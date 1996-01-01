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На манеже производители! И Миронов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

28 сентября в Хабаровске в легкоатлетическом манеже стадиона имени В. И. ЛЕНИНА откроется 7-я Универсальная выставка-ярмарка товаропроизводителей Дальневосточного федерального округа "Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка-2005". Как сообщил на пресс-конференции министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ, эта ярмарка пройдет в рамках Первого Дальневосточного международного экономического конгресса, призванного продемонстрировать российскому и международному сообществу инвестиционный потенциал Дальнего Востока и возможности его торгово-экономического сотрудничества со странами АТР.

Откроет ярмарку спикер Совета Федерации РФ Сергей МИРОНОВ. Также ее посетят все губернаторы дальневосточных субъектов федерации и иностранные гости конгресса - 170 человек, в основном это представители Японии, Южной Кореи, Китая.

По количеству участников ярмарка в этом году бьет все рекорды - 245 компаний из 10 субъектов Дальневосточного федерального округа. Наибольшую долю выставочных площадей занимает Хабаровский край - 74 участника. Затем следуют Амурская область - 20 участников на 168 квадратных метрах, ЕАО - 16 участников на 144 квадратных метрах, Республика Саха (Якутия) - 25 предприятий на 135 квадратных метрах. Сахалинская и Магаданская области представят богатства своих недр: предприятия-производители рыбодобывающей, рыбоперерабатывающей отрасли, горнодобывающей, агропромышленного комплекса.

Поразит посетителей ярмарки своей трудоемкостью и высоким эстетическим уровнем экспозиция Чукотского автономного округа. В частности, уличная экспозиция, иллюстрирующая темпы роста и достижения современного градостроения в округе. Особо ценно, что в этом году посетители выставки увидят стенд с достижениями Корякского автономного округа.

Дополнительно будет представлена на ярмарке продукция народных промыслов, товары местной промышленности, сувениры и образцы национального искусства и ремесел народностей Дальнего Востока.

В рамках ярмарки пройдут семинары, консультации, пресс-конференции, презентации, культурно-зрелищные мероприятия, деловые встречи и переговоры, круглые столы, конкурс "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки", награждение победителей конкурсов. Ярмарка завершит свою работу 1 октября.

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