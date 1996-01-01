"Аквапарк" заберут у "Теплотерма"?

Трехгодичная история с возведением хабаровского аквапарка компанией "Теплотерм" подходит к новому повороту. В администрации Хабаровска вызрело решение взять на себя заботу об этом объекте. Оно вызвано тем, что строительные работы до сих пор находятся в начальной стадии.

Какие рычаги давления на застройщика изберет мэрия - финансовые, земельные - покажет ближайшее время. Уже определена компания, которой будет по силам строительство такого уровня. Это - ОАО "Управление инвестиционных программ", созданное при мэрии для реализации основных городских программ из внебюджетных средств.