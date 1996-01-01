"Синергия" добралась до хабаровского алкоголя

Группа компания "СИНЕРГИЯ", контролирующая ОАО "Уссурийский бальзам", приобрела 100% акций ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" и 51% акций ОАО "Вино-водочный завод "Хабаровский".

Акции заводов были выставлены единым лотом на открытом аукционе, проводившемся Фондом имущественных отношений Хабаровского края 23 сентября. В ходе торгов цена выставленных пакетов составила 150,7 млн руб. Победителем аукциона стала одна из компаний, входящая в группу "СИНЕРГИЯ".

Как сообщил председатель правления ОАО "Синергия" Александр МЕЧЕТИН, "Эта сделка является важным звеном в бизнес-стратегии группы компаний "Синергия". Использование уникального географического положения принадлежащих группе ликероводочных заводов - на сегодняшний день это Северо-Запад России, Приморье и Пермь - дает нам возможность максимально полным образом оптимизировать логистику поставок алкогольной продукции на рынки, одновременно сохраняя жесточайший контроль качества".