Свет в конце трубы

До недавних пор положение в обеспечении природным газом потребителей юга Дальнего Востока эксперты называли критическим. В регионе действовал всего один газопровод - с Сахалина до Комсомольска-на-Амуре. Однако скоро положение изменится. ОАО "Дальтрансгаз" через год завершит прокладку газопровода до Хабаровска, которую начало четыре года назад.

Морские запасы нефти и газа впервые были открыты геологами российской компании "Сахалинморнефтегаз", которая теперь входит в структуру "Роснефти". Первый сахалинский газ поступил в Хабаровский край еще 20 лет назад. Тогда был построен газопровод Оха - Комсомольск-на-Амуре диаметром 700 миллиметров с годовой проектной мощностью 4,5 млрд кубометров. Но объем поставок не превышал 1,5 млрд кубов. Только теперь, когда началась промышленная добыча нефти и газа с шельфа Сахалина, появилась реальная возможность увеличить мощность действующего газопровода. Сейчас "Дальтрансгаз" строит продолжение газопровода от Комсомольска-на Амуре до Хабаровска. Проектные работы выполнил научно-исследовательский институт "СахалинНИПИморнефть". Как полагают специалисты, ежегодная экономия Хабаровского края от газификации может достичь 600 млн руб.

На совещании, которое провел прошлой весной в Хабаровске Владимир ПУТИН, губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ заявил, что значение "голубой трубы" трудно переоценить не только для Хабаровского края, но и для всего юга Дальнего Востока. Реализация программы позволит улучшить структуру топливного баланса путем развития газификации Дальнего Востока, существенно сократить затраты на производство электроэнергии и тепла, придать устойчивость и экономичность в работе топливно-энергетического комплекса, стимулировать внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. Кроме того, поставка газа в Хабаровск улучшит экологическое состояние города и его окрестностей за счет перевода ТЭЦ на газ. Кстати, сейчас на объектах "Хабаровскэнерго" развернута подготовка к приему газа и переводу имеющихся мощностей на работу с голубым топливом. В этом году в дальневосточной столице начато строительство распределительного газопровода от газораспределительной станции №1 до Хабаровской ТЭЦ -1, ведется реконструкция котлоагрегатов этой теплоцентрали для перевода их на природный газ.

В стратегическом плане после ввода трубы Хабаровский край станет безоговорочным лидером по газификации на Дальнем Востоке России, что сделает его более привлекательным для размещения капитала и позволит развиваться более высокими темпами.

Как рассказал генеральный директор ОАО "Дальтрансгаз" Николай ЧУЙКОВ, на сегодняшний день на магистральном газопроводе "Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск" освоено более 6 млрд руб., проложено 370 км из общих 500 км. Общая же стоимость проекта составляет около 12 млрд рублей, из них 5,7 млрд рублей - из бюджета Хабаровского края. В финансировании проекта также участвуют федеральный центр и компания "Роснефть". Однако относительно гладкое финансирование стройки в предыдущие годы в нынешнем было резко нарушено. Монетизация выбила из краевого бюджета нынешнего года 1,5 млрд руб. Поэтому для продолжения стройки пришлось брать кредиты. Надежды на то, что удастся относительно быстро продать объект "Газпрому", также не сбылись. Затянувшееся поглощение газовым монополистом "Роснефти" и отказ от этой сделки отодвигают на отдаленную перспективу вхождение в данный проект ОАО "Газпром".

"Надеяться на финансирование проекта с их стороны в 2005 году не стоит", - заметил по этому поводу Виктор Ишаев. Теперь для завершения строительства газопровода губернатор планирует привлечение кредитных ресурсов.

Уже достаточно основательно специалисты проработали и вопрос поставки газа с Сахалинского шельфа. В частности, в прошлом году был подписан Протокол о намерениях по продаже природного газа с морских месторождений Сахалина покупателям Хабаровского края. Под ним подписались губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев и президент компании "Exxon Neftegas Limited" (оператор проекта "Сахалин-1") Стив ТЕРНИ. Стороны договорились и о цене на газ, который начнет поступать в край уже в конце этого года. Правда, о том, какова же будет цена, пока не сообщается.

Покупателями сахалинского газа станут ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Хабаровсккрайгаз". Подписанные протоколы о намерениях определяют условия и положения, которые войдут в фактические договоры купли-продажи. Предполагается, что поставки природного газа в объеме 1,5 млрд кубометров газа в год начнутся к отопительному сезону 2005-2006 гг.