тогда лучше разобраться с собой, нащупать существующую внутреннюю проблему, которая и создает "болевую точку". Помните, как только слухи перестанут вас раздражать - исчезнет возможность манипулирования вами.