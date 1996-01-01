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Спасти лес и не сгореть
В конце прошлого года, накануне 65-летнего юбилея, ведущий инженер по охране и защите леса Кавалеровского лесхоза Галина ЕЛЕСИНА получила правительственную телеграмму о награждении ее почетным знаком "Заслуженный лесовод России". Награду чуть позже ей вручил губернатор во Владивостоке. Накануне профессионального праздника - Дня работников лесного хозяйства - Галина Петровна поделилась размышлениями о дальнейшей судьбе лесхоза, подвела некоторые итоги деятельности лесников в этом году:
- Чем знаменателен нынешний год?
- У нас не допущено ни одного пожара, хотя готовились к ним как никогда: осенью район сильно пострадал от пожаров, выгорела большая площадь. Каждый проезжающий по ольгинской дороге видит: молодняк от пожаров усох, деревья падают с корнем на землю. Потеряна часть семенной базы. В этом году долго сохранялся снежный покров. А потом резко наступило потепление, появилась растительность. Мы выполнили большую профилактическую работу. Еще в феврале было издано постановление главы района и комиссии по ЧС, разработан план необходимых профилактических мероприятий, где предусмотрено, кто будет выделять в случае пожаров технику, машины, людей. Ряд организаций включены в оперативный план борьбы с лесными пожарами. Хорошо помогали нам дорожники, технический руководитель Северного района "Дальэнерго" Сергей ЗАЙЦЕВ. А минувшей осенью главный арендатор - леспромхоз - на своей территории сам тушил пожары, выделял технику, людей, наши лесники только руководили работами.
- Сколько лесных пиратов за руку поймали?
- Раньше у нас был госконтроль, который занимался лесными пиратами. Прошла реорганизация, теперь вместо госконтроля лесными браконьерами должен заниматься природнадзор. А он один на несколько районов, и находится в Тернее. Мы "ловим" лесных браконьеров, составляем акты, протоколы о лесонарушениях, а решения принимает и в суд дела передает природнадзор. В этом году мы поймали за руку 9 браконьеров, 5 дел переданы в РОВД и милицию, 4 человека привлечены к уголовной ответственности. Двое уже сидят, двое получили условный срок. Сумма ущерба по 4 искам, переданным в суд, - 8,7 млн руб. Рубят в основном кедр, иногда дуб. Незаконно вырублено 30 кубов древесины. Это меньше, чем в прошлом году. Гроза самовольщиков - мастер леса Юрий БОРИСОВ, который ездит в рейды совместно с РОВД по лесным массивам. Проверяем мы и лесосеки. До 1 сентября проведено 60 рейдов по проверке исполнения лесного законодательства. В прошлом году за год было всего 220 рейдов. Лесопользователям отвели лесосек главного пользования на площади 870,7 га. Проверено 34 лесопользователя, 150 лесосек, выявлено 64 лесонарушения, выдано 8 предписаний об устранении нарушений. Начислено и взыскано неустоек на 442 тыс. руб. Наложено административных штрафов на 2,6 тыс. руб., взыскано с 3 человек 2 тыс.
- Другое направление вашей деятельности - восстановление леса, лесные посадки. Как в этом плане поработали?
- В этом году посадили корейского кедра на 40 га, в прошлом году высадили на 100 га. План уменьшился, так как с нынешнего года на арендаторов также стали возлагать обязанность посадки лесных культур. Наши арендаторы - "Дальэкстехнология", ООО "Тавир" и "Кавалеровский леспромхоз". Они должны делать посадки, где рубят лес. Леспромхоз высадил саженцы на 22 га. Высеяли мы семена на площади 0,3 га для будущего обеспечения посадочного материала, через два года эти саженцы будем высаживать на лесных участках. Провели уход за посевом в питомнике, за саженцами, обработали их гербицидами. Обеспечен уход за лесными культурами на площади 100,5 га. "Помогли" естественному возобновлению леса ценными породами на площади 702,5 га вместо 400 га по годовому плану. Ежегодно проводим рубки ухода за лесом, санитарные рубки. В этом году до 1 сентября провели их на 239,9 га. Рубки обновления и переформирования - на 105,3 га. Уборка сухостоя и валежа, очистка леса от захламленности - на 41 га.
Для охраны лесов от пожаров устроено 9 км минерализованных полос, обеспечен уход за минерализованными полосами протяженностью 40 км. Осуществлен ремонт дорог противопожарного назначения (2 км), сделаны профилактические отжиги на площади 3000 га до начала пожароопасного сезона. Проводились беседы в школах и с лесопользователями на темы охраны лесов от пожаров. 38 человек обучены методикам тактики тушения пожаров. Обучение проводилось с государственной лесной охраной. Проведен лесопатологический мониторинг за вредителями леса на площади 33 тыс. га. Вредители - сибирский и непарный шелкопряды - встречаются единично.
ДосьеВ Кавалеровском лесхозе занято 65 человек. Директор лесхоза - заслуженный лесовод России Дмитрий МАТОРИН. В лесхозе - 4 лесничества: Кавалеровское, Устиновское, Сихотэ-Алинское и Лужковское. Обслуживаемая площадь -347 тыс. га.
- Как вы относитесь к проекту нового Лесного кодекса?
- Старый кодекс предусматривал свободное для населения посещение леса, разрешал сбор грибов-ягод, а если в аренду леса отдадим, в частную собственность, кто пустит народ в лес? В проекте много недоработано, хорошо, что во втором чтении его не приняли. Нет конкретности, кто что должен делать. Лесхозы вообще не упомянуты в кодексе, лесовосстановлением займутся субъекты РФ. На лесное хозяйство всегда какое-то давление. На моей памяти нас дважды присоединяли к леспромхозам, они делали, что хотели. В 60-е начали выпиливать водоохранные зоны. Мы отправили много писем, нас разъединили с ЛПХ. И к Министерству сельского хозяйства мы относились, и к леспрому дважды, и к совнархозам. Сейчас - к Министерству природных ресурсов, в крае - к агентству по лесному хозяйству. Как будет дальше - в новом кодексе не сказано. У нас уже отобрали госконтроль за лесным хозяйством, отдали его природнадзору. От административных штрафов деньги нам не идут, идут в местный бюджет. А когда мы сами, без природнадзора, составляли протоколы и выносили постановления о штрафах, сами контролировали поступление денег в райбюджет. А теперь не знаем, заплатил нарушитель или нет.
Главное - чтобы лесхоз оставался, чтобы его не расформировали. У нас все ответственные люди, даже молодые специалисты. Оклады - только низкие, у лесника - 1,5 тыс. руб. Лесники работают на энтузиазме. За пожары им не платят. А это трудоемкая работа, опасная - в дыму можно задохнуться, в огне сгореть. Осенью мы три недели тушили пожары без выходных...
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