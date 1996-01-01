Санаторно-коттеджное противостояние

Недавно в Подмосковье судебные приставы и ОМОН по решению судов сносили коттеджи, выстроенные на особо охраняемых территориях "зеленого пояса" Москвы. Видимо, в столице уже поняли, что пришла пора наводить порядок с использованием ценнейших территорий в интересах здоровья всего населения.

Впрочем, такая ситуация, когда в заповедных курортных зонах появляются целые элитные поселки, характерна не только для Москвы. Не минула чаша сия и санаторно-курортную зону Владивостока.

Как это было

Санаторно-курортная зона (СКЗ) Владивостока имела статус курорта республиканского значения. Она обеспечивала потребности в санаторно-курортном обслуживании населения Дальнего Востока, а жителей Владивостока и края - в длительном отдыхе (в домах отдыха, профилакториях и пионерских лагерях). Для этого постановлением Совмина РСФСР от 11 октября 1983 г. № 458 были установлены границы и режим округа и зон санитарной охраны курортной зоны г. Владивостока.

Помимо санаторно-курортного обслуживания СКЗ обеспечивала потребности жителей Владивостока в еженедельном и, частично, в ежедневном отдыхе, поскольку город практически не имеет парков и скверов, а состояние его пляжей таково, что горожане летом вынуждены выезжать на побережья Уссурийского залива. Эти обстоятельства учитывались в генеральном плане города и проекте планировки пригородной зоны Владивостока.

В курортной зоне "Седанка - Океанская" тогда размещалось шесть санаториев для взрослых и четыре детских санатория, четыре дома отдыха, три пансионата, семнадцать пионерских лагерей, восемь летних дач детских садов, госдачи. Общая емкость существовавших рекреационных учреждений этой курортной зоны составляла более 10 тысяч мест.

В курортной зоне "Сад-город" был реконструирован санаторий "Сад-город" с увеличением вместимости до 1150 мест, построено два профилактория. Кроме того, в СКЗ проектами предусматривался целевой резерв территорий для наращивания вместимости санаториев, профилакториев, домов отдыха и пансионатов более чем на 10,2 тыс. мест.

Что изменилось?

В результате распада СССР, развала системы управления курортами профсоюзов, прошедшей приватизации и других процессов ситуация с использованием и, тем более, с развитием СКЗ катастрофически ухудшилась. Фактически на начало 2001 г. в зоне "Седанка - Океанская" в санаториях, профилакториях и домах отдыха из более чем 4,7 тыс. мест осталось немногим более 2,5 тыс.

По данным комитета по туризму и санаторно-курортному делу, в 2000 г. в санаториях Владивостока отдохнуло 43 тыс. человек (раньше отдыхало около 76 тыс. человек в год), из них 13,3 тыс. - жители других регионов.

Но самое опасное для СКЗ - не упадок (будем надеяться, временный) курортного дела и недостаточной "рекреационной озабоченности" местных властей. Смертельной угрозой для курортной зоны стало наглое строительство на курортных территориях частных коттеджей и других объектов, никакого отношения к курортному делу или к оздоровлению детей не имеющих. Такое расхищение курортных земель и вызываемая им деградация ценнейшего природного ресурса этой лечебно-оздоровительной местности - прямое экологическое преступление перед настоящим и будущими поколениями жителей Владивостока и дальневосточниками.

Как отмечалось, постановлением Совмина РСФСР от 11.10.1983 № 458 утверждены округа и зоны санитарной охраны курортной зоны Владивостока, в которых выделено три зоны округа - зона строгого режима, зона ограничений и зона наблюдений. В этих зонах установлен режим хозяйственного пользования, исключающий вредное влияние на природные лечебные средства и санитарное состояние курортов. Леса, расположенные вдоль Амурского залива от м. Грозный (в районе ст. Чайка) до станции Весенняя, выполняют функции лесов I и II зоны округов санитарной охраны курортов. Кроме того, леса в бассейнах р. Пионерской и Богатой являются водоохранными лесами I и II пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В нарушение установленных режимов, игнорируя законодательство, чиновники бывших администраций города при бесконтрольности надзорных и попустительстве природоохранных органов в санаторно-курортной и охранной зонах отвели множество участков под строительство коттеджей и других объектов.

Вместо предусмотренного проектами планомерного вывода из СКЗ существовавшей ветшающей индивидуальной застройки, занимающей особо ценные территории, произведена передача этих земель в частную собственность, перепродажа которой стала предметом бизнеса, вплоть до криминального.

Достаточно посмотреть данные городского земельного комитета за 2000-2002 гг., чтобы увидеть, как, прикрываясь "прорехами" законодательства и бесконтрольностью, земли курортной зоны разбазаривались под индивидуальную застройку и объекты, не имеющие отношения к отдыху горожан.

Пришли к плачевному итогу

Сейчас ситуация такова. В соответствии с новым законодательством курорты делятся на федеральные, региональные и местные. Нет сомнений в том, что СКЗ Владивостока имеет, минимум, региональное значение.

Следовательно, границы этой зоны и режим использования ее территорий с учетом требований законов должен устанавливаться либо правительством России, либо администрацией края. Пока же таких документов нет, действует упомянутое постановление Совета Министров РСФСР от 11 октября 1983 г. № 458.

При разработке генплана Владивостокского городского округа ОАО "Приморгражданпроект" пытался получить от администрации города и земельных органов исходные данные по правовому статусу и использованию земель в санаторно-курортной и охранных зонах. Таких данных институт не получил, а ему было предложено принять функциональное зонирование территорий СКЗ по фактически сложившейся застройке. Вряд ли можно согласиться с таким предложением, так как оно лишает город, край и весь Дальний Восток возможности развития ценнейшей лечебно-оздоровительной и рекреационной зоны.

