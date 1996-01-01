Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Приход инвестора неизбежен"
О ситуации в ЛПК региона размышляет министр лесной промышленности Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ.
- Василий Михайлович, одним из самых интересных на конгрессе будет "круглый стол", посвященный проблематике рационального использования лесных ресурсов Дальнего Востока в условиях интеграции России в АТР. Ключевым здесь является вопрос инвестиций.
- И сырья. У нас оно есть. Почему корейцы хотят свой завод в разобранном виде сюда привезти и собрать? А потому, что они сейчас сырье везут из Канады! Естественно, выходит гораздо дороже, чем могло бы. Именно поэтому у них заинтересованность есть на уровне президента. Кроме того, географическое положение у нас выгодное. Самый перспективный сейчас рынок целлюлозы - Китай. И приближение производства целлюлозы к северо-восточным границам КНР даст ощутимые преимущества инвестору, хотя, думаю, прагматичный инвестор должен ставить задачу производства конечного продукта.
Я думаю, и целлюлозный комбинат на Дальнем Востоке обязательно будет. Это вопрос времени. Потому что любой инвестор, который сюда придет, не сможет заниматься развитием своих предприятий без использования низкосортной древесины. Ведь рынка низкосортной древесины и отходов лесопиления как такового в нашем регионе нет. И в АТР его тоже нет. Максимум мы можем продавать низкотоварной древесины в виде балансов и дров - 950 тыс кбм в год. Это потолок. А анализ, проведенный нашим министерством, показал, что у нас еще ежегодно 2,5 млн кбм неликвида нетронутого лежит. Приходи - бери. И сейчас четыре компании, две из них иностранные, рассматривают проект строительства комбината. Поэтому я думаю, что приход инвестора на Дальний Восток неизбежен.
- А что же наши внутренние инвесторы? Какие изменения возможны в ЛПК Хабаровского края в случае успешного выполнения Программы развития внутренней переработки?
- Я вижу объединение и укрупнение предприятий. У нас уже вырисовываются пять холдингов. Я думаю, в ближайшем будущем на них придется 75% общего объема лесозаготовок. 25% - на часть малых и средних предприятий, которые, несомненно, будут существовать, так как в Хабаровском крае такая лесосырьевая база, что одни "монстры" все не закроют.
Существующий холдинг ЗАО "Флора" - довольно самостоятельный. У него есть около миллиона кбм ежегодных объемов, он занимается переработкой, и, думаю, в таком виде и будет существовать. Второй холдинг - "Римбунан Хиджау". Он уже себя заявил.
Третий холдинг - ОАО "Дальлеспром". Новые хозяева предприятия долго "раскачиваются", но я думаю, у них тоже будут существенные изменения в вопросе переработки древесины, ведь они могут выйти на 2-2,5 млн кбм ежегодной заготовки.
Четвертый холдинг будет создан на базе ООО "Аркаим". Пятый - на базе "Средне-Амгуньского ЛПХ".
- Василий Михайлович, укрупнение предприятий повлечет за собой множество изменений. А что останется неизменным?
- Ниша круглых лесоматериалов останется за нами. Элитный пиловочник должен продаваться как круглый лес. Есть потребители, поднимется цена. Качественное сырье должно поставляться на внешний рынок. И мы не можем его упустить.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье накроет волна протестных митингов