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"Паблик рилейшнз. Принципы и практика"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Английская аббревиатура PR сравнительно недавно вошла в наш язык, но успела обрасти негативными ассоциациями. Достаточно вспомнить знаменитое выражение "черный PR", которое вначале означало скрытую рекламу, оплачиваемую "черным налом", а впоследствии приобрело еще более зловещий смысл - очернение конкурентов, прямой обман общественности и криминальные "методики" проведения выборов.

Огромное количество ушлых "пиарщиков", освоивших по примитивным руководствам кое-какие профессиональные трюки, брались за все и девальвировали ценность "public relations" в глазах заказчиков. Но если мы посчитаем, что на Западе, где история PR насчитывает более ста лет, его существование безоблачно, то ошибемся. Несмотря на успешное функционирование 150 агентств, относящихся к самым успешным для многих клиентов и представителей общественности, PR дискредитировал себя. Это тревожный парадокс - люди, которые должны формировать положительный имидж корпораций, не в состоянии сформировать положительный имидж собственной профессии.

Учебник британца д-ра Филиппа КИТЧЕНА "Паблик рилейшенз. Принципы и практика" вызван к жизни вышеперечислеными проблемами, корни которых в Великобритании (как и в России) кроются в облегченном "практическом" подходе к обучению. Пособия в основном сводятся к выяснению того, "как это делается". Автор утверждает, что его цель - уравновесить теоретическое и практическое, дать по возможности полное представление об эволюции дисциплины, о социальной ответственности, методах создания репутаций компаний. Учебник насыщен примерами, развернутыми ситуационными задачами, вопросами для обсуждения и теоретическими обобщениями. Причем ориентирована книга как на студентов и преподавателей, так и на практиков. Нельзя не пожалеть, что тяжеловесный наукообразный перевод и незамысловатое полиграфическое и шрифтовое оформление могут несколько "смазать" впечатление от четкой структуры этого учебника и затруднить восприятие текста, тем не менее, знаменитым МГИМО книга рекомендована как учебное пособие для студентов изучающих "Связи с общественностью". Будем надеяться, что она окажется полезной для тех, кто хочет по-настоящему освоить эту специальность и тем самым способствовать улучшению общественного климата.

Сеть магазинов "Книжный червь"

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