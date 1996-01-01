Регион себя покажет

Случилось! Сегодня в Хабаровске открывается Первый Дальневосточный международный экономический конгресс. Завершена большая подготовительная работа. Отгремели марши оркестров по случаи сдачи новых объектов, упало множество перерезанных первыми лицами края и города ленточек. Хабаровск вымыт и выметен. Благоустроен и ухожен.

- Город готовился к Конгрессу три месяца, - говорит первый заместитель мэра по экономическим вопросам, председатель комитета по экономике и финансам Валерий КАЗАЧЕНКО. - Работа по благоустройству велась круглосуточно: приводили в порядок газоны, бордюры, тротуары и автотрассы, меняли троллейбусные опоры, обновляли остановки общественного транспорта, строили автопарковки. Особое внимание было уделено центральным улицам - обновленные фасады домов на "красной линии", переложенная брусчатка перед входом в гостиницы, реконструированное здание Театра музыкальной комедии - лишь небольшая видимая часть того, что было сделано.

Досталось и "подворотням": асфальтированы многие внутриквартальные автомобильные развязки, тротуары. Последним аккордом подготовки стал общегородской субботник, прошедший 24 сентября. На него вышли тысячи горожан. Они привели в порядок уличные газоны, закрепленные за предприятиями и организациями территории, прибрались во дворах, вывезли несанкционированные свалки мусора, особенно в частном жилом секторе.

За день до этого в Хабаровске отзвучали последние фанфары в честь ввода новых объектов. Были официально введены в эксплуатацию обновленные городской парк культуры и отдыха и набережная Амура, а также объездная дорога поселка Красная Речка. Строительство первого объекта длилось два года. За это время была реконструирована существующая старая лестница и построена новая, тротуары выложены брусчаткой, а ландшафт приобрел новый, более красивый вид.

Протяженность объездной дороги составила 7 километров. Она соединила Владивостокское шоссе и трассу на Бычиху. Это - уже второй объект дорожного строительства, законченный в сентябре. В начале месяца была завершена реконструкция улицы Пионерской, являющейся одной из главных транспортных магистралей города. Многополосная современная автострада решила проблему автомобильного сообщения между южной и центральной частями города. С вводом этих объектов, подчеркнул губернатор Виктор ИШАЕВ, краевая программа по развитию дорог в Хабаровске завершена. Теперь акцент будет сделан на другие территории края.

В понедельник вечером окончательные итоги подготовительной работы подвел оргкомитет форума. Как отметил заместитель председателя правительства края - министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ, зарегистрировано более 1000 участников, из них около четверти - иностранцы. Работу форума будут освещать более 100 российских и иностранных журналистов. Интерес к конгрессу со стороны отечественных и зарубежных политиков, бизнесменов, финансистов и журналистов был настолько велик, что прием заявок пришлось прекратить уже в середине сентября.

В поздравлении участникам конгресса президент Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий ВОЛЬСКИЙ подчеркнул: "Особенно радует тот факт, что к этому представительному мероприятию проявили интерес ведущие специалисты по экономике и финансам большинства субъектов Российской Федерации, крупнейшие корпорации, объединения промышленников и предпринимателей России, а также заинтересованные международные партнеры, активно сотрудничающие с РСПП. Не сомневаюсь, что на Конгрессе состоится профессиональная дискуссия по актуальным для нашего Дальнего Востока проблемам, родятся перспективные международные инициативы".

Одну из таких инициатив, в частности, предлагает участникам конгресса институт экономических исследований ДВО РАН. Как сообщил хабаровским журналистам его директор Павел МИНАКИР, на суд форума будет предложена относительно новая концепция под условным названием "Широтный пояс-ловушка". В соответствии с ней, на дальневосточной границе России с Китаем необходимо сконцентрировать инвестиционные ресурсы и создать системы промышленно-экспортных, промышленно-транспортных, промышленно-торговых зон, в которых будет сосредоточена переработка сырьевых грузов, идущих на экспорт. Причем часть импортного потока в этих же зонах будет перерабатываться. Это, по словам П. Минакира, "примерно совпадает с географией распределения особых экономических зон по новому закону, подписанному уже президентом". Доклад института будет предложен участникам форума на русском и английском языках.

"Цели и задачи первого Дальневосточного международного экономического конгресса, - подчеркнул в своем обращении к участникам форума В. Ишаев, - продиктованы необходимостью ускоренного экономического роста приграничных территорий Востока России и повышением роли этих территорий в сотрудничестве Российской Федерации с сопредельными государствами. Приглашаю отечественные и иностранные финансовые, деловые круги к взаимовыгодному партнерству с целью привлечения российских и зарубежных инвестиций в стратегически важные для Востока России проекты ".