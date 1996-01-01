ДмЭК: Восток смотрит на юг

Когда говорят главы государств - это одно. Их слова можно трактовать как посыл, намерение, желание. Когда то же самое говорят все те, кому предстоит воплощать декларацию - это решающий момент в старте любой стратегии, означающий, что она овладела умами и начала работать. Первый Дальневосточный международный экономический конгресс продемонстрировал именно это.

Вначале о масштабах события, которое произошло в Хабаровске на прошлой неделе. Пожалуй, впервые видевший немало всевозможных конференций и форумов город принимал такое количество гостей. Только для участия в конгрессе заявили себя более тысячи человек, из них около 200 - представители иностранных государств, около 300 москвичей (члены Совета Федерации, Госдумы, правительственные чиновники, ученые, руководители крупных национальных компаний). В столицу федерального округа во главе с губернаторами прибыли представительные делегации дальневосточных краев и областей плюс сибиряки и петербуржцы (пристальный интерес к дальневосточному мероприятию проявили организаторы Петербургского и Байкальского экономических форумов) плюс ближайшие соседи - делегации входящих в Ассоциацию экономического взаимодействия Дальний Восток и Забайкалье Читинской, Иркутской областей, Бурятии и т.д. В эти дня в Хабаровске работала VII Межрегиональная приамурская торгово-промышленная ярмарка, на которой свои достижения демонстрировали более 250 дальневосточных компаний.

Конгресс стал значимым интеллектуальным мероприятием, собравшим воедино знания о перспективах и проблемах региона, идеи его развития, реальные инвестиционные проекты, бизнес-устремления российского и зарубежного капитала. В центре пленарных заседаний и дискуссий за круглыми столами (а их в рамках конгресса прошло десять, по самым актуальным вопросам развития региона) стояла общая тема "Горизонты партнерства России с государствами АТР". Чтобы расширить эти горизонты, России необходимо вырабатывать новую стратегию развития Дальневосточного региона. И не без участия его жителей. Из московских кабинетов видно многое, но далеко не все.

Корреспонденты "ЗР" побывали на пленарных заседаниях и нескольких круглых столах конгресса.

"Бенефис" Миронова

Действо получилось впечатляющим. Список участников мог быть более виповским, если бы не совпавший с Дальневосточным форум на Черном море. Однако и приехавших топ-менеджеров государственных, финансовых и бизнес-структур с лихвой хватило для того, чтобы обеспечить высокий уровень дискуссии на пленарных сессиях и круглых столах.

Фигура "номер один" конгресса председатель СФ Сергей МИРОНОВ в ходе первого пленарного заседания был активен и аналитичен. Спикер в своем выступлении на конгрессе подчеркнул, что Дальний Восток занимает второе место по притоку иностранных инвестиций в России. "Однако объем накопленных здесь за полтора десятилетия иностранных инвестиций, который составляет лишь $9 млрд, мало сказать, недостаточен, он просто несопоставим с потенциалом (с масштабом проблем) региона", - убежден Миронов.

По его словам, опасения вызывает и продолжающийся миграционный отток населения с Востока России, и то, что финансирование федеральных целевых программ по экономическому развитию дальневосточных территорий является недостаточным. Председатель верхней палаты парламента отметил, что для повышения социально-экономического уровня дальневосточного региона необходимо обеспечить его дальнейшую интеграцию в экономику страны и "одновременно укрепить позицию России в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Это отвечало бы и государственным интересам, и интересам наших зарубежных партнеров, поскольку создало бы более долгосрочную основу для сотрудничества", - подчеркнул спикер СФ. Губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев углубил эту мысль, заявив, что "Дальний Восток должен стать опорным регионом России для сотрудничества со странами АТР". По его словам, "не должно быть политики развития Дальнего Востока и Забайкалья, должна быть государственная политика развития востока страны".

Основные направления для предстоящих круглых столов задали заместитель министра иностранных дел Александр ЯКОВЕНКО, президент "Транснефти" Семен ВАЙНШТОК, руководитель федерального агентства по энергетике Сергей ОГАНЕСЯН, заместитель министра транспорта Сергей МИШАРИН и другие.

