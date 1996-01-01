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Деньги в "сетку"
Приморские рыбаки требуют у государства возвратить им 600 млн руб., которые они заплатили за право пользования биоресурсами.
"В 2004 г. рыбодобывающие компании края заплатили за свои доли 1 млрд 990 млн руб. Фактически же, с учетом годового вылова, сумма сбора с приморских предприятий должна была составить только 1 млрд 372 млн руб. Таким образом, 618 млн руб. уплачены за рыбу, которая осталась в воде, - утверждает вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий (АРПП) Приморского края Александр ПЛАТОНОВ. - В соответствии со статьей 333.7 Налогового кодекса РФ, организации и индивидуальные предприниматели по истечении срока действия лицензии на пользование объектами животного мира вправе обратиться в налоговый орган по месту своего учета за возвратом сумм сбора по факту переплат. Но фактически у рыбаков сегодня такого механизма нет. В связи с этим АРПП планирует обратиться с инициативой в Государственную Думу".
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