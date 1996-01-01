В ДВТУ упростилось оформление судов

Во Владивостокской таможне прошел брифинг, на котором перед журналистами выступил новый начальник - сибиряк Андрей КОСОЛАПОВ. Он был немногословен и сообщил об открытии специализированного таможенного поста, оформляющего только суда загранплавания и членов их экипажей.

Это решение было принято на самом верху - в Минэкономразвития и торговли РФ для оптимизации и объединения документооборота таможенных постов "Первомайский" и "Морской порт "Владивосток". Создание единого центра оформления связана с ростом количества судов, заходящих в городские порты, и необходимостью контролировать этот процесс более тщательно. Среди преимуществ поста руководство отметило высокую эффективность применения электронного декларирования - в перспективе такие крупные объекты, как суда, могут оформляться до захода в порт. Кроме оформления судов через этот пост будет проходить и имущество членов экипажей, в том числе и автомобильная техника, которую везут все больше. Как сообщила пресс-служба Владивостокской таможни, по сравнению с прошлым годом, таможенники пропустили на 3 417 автомобилей, или на 11,3%, больше, а ежегодный процент прироста составляет от 5 до 12%. Соответственно количество судов и членов экипажей также растет, и поэтому было решено создать центральный пост, который расположен на 1-м этаже Морского вокзала.