С.Вайншток представил прорывный для России проект интеграции в АТР - развитие нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". По его словам, ВСТО не имеет "прояпонской" или "прокитайской" направленности. Новая трубопроводная система будет служить дальнейшей активизации взаимовыгодного экономического сотрудничества России со всеми странами в этом регионе, а потоки транспортируемой нефти будут определяться потребностями рынка.

С. Вайншток отметил, что проектом ВСТО предусматривается строительство нефтепровода мощностью до 80 млнтонн нефти в год протяженностью свыше 4 тысяч километров с терминалом по наливу нефти, расположенном на побережье Тихого океана. В настоящее время разработка ТЭО (проекта) 1-го пускового комплекса нефтепроводной системы ВСТО завершена.

На начальном этапе, подчеркнул С. Вайншток, предполагается транспортировка 30 млн тонн западносибирской нефти, для чего осуществляется строительство нефтепровода на участке Тайшет-Сковородино производительностью до 30 млн тонн нефти, терминала в бухте Перевозная.

У этого проекта - большие перспективы. Как отметил С. Вайншток, "уже сегодня имеются запросы нефтяных компаний "Сургутнефтегаз" и "Роснефть" о выдаче технических условий на подключение принадлежащих им месторождений к нефтепроводной системе ВСТО. Кроме того, с вводом в эксплуатацию нефтепровода ВСТО у российских нефтяников появится уникальная возможность оперативного реагирования на конъюнктуру мировых нефтяных рынков за счет переориентации экспортных потоков с европейского на азиатско-тихоокеанское направление".

Заместитель министра транспорта Александр Мишарин выступил с предложениями по модернизации транспортного комплекса России. "Необходимо концептуально изменить отношение государства к транспорту и перестать воспринимать развитие транспортной инфраструктуры как решение исключительно затратной социальной задачи", - сказал он. - Поставленная в таком виде задача предполагает разработку и определение перечня конкретных инвестиционных проектов, способных обеспечить создание новых точек роста в экономике. Эти проекты могли бы быть предложены бизнесу и регионам для совместной реализации".

Закону "О недрах" - нет

За первым круглым столом "Ресурсы недр в экономике Востока России" предполагалось обсудить проблемы развития и воспроизводства минерально-сырьевого комплекса ДВФО, основные направления государственной политики по развитию горнодобывающей отрасли, перспективы сотрудничества со странами АТР, вопросы законодательства в области недропользования. Получилось -поговорить о богатстве и разнообразии минеральных ресурсов Дальнего Востока и сказать категорическое "нет" правительственному проекту закона "О недрах".

Большинство выступлений свелось к перечислению залегающих на Дальнем Востоке полезных ископаемых в целом по региону и, в частности, по отдельным краям и областям. Собравшимся напомнили о том, что в ДВФО сосредоточено около 81% общероссийских запасов алмазов, 92% - запасов олова, 33% - золота, 30% - серебра. Указали на то, что в округе имеются пока не осваиваемые месторождения редких металлов, запасы марганцевых и апатитовых руд, урана.

Проблемы, которые обозначили участники круглого стола, - это, во-первых, резкое сокращение с начала 90-х объемов разведанных запасов полезных ископаемых, следовательно, неудовлетворительное положение с сырьевой базой действующих горнодобывающих предприятий; во-вторых, отсутствие федерального финансирования геологоразведочных работ.

Эти проблемы актуальны не только для Дальнего Востока. "Считаю, что Федерация не должна в полной мере перекладывать на плечи недропользователей или субъектов Федерации вопросы воспроизводства минерально-сырьевого комплекса, - сказал в беседе с корреспондентом "ЗР" Петр НОСКОВ, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Бурятии. "Сегодня мы добываем около 8 тонн золота по программе "Золото Бурятии", - продолжил он. - К 2010 году планируется увеличить добычу на 20 тонн. При имеющихся разведанных запасах ежегодно в геологоразведку надо вкладывать до 1 млрд руб. - у нас (субъекта Федерации) таких средств нет".

Единодушное неодобрение высказали на заседании круглого стола представители регионов по поводу внесенного Правительством РФ весной этого года на рассмотрение в Госдуму нового проекта закона "О недрах". Указанный проект предусматривает, в частности, отказ от так называемого принципа "двух ключей" или совместного (региональная и федеральная власть) принятия решений по вопросам пользования и распоряжения недрами.

