"Примтелефон" создал "дочку". Под активы NMT

Акционеры ЗАО "Примтелефон", оператора сети МТС на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, на внеочередном собрании в сентябре приняли решение о реорганизации ЗАО в форме выделения ЗАО "Сотовая связь Приморья".

По словам специалиста по связям с общественностью макро-региона "Дальний Восток" ОАО "МТС" Романа ДЯБЛОВА, в процессе реорганизации ЗАО "Примтелефон" передаст часть прав и обязанностей создаваемому ЗАО "Сотовая связь Приморья". "Речь идет о дальнейшей эксплуатации и развитии сети NMT-450i в Приморском крае, - уточнил Р.Дяблов. - Абонентов GSM данная реорганизация никак не затронет".