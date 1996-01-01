"Приход инвестора неизбежен"

О ситуации в ЛПК региона размышляет министр лесной промышленности Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ.

- Василий Михайлович, одним из самых интересных на конгрессе будет "круглый стол", посвященный проблематике рационального использования лесных ресурсов Дальнего Востока в условиях интеграции России в АТР. Ключевым здесь является вопрос инвестиций.

- И сырья. У нас оно есть. Почему корейцы хотят свой завод в разобранном виде сюда привезти и собрать? А потому, что они сейчас сырье везут из Канады! Естественно, выходит гораздо дороже, чем могло бы. Именно поэтому у них заинтересованность есть на уровне президента. Кроме того, географическое положение у нас выгодное. Самый перспективный сейчас рынок целлюлозы - Китай. И приближение производства целлюлозы к северо-восточным границам КНР даст ощутимые преимущества инвестору, хотя, думаю, прагматичный инвестор должен ставить задачу производства конечного продукта.

Я думаю, и целлюлозный комбинат на Дальнем Востоке обязательно будет. Это вопрос времени. Потому что любой инвестор, который сюда придет, не сможет заниматься развитием своих предприятий без использования низкосортной древесины. Ведь рынка низкосортной древесины и отходов лесопиления как такового в нашем регионе нет. И в АТР его тоже нет. Максимум мы можем продавать низкотоварной древесины в виде балансов и дров - 950 тыс кбм в год. Это потолок. А анализ, проведенный нашим министерством, показал, что у нас еще ежегодно 2,5 млн кбм неликвида нетронутого лежит. Приходи - бери. И сейчас четыре компании, две из них иностранные, рассматривают проект строительства комбината. Поэтому я думаю, что приход инвестора на Дальний Восток неизбежен.

- А что же наши внутренние инвесторы? Какие изменения возможны в ЛПК Хабаровского края в случае успешного выполнения Программы развития внутренней переработки?

- Я вижу объединение и укрупнение предприятий. У нас уже вырисовываются пять холдингов. Я думаю, в ближайшем будущем на них придется 75% общего объема лесозаготовок. 25% - на часть малых и средних предприятий, которые, несомненно, будут существовать, так как в Хабаровском крае такая лесосырьевая база, что одни "монстры" все не закроют.

Существующий холдинг ЗАО "Флора" - довольно самостоятельный. У него есть около миллиона кбм ежегодных объемов, он занимается переработкой, и, думаю, в таком виде и будет существовать. Второй холдинг - "Римбунан Хиджау". Он уже себя заявил.

Третий холдинг - ОАО "Дальлеспром". Новые хозяева предприятия долго "раскачиваются", но я думаю, у них тоже будут существенные изменения в вопросе переработки древесины, ведь они могут выйти на 2-2,5 млн кбм ежегодной заготовки.

Четвертый холдинг будет создан на базе ООО "Аркаим". Пятый - на базе "Средне-Амгуньского ЛПХ".

- Василий Михайлович, укрупнение предприятий повлечет за собой множество изменений. А что останется неизменным?

- Ниша круглых лесоматериалов останется за нами. Элитный пиловочник должен продаваться как круглый лес. Есть потребители, поднимется цена. Качественное сырье должно поставляться на внешний рынок. И мы не можем его упустить.