Следует отметить, что среди выступавших на тему "Ресурсы недр в экономике Востока России" почти не было представителей бизнеса (в рамках "круглого стола" прошла презентация только одного инвестиционного проекта ("Освоение Эльгинского месторождения"). С докладами выступали в основном чиновники и люди науки. Дискуссии не велись. На "мозговой штурм", который позволил бы выработать идеи по развитию Дальнего Востока, о чем говорил Вячеслав ШТЫРОВ, президент Якутии, предваряя работу участников круглых столов, происходящее походило весьма отдаленно.

Японцев не дослушали, а китайцам не хватило времени

К проведению Дальневосточного экономического форума было приурочено подписание соглашения о добровольной сертификации лесной продукции между правительством Хабаровского края и швейцарской аудиторской компанией "SGS".

Более никаких значимых событий приурочить к мероприятию министру лесной промышленности Хабаровского края Василию ШИХАЛЕВУ, председательствовавшему на круглом столе № 2 "Рациональное использование лесных ресурсов Дальнего Востока в условиях интеграции России в АТР", не удалось, что и неудивительно: совместные проекты переработки древесины уже давно определены, а "сверхновых" пока не предвидится.

Министерство лесной промышленности Хабаровского края и швейцарские независимые аудиторы "нашли взаимопонимание", как выразился исполнительный вице-президент компании Рольф ДЖЕКЕР еще полгода назад. В рамках соглашения четыре крупных лесозаготовителя края подвергнутся аудиту, по итогам которого наверняка смогут сертифицировать свою продукцию.

Рольф Джекер пообещал, что в январе 2006 года будет открыто в Хабаровске официальное представительство фирмы. Иностранные партнеры считают, что их деятельность в Хабаровском крае не ограничится только четырьмя фирмами: "SGS" выдает признанный во всем мире сертификат, это должно быть выгодно лесопромышленникам региона.

Главный представитель японской компании "Соджиц Корпорейшн" Мицусиге ЯМАМОТО, неплохо говорящий по-русски, сказал "ЗР", что они готовы покупать сертифицированную лесопродукцию по более высокой цене:

- Мы покупаем лес у ваших фирм "Смена Трейдинг", "Флора" и "Дальлеспром". Если лес будет сертифицирован, мы готовы платить больше.

Господин Ямамото приехал на конгресс рассказать об уже известном СП с ЗАО "Флора". Японцы решили строить завод по производству шпона в Комсомольске-на-Амуре. Есть и резоны: лесопродукцию фирма сможет продать на японском рынке в три раза дороже, чем круглый лес, но есть проблемы с ж/д тарифами. А следующие слова японского коллеги были встречены участниками круглого стола с воодушевлением:

"Мы все должны уважать лесные ресурсы Дальнего Востока", - сказал Ямамото, - и добиваться их эффективного использования.

А вот председателю правления компании "Китайская металлургическая строительная корпорация" господину Ян ЧАНХЭН времени для выступления вообще не хватило. Он хотел рассказать, как его фирма собирается строить завод по производству целлюлозы на базе бывшего Хорского биохимического, а в результате лишь заметил "ЗР", что китайские целлюлозные и бумажные комбинаты сталкиваются с нехваткой сырья.

Но самым запоминающимся было выступление бывшего замминистра природных ресурсов РФ, а ныне эксперта лесных программ международного Совета охраны природы Юрия ШУВАЕВА. Дело в том, что круглый стол подразумевает обсуждение проблем, и на иностранных гостей в итоге выплеснули все, чем "славится" ныне ЛПК России.

Шуваев констатировал, что в лесу интересы бизнеса доминируют над экологической составляющей. Лесное хозяйство было названо ей "изуродованным постоянными реорганизациями", что по словам Шуваева, "вызывает тревогу в гражданском обществе".

Корреспондент "ЗР" попытался узнать, какое впечатление выступление Шуваева произвело на господина Ямамото. "Вы сами должны решать свои проблемы", - был ответ.

Экзаменов не надо!

