Компьютерный закат

Начало компьютерному бизнесу - в России было положено в конце 80-х, когда предприимчивые люди стали привозить из-за границы диковинные устройства - персональные компьютеры. О становлении, сегодняшнем дне и перспективах развития этого сектора рынка "ЗР" рассказал директор владивостокской компании "Сильвио" Олег КУЧМА.

- В 1992 г. я учился на втором курсе юридического факультета. И у меня появились знакомые, которые неплохо умели программировать. В стране в это время началось реформирование экономики, старая система рухнула, в государственных организациях людям платили копейки, стипендии тоже были малы до смешного. А жить на что-то надо.

Изначально мы не собирались заниматься куплей-продажей, а хотели попробовать создать компанию, ориентированную на оффшорное программирование. Тогда этот вид бизнеса, в котором программисты пишут программы для клиентов за рубежом, начал активно развиваться во всем мире. Но с программированием получилось хуже, чем ожидали, и тогда мы переключились на торговлю компьютерами, которая пошла на лад.

У нас был стартовый капитал всего в $5 тыс. - смешная сумма по нынешним временам. Именно хронический дефицит оборотных средств долго был нашей главной и, пожалуй, единственной трудностью в первое время. Ведь на те деньги можно было закупить комплектующие всего на несколько компьютеров. О широком выборе для клиента тогда речи не шло. Впрочем, в те годы были совсем другие нормы прибыли. Если сейчас маржа в 10% в компьютерном бизнесе считается весьма неплохой, то в начале 90-х накрутки составляли 70-100%.

Кроме того, нам не мешали ни чиновники, ни всевозможные контролирующие органы, которых столько расплодилось в последние годы. Бюрократия советских времен ушла, а новая еще не успела себя проявить. Первые проверяющие начали размахивать в нашем офисе красными корочками где-то в 1996 г. А в первые пять лет становления нашей фирмы прессинга со стороны чиновников не было. От набегов пожарной, санитарной, торговой инспекции никто особо не страдал. Сегодня же разнообразнейшие контролирующие структуры расплодились в массовом количестве, но как-то незаметно, чтобы от этого стало меньше пожаров, пищевых отравлений или нарушений прав потребителя.

- Что в те годы представлял из себя местный компьютерный рынок?

- Если сегодня на рынке работают не менее сотни крупных, средних, мелких и совсем крохотных компаний, то тогда во Владивостоке было всего пять-шесть компьютерных фирм. Часть этих компаний ушла в небытие, но некоторые, например, DEXP, работают и сегодня. Торговля шла исключительно за доллары. Поэтому о печально знаменитом "черном" вторнике 1994 г. я узнал только через неделю. А что касается безнала, то как только рубли приходили на расчетный счет, они немедленно конвертировались в доллары. Но уже к 1997 г. стали потихоньку переходить на рубли. И тут - кризис 1998 г. Вместе с большинством своих коллег по бизнесу мы вели расчеты через банк, который разорился. К счастью, нам удалось вытащить свои деньги. А все то, что у нас было в рублях, мы фактически потеряли.

- Честно говоря, непонятно, как удалось компьютерным компаниям выжить после этого. Розничные цены выросли в 3-4 раза, а спрос, наверняка, резко упал?

- Да, конечно, доходы существенно упали. Помню, что компьютерные фирмы даже предпринимали попытки договориться и вести согласованную ценовую политику. Но, как ни странно, разорившихся фирм было совсем немного. Могу сказать, что в этом году свернуло свою деятельность большее число фирм, чем в печальном 98-м. Нам помогало то, что основным движущим элементом компьютерного рынка всегда была новизна. Компьютеры буквально на глазах становились все быстрее и функциональнее. И покупатель платил за это даже тогда, когда все очень подорожало.

В 90-х компьютеры обрастали новыми функциями: у них появились звуковые карты, приводы для чтения, а затем и для записи компакт-дисков. Новые возможности видеокарт по отображению трехмерной графики полностью перевернули представления о компьютерных играх.

