Горняки расщедрились на дивиденды

Акционеры ОАО "Приморский ГОК" на внеочередном собрании 21 сентября приняли решение выплатить дивиденды по итогам II квартала 2005 г. из расчета 50 коп. на одну привилегированную и 25 коп. на одну обыкновенную акции номиналом 43 руб.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 1 млн 565 тыс. 450 руб. По сведениям "ЗР", чистая прибыль АО "Приморский ГОК" во II квартале 2005 г. составила 16 млн 451 тыс. руб.