Так быть или не быть санаторно-курортной зоне Владивостока? Ответ должен быть один - безусловно быть! И вот почему.

Ресурсная база СКЗ Владивостока представлена высокоэффективными лечебными факторами для пелоидотерапии (лечение грязями), бальнеотерапии (лечение минеральными водами) и талассотерапии (лечение "морскими" факторами - климатом, высокоионизированным морским воздухом и морскими купаниями). Других таких курортов на Дальнем Востоке нет. Так что по лечебным ресурсам СКЗ Владивостока имеет весьма хорошие перспективы для развития.

Сложнее обстоят дела с другим важным ресурсом СКЗ - территориями. Поясню это цифрами расчетов к генплану Владивостока 1984 г. и к проекту генерального плана Владивостокского городского округа. Емкость учреждений санаторно-курортного лечения определяется специальным расчетом в зависимости от лечебных ресурсов, благоприятных территориальных и природно-климатических условий лечебно-оздоровительной местности. Места в рекреационных учреждениях длительного отдыха (пансионаты, дома отдыха, пионерлагеря) рассчитывались в объеме от 5 до 15% численности обслуживаемого населения.

Выше уже отмечалось, что емкость санаторно-курортных учреждений и объектов длительного отдыха в СКЗ может составлять порядка 23,5 тыс. мест, для чего требуется около 270 га лечебно-оздоровительных территорий. С учетом требований СНиП 2.07.01-89* (п.п. 4.14 - 4.21) общая площадь только курортной зоны должна составлять не менее 480 - 510 га. Эти показатели соответствовали утвержденным Советом Министров РСФСР округу и зонам санитарной охраны курортной зоны Владивостока и были заложены в утвержденный генеральный план города. Они обеспечивали и санаторно-курортное обслуживание по профилю отдельных категорий больных со всего Дальнего Востока, и длительный отдых жителей Владивостока.

Так как СКЗ находится в черте города, на ее территории и акваториях неизбежно осуществляется и кратковременный (еженедельный) и даже ежедневный отдых горожан. При градостроительном проектировании емкость мест еженедельного отдыха горожан рассчитываются на 25-40% общей численности населения крупного и 20-30% - среднего и большого города. Для Владивостока расчет делался на одну треть (33%) населения. Таким образом, территории рекреационных зон для кратковременного отдыха жителей Владивостока должны обеспечивать прием до 260 тысяч посетителей и иметь общую площадь до 26 тыс. га, в том числе до 2600 га - зон активного отдыха с базами отдыха, палаточными лагерями, туристическими приютами и др. объектами.

Естественно, что таких территорий в СКЗ не было. Поэтому в генеральном плане и в проекте пригородной зоны Владивостока лишь некоторые базы кратковременного отдыха были размещены в санаторно-курортной зоне на побережье Амурского залива. Остальные зоны отдыха размещались на побережье Уссурийского залива и в пригородной зоне Владивостока - в Надеждинском, Шкотовском, Хасанском районах и на землях г. Артема, имеющих транспортную доступность от города в 1,5 часа.

Учитывая особый режим Русского острова, его территории в расчет не включались, а территории островов Попова, Рейнеке и Рикорда хотя и учитывались при расчетах, но из-за трудной транспортной доступности слабо использовались для организации массового отдыха.

Не менее остро обстоит проблема пляжей. Для нормального отдыха населения и отдыхающих на курортах в городе должно быть более 56 км береговой полосы пляжей. Мы же имеем: на побережье Амурского залива - 6,4 км, на побережье Уссурийского залива - 4,9 км, на мысе Песчаный - 4,7 км, на острове Рейнеке - 1,9 км, на труднодоступном острове Рикорда - 4 км. Всего (без острова Русский) - около 22 км в большинстве не обустроенной, но пригодной для освоения прерывистой пляжной полосы. Помимо известных сложностей с экологическим состоянием акваторий Амурского залива и с обустройством пляжей, нам просто необходимо осваивать новые пляжи на побережье Амурского залива в Хасанском районе и на острове Русский.

Как видим, все предпосылки для развития СКЗ и рекреационных зон Владивостока имеются. Дело за властями и инвесторами.

Что делать?

Прежде всего, необходимо решить вопрос о правовом статусе всей курортной зоны как зоны федерального или регионального значения, разработать и утвердить Положение об этой курортной зоне, ее границах, режимах использования ее земель. Земли этой зоны в точном соответствии с федеральным законодательством должны быть отнесены к землям особо охраняемых территорий.

По примеру Москвы необходимо жестко навести порядок с застройкой, осуществленной с грубыми нарушениями законодательства, ограничить индивидуальное жилищное и иное строительство (кроме санаторно-курортных объектов, объектов рекреации и их непосредственного обслуживания) с соблюдением режимов хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством. Вывести из зон санитарной охраны предприятия, не имеющие отношения к работе учреждений оздоровления и отдыха.

Выполнить проекты зонирования территорий и планировки всей курортной зоны от Седанки до "Сад-города" с учетом произошедших изменений правовых и экономических условий. В частности, необходимо выполнить детальный расчет реального рынка спроса рекреационных услуг на рассматриваемой территории.

С "открытием" о.Русский необходимо всемерно ускорить развитие на нем, о-вах Попова и Рейнеке рекреационных зон, что позволит снизить нагрузку на СКЗ от кратковременного и ежедневного отдыха. Для этого, прежде всего, надо разработать генплан этих островов и принять меры к созданию устойчивой сухопутной связи между ними и городом. Это позволит использовать огромный туристическо-экскурсионный потенциал островных территорий, резко улучшить условия для отдыха горожан и гостей города.

Об авторе. Валентин АНИКЕЕВ, член-корреспондент РААСН, профессор ДВГТУ.