Но в последние год-полтора в компьютерной индустрии наблюдается некое топтание на месте. Частоты процессоров понемножку подрастают, видеокарты становятся мощнее, объем жестких дисков - больше, но ничего принципиально нового не появляется. Компьютер двухлетней давности способен выполнять практически все задачи точно так или ненамного хуже, чем современный. Поэтому многих клиентов вполне устраивает уже имеющаяся у них техника, что приводит к стагнации в объемах продаж. Новый компьютер покупают только тогда, когда старый уже начинает "сыпаться".

- Но, тем не менее, новые фирмы продолжают появляться, хотя незаметно, чтобы их влияние было существенным.

- Суть в том, что оптовая политика крупных компаний и прежде всего ДНС, позволяет работать десяткам мелких компаний. Но маржа нынче настолько мала, что развиваться им не на что. Грубо говоря, эти фирмы возникают в подвалах и в них же и остаются. Прибыли им хватает только на зарплату.

Сейчас с рынка уходят в основном средние фирмы, остаются крупные и мелкие - по аналогии с торговлей продуктами, где супермаркеты мало влияют на бизнес ларьков в микрорайонах и на остановках транспорта, но вот средние магазины уходят со сцены. И это не может не вызывать нашего беспокойства, так как наша компания как раз и попадает в эту "категорию риска". Но мы на рынке уже давно, у нас много постоянных клиентов, что позволяет смотреть в будущее с определенной долей оптимизма.

- Во всем мире значительную часть рынка занимает продукция крупных производителей компьютерной техники - таких, как Dell, HP, IBM. А у нас пока доминирует местная сборка. Не опасаетесь ли вы, что именитые бренды со временем погубят ваш бизнес?

- Последние годы усиливаются попытки создать отечественные бренды. Попытки логичные: ведь всемирно известные бренды - Dell, HP, IBM - давно уже не собирают компьютеры самостоятельно, а занимаются ауторсингом. Они покупают комплектующие у китайских и тайваньских фирм. В Китае и на Тайване все это собирается, а затем развозится по магазинам всего мира. Почему бы российским компаниям не делать то же самое?

Наиболее успешны эти попытки в сфере продажи ноутбуков. Такие марки, как IRU и Rover Comp., весьма популярны. Но известные бренды так и не смогли захватить российский рынок ПК, и сейчас их покупают только крупные корпоративные клиенты, где большую роль играет престиж, а не стоимость техники.

- Непонятно почему отечественные сборщики полагают, что им удастся добиться большего успеха? Ведь поддержание бренда на плаву требует существенных финансовых затрат, что увеличивает цену товара для конечного потребителя.

- Мне кажется, что локальная сборка исчезнет только тогда, когда компьютер станет "вещью в себе", товаром той же категории, как стиральная машина, и т.п. И тогда понятия "сборка", "комплектация на заказ" со временем уйдут в прошлое. Здесь можно провести аналогию с пейджинговыми компаниями. В свое время их было в Приморье несколько но их бизнес кончился, и вовсе не потому, что они плохо его вели. Просто изменились технологии.

Эти тенденции заметны уже сегодня. Компьютеры начинают продаваться в магазинах бытовой техники. Пока сети по торговле бытовой техникой предпринимают только робкие попытки захватить этот рынок: продают ноутбуки, мониторы, принтеры. Но их активность определенно растет.

Часть компьютерных фирм уцелеет, но они также расширят сферу своей деятельности - чтобы в них можно было купить и телевизор, и DVD-проигрыватель, и подобную им бытовую технику. Превратятся в компьютерные магазины с расширенным товарным ассортиментом.

Но большинство компьютерных фирм или исчезнут, или переориентируются на другой вид деятельности. Впрочем, смена бизнес-модели - дело для наших коллег привычное. Компьютерный бизнес всегда был хорош как стартовый, поскольку не требовал больших первоначальных вложений. И было много компаний, которые на этом зарабатывали свой капитал и уходили в другие сферы бизнеса: прокладку локальных сетей, системы охраны, разработку программного обеспечения, услуги связи, издательский бизнес.