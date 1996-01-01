Как правильно уволиться с работы

Уйти по-английски, не прощаясь, или расстаться друзьями, хлопнуть дверью или с ослепительной улыбкой изящно раскланяться, сделав коллегам ручкой, - какой бы способ расставания с компанией вы ни выбрали, избежать конфликта не просто. Как, а главное, когда "обрадовать" этой новостью коллег и руководство, чтобы предотвратить неминуемый шторм?

Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 2 недели. До истечения этого срока работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.

Время Ч

Войти в кабинет к шефу с заявлением об увольнении непросто даже самому уравновешенному сотруднику. Однако намного страшнее могут оказаться слухи о вашем уходе, которые молниеносно распространятся по офису.

Проработав в компании полтора года, Светлана поняла, что серьезных перспектив и вертикального роста здесь не предвидится, и занялась поисками нового места. Заметив ее резюме на одном из сайтов, коллега поинтересовался, насколько серьезно намерение Светланы. Девушка отшутилась, но слухи поползли. В результате при обсуждении годовой премии шеф, узнавший о "провинившейся" сотруднице, вычеркнул ее фамилию из списка награждаемых, а на корпоративной вечеринке только ленивый не подчеркнул, что она "предательница". В итоге Светлане пришлось срочно увольняться. Поэтому делиться идеей об увольнении с коллегами чревато. Вы оказываетесь под угрозой, что эта информация достигнет кабинета шефа раньше, чем вы сообщите об этом официально. А реакция работодателя может быть самой непредсказуемой.

Собираясь сменить компанию, надо быть предельно осторожным и изначально решить для себя: кто же будет информатором вашего руководства - вы сами или возмущенная общественность. Бывшие коллеги, как правило, чувствуют себя брошенными (за исключением того случая, если вы были "занозой" для всей команды). Некоторые толкуют решение коллеги об увольнении (особенно если он занимает руководящую должность) как сигнал к бегству: ага, в компании что-то не ладно.

Принять верное решение поможет корпоративная культура вашей организации: если в компании повелось сообщать заранее об уходе и так делали все, то это единственный шанс сохранить свое доброе имя и проработать последние дни в благоприятной обстановке.

Выручить сможет и простая наблюдательность: как реагирует ваш руководитель на увольнения по собственному желанию. Шеф - транслятор корпоративного настроя. Его обида невольно передастся и всему коллективу.

Увольнение с манипуляцией

Иногда шумиха вокруг увольнения затевается с целью повышения статуса и заработной платы. Проблема такой формы карьерного роста в том, что этот трюк можно проделать всего один раз. Опытный руководитель отличит манипуляцию от реальной угрозы. Если в намерения начальника входило ваше повышение, то велика вероятность, что вас начнут уговаривать остаться. Однако и здесь скрыта опасность: приняв новые условия руководства и оставшись, вы рискуете не оправдать возложенных надежд.

Но если вас не уговорили и решение об уходе из компании обжалованию не подлежит, а косые взгляды и шепот за спиной вас больше не смущают, все равно радужное настроение в предвкушении новых просторов может быть неожиданно омрачено.

Решив оставить call-центр, Михаил сообщил об этом руководителю своего подразделения. С этого дня его рабочие будни превратились в каторгу. На следующий же день шеф попросил не в службу, а в дружбу подменить приболевшего коллегу. Потом другого. Помимо рабочих часов росло количество мелких поручений: составить график смены, провести инструктаж нового сотрудника, ответить на претензии клиента. Все это не входило в прямые обязанности Михаила, но отказать шефу, с которым ему хотелось расстаться по-дружески, он не мог.

Последней каплей стала просьба подежурить в новогоднюю ночь. Михаил пожалел о том, что предупредил руководство об уходе за месяц, а не за две недели. Двух недель, положенных по закону, вам, порядочному сотруднику, может показаться недостаточно, чтобы руководство нашло вам достойную замену и вы смогли ввести в курс дел своего преемника. Но чрезмерная щепетильность по отношению к интересам организации может негативно отразиться на ваших собственных.

По законодательству вы можете в любое время отозвать свое заявление. Но какой бы демократичной и лояльной не была организация, велика вероятность того, что на "возвращенца" будут смотреть косо. Побывав "отрезанным ломтем", сотруднику будет непросто завоевать потерянный авторитет и репутацию "своего". Хотя известны случаи, когда уже ушедшего сотрудника уговаривают вернуться и ждут с распростертыми объятиями и руководитель, и коллеги.

По закону жанра, ни один начальник не придет в восторг, узнав о потере хорошего специалиста. Ни один коллектив не обрадуется, узнав о потере надежного коллеги, профессионала, души компании. Однако надо постараться уйти достойно, помня, что потерять лицо можно и в последний день.

Стоит ли заранее объявлять в компании о своем уходе?

Эльвира ОСИПОВА, директор по персоналу компании "Ингосстрах": "Да, безусловно. Прежде всего, это ответственность по отношению к нынешнему работодателю, готовность выполнить свои обязательства, завершить какие-либо проекты, осуществить передачу дел. Переходить на другое место работы следует "со спокойной душой и чистым сердцем", с уверенностью в том, что все было сделано хорошо. В моей практике была ситуация, когда сотрудник перешел на другое место работы только через два месяца после объявления о своем уходе, поскольку было необходимо закончить важный проект. Был и другой интересный пример, когда работник, объявив о своем уходе, принял решение остаться в компании".

Валентин ВЕДЯКИН, заместитель генерального директора по сетевым проектам компании "Капитал Тур": "На мой взгляд, если руководитель предприятия - человек здравомыслящий, то он должен первым узнать о намерении сотрудника сменить место работы. Прежде всего, это нужно для того, чтобы понять причины, побудившие подчиненного задуматься об уходе. Если специалист действительно нужен компании, то руководитель постарается удержать сотрудника: зарплатой, продвижением по служебной лестнице. Я бы не рекомендовал уходить с предприятия, "хлопая дверью"!

Екатерина ПРОХОРОВА, директор по персоналу компании IBS: "Решение об уходе сотрудник, как правило, принимает не спонтанно. И по своему собственному опыту могу сказать, что гораздо лучше предупредить и коллег, и руководство о своих размышлениях заранее (не за 2 недели!). Мне приходилось вести подобные переговоры с руководством, но при этом я никогда не ставила цель просто повысить свою "стоимость", дать себя уговорить или "напроситься" на повышение. Сотрудничество, построенное на таком контрпредложении от руководства, чаще всего оказывается недолговечным. Предварительная беседа с руководителем может помочь сотруднику прояснить свои перспективы в компании. Если вы чувствуете, что "переросли" уровень своей должности и задач, то это и есть серьезный повод поговорить с руководителем. Если в ходе диалога с компанией вы находите достойные и перспективные варианты для дальнейшей реализации ваших возможностей - повод расставаться исчезает сам собой".

Вера ВАСИЛЬЕВА, практикующий психолог Психологического Центра "ВерФь": "Как это ни печально, но практика показывает, что в российских компаниях заблаговременное предупреждение работодателя и коллег о своем уходе далеко не всегда идет на пользу сотруднику. И, увы, многие западные фирмы, давно работающие на нашем рынке, все чаще перенимают такую практику построения взаимоотношений руководителя с подчиненными, когда последний до конца старается оттянуть момент признания, иначе испортившийся в коллективе климат очернит последние дни его пребывания в организации".