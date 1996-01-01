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В Хабаровске прошла презентация "Золотого Рога"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Свой первый день рождения хабаровский выпуск газеты "Золотой Рог" отметил презентацией, которая прошла в рамках 7-й выставки-ярмарки товаропроизводителей Дальнего Востока.

На презентации сотрудники редакции вручили дипломы и подарки соратникам, тем, кто помогал делать газету интереснее, актуальнее, аналитичнее. Дипломы "Наши партнеры" вручены председателю правления "Дальвнешторгбанка" Сергею ВЛАСОВУ, генеральному директору ОАО "Хабаровский аэропорт" Алексею ВЛАСОВУ, лучшим нашим автором назван руководитель пресс-службы Главного управления МВД РФ в ДВФО Вадим РЕШЕТНЯК. В номинации "Наши надежды" отмечен студент ХГПУ Артем ШАЛАВИН.

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