Годовой объем внутренних контейнерных перевозок на Дальнем Востоке должен быть приближен к 1 млн контейнеров в год. В этом случае порты стран АТР, чей грузооборот составляет 3-5 млн контейнеров, могут быть заинтересованы в партнерских отношениях с российским Дальним Востоком. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр МИШАРИН на круглом столе "Транспортная стратегия на Востоке России". Контейнерным грузоперевозкам здесь уделили особое внимание. И это было не единственное довольно громкое заявление, которое прозвучало здесь в течение дня.

Обсуждать транспортные проблемы региона собрались чиновники высшего ранга и представители, в основном, крупного бизнеса. Поэтому обошлось без жестких споров и обвинений, которые бывают обычно, когда вместе собираются представители РЖД и портов. Не было только главного ответственного на Дальнем Востоке за транспорт приморского губернатора Сергея ДАРЬКИНА, который по досадной случайности за пару дней до конгресса умудрился сломать ногу. И хотя в Хабаровске в эту версию поверили далеко не все, поскольку знали, что главе Приморья с самого начала не очень-то и хотелось ехать в дальневосточную столицу, дипломатического скандала избежать вроде бы удалось.

А с ролью транспортного стратега неплохо справился вице-губернатор Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. Он сообщил, что, согласно прогнозным оценкам, в 2005-2015 годах ожидается очередное двукратное увеличение контейнерных перевозок. Пока что доля контейнерных грузов в общем объеме мировых грузоперевозок составляет 55%, а к 2010 году достигнет 70%. Контейнеризация мировых перевозок обусловила ускоренный рост спроса на специализированные портовые мощности. Развитие сферы контейнерных перевозок оказало серьезное влияние на рынок судостроения. Сегодня в мире насчитывается 7167 контейнеровозов. На Дальнем Востоке за прошедшие четыре года объем обработки контейнерных грузов увеличился в 2,8 раза.

Как рассказал Мишарин, на сегодняшний день объем контейнерных перевозок во всем мире оценивается приблизительно в $200 млрд в год. "Если довести годовой объем перевозок по Транссибу до 1 млн транзитных контейнеров, то мы сможем претендовать приблизительно на 5% от объема перевозок между Европой, странами АТР и Северной Америкой", - сделал вывод замминистра.

А по словам старшего вице-президента ОАО РЖД Бориса ЛАПИДУСА, пропускные способности железных дорог сегодня на порядок опережают мощности портовиков. Хотя это не совсем так: по Транссибу в оба конца никогда не проходило более 200 тыс. ТЕU, а тут выходит, что РЖД оценивает мощность Транссиба в 4 млн. TEU. Кроме того, на развитие железнодорожной инфраструктуры планируется потратить около $1,5 млрд, чего хватило бы, по мнению специалистов, на строительство не менее 50 узловых контейнерных станций.

Повышать пропускную способность дальневосточных портов планируется путем создания логистических центров. Правда, пока речь идет об одном проекте - строительстве такого центра в 8 километрах от аэропорта Владивосток. Первый вице-президент ОАО "Владивостокский морской торговый порт" Вячеслав ПЕРЦЕВ настоял, чтобы предложение о строительстве логистического центра именно в том, удобном, на его взгляд, месте, внесли в резолюцию круглого стола.

Напоследок ректор Дальневосточного университета путей сообщения Виктор ГРИГОРЕНКО пригласил повысить уровень знаний всех участников круглого стола - поступать учиться в его вуз без экзаменов. По его мнению, это помогло бы разрешить транспортные проблемы региона гораздо быстрее.

Как губернатор Малахов поссорился с РАО "ЕЭС России"

Работа круглого стола № 6 началась с интриги. После взвешенного доклада исполнительного директора бизнес-единицы № 1 РАО "ЕЭС России" Олега ДУБНОВА сопредседатель стола губернатор Сахалинской области Иван МАЛАХОВ сделать достаточно жесткое заявление о бесперспективности предложенной модели реформирования электроэнергетики Дальнего Востока. По мнению губернатора, она не приведет ни к снижению тарифов, ни к закреплению населения, ни к повышению конкурентоспособности продукции дальневосточных предприятий. После этих слов делегация РАО покинула зал заседаний. Энергетиков остался представлять Валерий ЛЕВИТ, генеральный директор ОАО "Хабаровскэнерго", в центральном офисе которого и проходил круглый стол.

