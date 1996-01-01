Будем пытаться продать столько, сколько сможем

В начале сентября корпорация Nokia открыла во Владивостоке региональный офис. Как считает генеральный директор Customer and Market Operations корпорации Nokia в России (ЗАО "Нокиа") Кеннет ЙОНССОН, открытие офиса на Дальнем Востоке позволит Nokia лучше понимать ситуацию на рынке региона и своевременно вносить коррективы в бизнес-стратегию. Во время визита во Владивосток г-н Йонссон дал эксклюзивное интервью "ЗР".

- На какой результат от работы офиса вы рассчитываете?

- Я очень рад, что такой офис на Дальнем Востоке у нас появился. Основная цель - удовлетворить желания потребителей. Нам важно знать, чего они хотят в конкретном регионе. Не менее важен собственно процесс самообучения. Мы должны расставить приоритеты, чтобы лучше понимать локальный рынок и полностью отвечать его запросам. В принципе, у нас уже сложилось общее понимание ситуации на Дальнем Востоке. Например, от наших дилеров мы знали, что во Владивостоке есть порядка 200 магазинов, так или иначе причастных к продаже сотовых телефонов. Но на месте мы видим, что около 80% продаж приходится на 50 магазинов.

- Предполагается ли, что в дальнейшем офис замкнет на себя продвижение Nokia на Дальнем Востоке?

- Да, особенно в области маркетинга. Наш региональный менеджер будет помогать специалистам из отдела маркетинга в Москве, чтобы мы использовали правильные каналы для продвижения и продаж продукции, предпринимали верные шаги в направлении постпродаж и сервиса. Сейчас, например, у Nokia есть "горячая линия" для потребителей России, которая работает по московскому времени. Вполне возможно, что подобная линия будет работать и по дальневосточному времени.

- Рассматривается ли перспектива открытия фирменных магазинов Nokia и Vertu на Дальнем Востоке?

- Мы предполагаем, что руководитель дальневосточного офиса Владимир УНДОЛЬСКИЙ предоставит наиболее эффективные для нас предложения, в том числе и в этом направлении. И я буду крайне удивлен, если у нас не будет фирменного салона как минимум во Владивостоке.

- На взгляд из Москвы, столица Дальнего Востока ассоциируется в первую очередь с официальной столицей округа. Логично предположить, что местом для офиса стоило избрать именно Хабаровск.

- Наш выбор никоим образом не связан с политической конъюнктурой и продиктован сугубо рыночными реалиями. Насколько я понимаю, мобильный бизнес во Владивостоке в сравнении с Хабаровском более развит. Это фактически основная причина нашего приезда во Владивосток. Здесь культурные и жизненные традиции все-таки больше базируются на влияниях и тенденциях из Китая, Кореи, Японии. А в этом, собственно, и заключается особенность Дальневосточного региона. Но это не означает, что мы будем ориентироваться исключительно на Владивосток.

- В чем главные отличия европейских потребителей от российских?

- Во многих европейских странах большую часть телефонов продают сами операторы, активно стимулируя своих клиентов, поэтому основными игроками на рынке выступают именно операторы. Для России это нетипичная практика, и, естественно, маркетинг мы ведем с других позиций. Различия в рекламе на европейском и российском рынках можно представить так: если в Европе, рекламируя телефон, скажут: "Может быть, этот телефон для вас", в России заявят в лоб: "Этот телефон для вас". Вроде бы маленькая, но достаточно важная разница для понимания рынка. Еще одна особенность России - люди прежде всего ориентированы на модные тенденции.

- Кстати, что вы думаете о производстве телефонов, сделанных, к примеру, компанией "Нокиа", под маркой самих операторов?

- Мы не видим каких-то движений в этом направлении. Мне кажется, что это не имеет смысла. В России операторы выполняют сугубо специфические функции, предоставляя клиенту услугу звонка, мы же, как производитель, выпускаем и продвигаем конкретные продукты.

- Не так давно Nokia, по мнению российских потребителей, ранее отличавшаяся консервативностью, разнообразила модельный ряд. Оправдал ли себя этот ход?

- Думаю, да. Если говорить о цене, то на продукты средней ценовой категории на телефоны Nokia она постепенно растет.

