Требуется продавец с дипломом экономиста

В картотеке Центра занятости населения города Владивостока числится всего 350 человек, половина из них - вчерашние выпускники вузов. Еще совсем недавно они получили на руки свои дипломы, в которых значатся самые престижные на сегодняшний день профессии: экономист, специалист в области IT-технологий, юрист. Однако шансы устроиться на работу по этим и другим специальностям человеку без опыта работы близки к нулю.

Занятость в выставочном варианте

15 сентября в бывшем ДКМ, нынешнем "Феско-холле" прошла очередная общегородская ярмарка вакансий. Было людно. К столикам, где расположились работодатели, стояли очереди ребят в ожидании собеседования. Придя на других посмотреть и себя показать, многие из ожидающих поняли, что опоздали. И не на пятнадцать минут к началу ярмарки вакансий, а года на два или три. По словам начальника отдела по работе с молодежью Центра занятости населения города Владивостока Светланы ВОРОПАЕВОЙ, им следовало бы подумать о своем будущем несколько лет назад: "Студенту нужно искать практику, и лучше сразу по будущей специальности. Убрать свой юношеский максимализм и работать бесплатно. Молодой человек должен понимать, что вопрос ставится о его будущей карьере, а не о сиюминутном заработке".

В противном случае, полагают профессиональные рекрутеры, следует ждать целого букета проблем. Например, цветочками в этой композиции станут удары по самолюбию из-за завышенной самооценки и невозможности определиться с профпригодностью по таким экзотическим специальностям, как "культуролог-антрополог".

Хотя общую ситуацию на рынке труда для вчерашних дипломников в отличие от положения дел двух-трехлетней давности можно назвать еще мягкой. Не в последнюю очередь это связано с приходом в Приморский край московских капиталов и обновления штата компаний. Например, оператор сотовой связи МТС ежемесячно набирает 10 человек в свои call-центры. Требуется молодежь "Хоумкредиту", "Новолипецкому металлургическому комбинату", "НТК". По два-три человека с ярмарки вакансий берут "Coca-Cola" и "Ратимир". Опыт работы желателен.

Работай и учись

Общегородские ярмарки вакансий проводятся дважды в год. И раз в месяц, согласно статистике, компании ищут свежих вливаний по вузовским центрам трудоустройства. Таковые есть в большинстве высших учебных заведений - в ДВГУ, ДВГТУ, ВГУЭС, МГУ имени Невельского.

Директор центра трудоустройства "Выпускник" ВГУЭС Алла КЛИНИНА, рассказывая о своей работе, неоднократно останавливалась на агитации и пропаганде, которая ведется среди студентов уже с первого курса: "У нас есть программа "Технология и карьера", написанная по гранту "Старт-карьера". В ее рамках мы предлагаем попробовать свои силы во временных студенческих отрядах и таким образом наработать какую-то практику. Что касается трудоустройства выпускников, здесь иная картина. Списки востребованных специальностей нам предлагают крупнейшие кадровые агентства города "Анкор", "Карьера-Форум", "Профи". Чаще всего требуются офис-менеджеры, бухгалтеры, компьютерщики и менеджеры по продажам".

На долю сотрудников вузовских центров по трудоустройству выпадает нелегкая миссия - объяснить мальчишкам и девчонкам, а так же их родителям ту веселую историю, в которую они уже попали. Компании, подхватившие своеобразную моду на омоложение состава работающих, требуют от претендентов отнюдь не диплома по престижной специальности. Их не интересуют те деньги, которые уже потрачены на учебу. Они хотят видеть коммуникабельные, креативные и активные личности с блеском в глазах.

Схема отбора

"Раз, два, три, четыре, пять... Я иду искать". Есть такая детская считалочка. С нее вполне может начинаться рабочий день отдела набора и обучения компании МТС. С февраля по май компания вела массовый отбор претендентов из числа вчерашних студентов через собственный сайт, рекламу в газетах и на билдбордах. Схема отбора включала несколько этапов: резюме, тестирование, участие в ролевых играх, два собеседования. На повторное собеседование приходило меньше половины ребят, прошедших тестирование на профпригодность. Основная причина отсева - низкая стрессоустойчивость кандидатов.

- Мы набирали молодежь в call-центры, искали IТ-специалистов, брали людей в центры продаж, - рассказывает сотрудник отдела набора и обучения компании МТС Олеся ЕФРЕМОВА. - Критерии отбора различные. В отдел информационных технологий обязателен опыт и ориентированность на профессиональный рост. Для продаж нужна презентабельная внешность и умение найти контакт с клиентом. В call-центрах важна грамотная речь и высокая стрессоустойчивость. А ребята приносили дипломы экономистов, юристов, менеджеров.

После тестирования и собеседования вчерашнего выпускника ожидает три месяца испытательного срока, по окончании которого начальник отдела вынесет вердикт. Впрочем, все непрошедшие остаются в долгосрочной базе данных и могут надеяться на лучшее.

Консультант проектов по подбору молодых специалистов кадрового агентства "Карьера-Форум" Татьяна КОНЕВА по-человечески сочувствует молодым людям и их родителям: "Тратить деньги на образование и вкладывать их в ребенка - не одно и то же. Едва ли кто-то сможет объективно предсказать, какая именно специальность будет востребована на рынке труда через пять лет после поступления. За это время сменится и понятие престижности. Я замечаю за выпускниками недостаточную зрелость мысли, им все и всё должны. Должны дать образование, должны трудоустроить... Таким людям сложно найти себя в жизни. Хотя, по большому счету, это скорее вопрос к родителям".