Тем не менее, Олег Дубнов успел сказать то главное, ради чего приехал в Хабаровск, и в целом изложил концепцию развития электроэнергетики региона на перспективу до 2020 года. По его словам, сегодняшняя ситуация в отрасли на Дальнем Востоке характеризуется тем, что тарифы для конечных потребителей, установленные РЭКами Дальнего Востока, не покрывают стоимость электроэнергии поставщиков. В результате общий объем субсидирования потребителей, осуществляемый по нескольким схемам, составляет порядка 4,5 млрд рублей.

Поэтому проект реформирования, по словам О. Дубнова, направлен на формирование предпосылок и необходимой инфраструктуры для создания конкуренции между производителями электроэнергии и сбытовыми компаниями, снижения энерготарифов для потребителей Дальнего Востока. В южной части региона будет создан холдинг, в состав которого войдут компании, разделенные по видам деятельности: генерирующая, распределительная, сетевая и сбытовая. Создание крупных компаний приведет к росту капитализации и инвестиционной привлекательности. Валовая выручка планируется в объеме 30 млрд рублей, а общая стоимость приоритетных проектов в течение 10 лет составит 23 млрд рублей.

Приоритетными инвестиционными проектами являются завершение строительства Бурейской ГЭС, строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ, реконструкция Хабаровских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с переводом их на природный газ с шельфовых месторождений Сахалина, строительство нескольких высоковольтных линий. Предложил О. Дубнов и проекты развития изолированных энергосистем Дальнего Востока, в том числе и Сахалинской.

В качестве главных приоритетов назван экспорт электроэнергии в соседние страны. Это - приграничный экспорт в Китай емкостью 8-9 млрд кВт/ч в год к 2010 году. Крупномасштабный экспорт в материковую часть Китая до 30 млрд кВт/ч с 2012 года. Возможности сооружения энергомоста Сахалин - Япония и экспорта в Республику Корея путем строительства линии электропередачи через территорию КНДР.

Общим итогом работы круглого стола стала констатация его участниками необходимости создания на востоке России развитой энергетической инфраструктуры в виде межгосударственных газо-, нефтепроводов, предприятий по переработке углеводородного сырья, энергетических связующих мостов. Это позволит вовлечь в максимальный оборот энергетический потенциал российского Дальнего Востока, обеспечит его стабильность и устойчивость, повысит энергетическую безопасность и надежность энерго- и топливоснабжения потребителей разных стран в этом регионе, снизит стоимость энергоносителей. Но для того, чтобы это случилось, губернатору Малахову и господину Дубнову, а также всем, кто задействован напрямую в этой громадной программе, нужно действовать сообща.

За словом - дело

Итоги конгресса так же конкретны, как и его работа. Участники приняли общий меморандум и рекомендации круглых столов, в которых обозначили основные приоритеты развития Дальневосточного региона. Необходимо усилить роль государства в освоении природных ресурсов, создать государственную систему геологоразведочных работ, разрушенную в последние годы. Назревшей задачей, по мнению участников конгресса, является разграничение полномочий между уровнями власти в части пользования природными ресурсами, наделение регионов правом "второго ключа".

Базой для модернизации Востока России участники форума назвали создание единой системы добычи, транспортировки и реализации добываемых в регионе нефти и газа, развитие энергетической кооперации со странами Северо-Восточной Азии, транспортных и энергетических коридоров, соединяющих российский Дальний Восток и сопредельные государства.

Главной геополитической задачей является формирование постоянного населения Дальнего Востока и Забайкалья. В течение последних 13 лет (с 1992) Дальний Восток и Забайкалье потерял свыше 1,6 млн. человек (15%). На конгрессе отмечена также необходимость привлечения иностранной рабочей силы на условиях контролируемой легальности.

В заключительном слове губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев подчеркнул, что главным результатом конгресса является общее понимание того, что Дальний Восток - это а территория, где Россия может получить наибольший экономический эффект, важно решить ключевые задачи, стоящие перед регионом.