- Как отразился так называемый "телефонный кризис" на продажах вашей компании?

- Безусловно, это событие негативно повлияло на рынок. С другой стороны, оно заставит компании, продающие телефоны, определиться - серьезные ли они в отношении этого бизнеса или нет. Многие компании уже заявили о серьезности намерений и ввозят телефоны согласно всем законам РФ. Как компания-производитель, Nokia всегда исповедовала прозрачный вид бизнеса. Однозначно мы против "серых" телефонов.

- Может ли создание дефицита на рынке продаж сотовых телефонов вылиться в приход новых производителей на рынок?

- Не думаю. В последнее время российские власти все более серьезно относятся к тому, по каким каналам товар поступает на рынок. Что касается дефицита, если он и будет, то кратковременным. Каналы поставок, которые сейчас несколько сузились, скоро вновь станут нормальными.

- В свою очередь Nokia берет на себя обязательства компенсировать дефицит собственной продукцией.

- О'кей (смеется). Будем пытаться продать столько, сколько сможем.

- Cколько в России составляет средняя наценка на аппараты Nokia и существует ли такое понятие, как рекомендуемый уровень цен?

- Действительно, мы очень серьезно рассматриваем вопрос, чтобы устанавливать рекомендованные цены для розницы. Пока в России этого нет. Сейчас мы планируем на интернет-страницах Nokia размещать рекомендованные цены. Иногда в некоторых регионах цены в рознице растут из-за дефицита продукции. Потребитель, конечно, задает вопрос, почему я должен переплачивать за телефон во Владивостоке, если его можно значительно дешевле купить в Москве или, к примеру, в Новосибирске. Разница в наценке может быть, но не столь существенная. Может быть, 1-2% за транспортные расходы, не больше.

- Насколько серьезное влияние на продажи Nokia оказывает близость Приморья к Китаю? Как вы, вероятно, знаете, в приграничных китайских городах русские туристы покупают большое количество дешевых сотовых телефонов. Вот, к примеру, мой Nokia был приобретен в Пекине.

- Безусловно, ваш телефон - это телефон Nokia. И внутри он тоже Nokia, на 99,9%. В последнее время российский потребитель хочет быть максимально защищенным - иметь инструкцию к пользованию на русском языке и гарантийное письмо, по которому его телефон будет обслужен в сервисном центре. Наши фирменные сервисные центры бесплатно обслуживают только официально ввезенные трубки. Как видите, приобретение "серого" телефона - ваш риск.

- По информации Nokia, 52% покупателей телефонов Nokia приходится на мужскую аудиторию и компания предпринимает меры, чтобы выровнять дисбаланс.

- Не совсем так. Давайте зайдем с другой стороны. Допустим, в следующем году емкость российского рынка составит 40 млн телефонов. Давайте возьмем за 1% 400 тыс. человек. Мы не хотим уменьшить количество потребителей-мужчин, мы просто хотим увеличить количество потребителей-женщин. Можно сказать, это наш резерв. На самом деле вопрос очень серьезный. Для того чтобы успешно его решить, надо выстроить правильную маркетинговую политику.

- В конце года Nokia обещает предложить модель телефона, разработанную специально для российского рынка. Как часто Nokia предлагает модели для локального рынка?

- Всего лишь второй раз. Первый телефон для конкретного рынка был произведен год назад для Китая. Типичная "раскладушка", на откидывающемся сенсорном экране которой с помощью специальной палочки пользователь мог писать SMS-сообщения с использованием иероглифов. Это был продукт средней ценовой категории для массового рынка. Открою секрет, телефон для российского рынка будет в самой высокой ценовой категории. Думаю, он будет пользоваться спросом в первую очередь в больших городах России - Москве, Санкт-Петербурге и др. Во Владивостоке тоже есть люди, которые хотят обладать самыми последними моделями телефонов и лучшего качества. Может быть, эта прослойка и не такая большая, как в столице, но она есть.

- Проще говоря, наличие такого телефона автоматически ставит жителя Владивостока в один ряд с российской элитой?

- Надеюсь, что Nokia сможет помочь вам быть в этом кругу.