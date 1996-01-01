Портовый пасьянс

По мнению губернатора Сергея ДАРЬКИНА, среди приморских портов приоритет должен быть отдан развитию Восточного порта. Выступая на проходившем во Владивостоке заседании рабочей группы форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по транспорту, губернатор заявил, что порт Владивосток фактически исчерпал свои возможности и дальше развиваться не будет. Аналитики считают, что за заявлением четко просматриваются бизнес-ориентиры нынешней власти.

"Мы будем в первую очередь развивать порт Восточный, построим там большой логистический центр. Если говорить про порт Владивосток, то мы считаем, что он уже исчерпал свои возможности, ограничен естественными границами и больше развивать его мы не будем", - заявил Сергей Дарькин.

Досье Более 50% ОАО "Восточный порт" принадлежит структурам "Кузбассразрезугля", около 20% контролируется структурами, близкими к сенатору Игорю ИВАНОВУ и депутату Законодательного собрания Приморского края Геннадию ЛЫСАКУ. ЗАО "Северстальтранс", бывший владелец контрольного пакета Восточного порта, сохраняет контроль над контейнерным бизнесом - ЗАО "Восточный международный контейнерный сервис" и ООО "Восточная стивидорная компания". 74% акций ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) переведены в управляющую компанию "М-Порт", учрежденную на паритетных началах портом и Магнитогорским металлургическим комбинатом.

Позиция властей вызывает недоумение у руководства Владивостокского морского торгового порта.

"Для начала стоит уточнить, о каком развитии идет речь, - подчеркнул директор по стратегическому развитию ОАО "ВМТП" Андрей ТОКАРЕВ, - Мы привыкли, что под "развитием", как правило, понимается физическое расширение. Но это старый стереотип, из-за которого до сих пор страдает экономика всей страны. Если губернатор имел в виду именно такое расширение, то здесь с ним можно согласиться - порт Владивосток действительно расположен в черте города и это накладывает некоторые ограничения на перспективы расширения его территории, хотя и здесь мы не стоим на месте: расширяем наш контейнерный терминал, строим новые причалы, производя отсыпку новой территории. Но необходимо понимать, что мы живем в то время, когда особую ценность для развития портового бизнеса приобретают новые технологии планирования и оптимизации производства, взаимоотношений с другими участниками транспортной цепи и клиентами. Сегодня развитие не ограничивается одним лишь физическим расширением территории, и именно поэтому стратегия развития порта предусматривает смещение акцентов от экстенсивного развития к повышению производительности и интенсивности портовых операций. Именно такие приоритеты развития портового хозяйства страны были определены министерством транспорта в "Транспортной стратегии России до 2020 г.", утвержденной правительством. И именно об этом говорил министр транспорта в ходе своего визита в Приморье и участия в заседании рабочей группы АТЭС по транспорту. И именно на это мы делаем ставку сегодня, специализируя причалы, закупая мобильные краны, строя многоуровневые склады для автомобильной техники и внедряя новые информационные технологии в порту. Порт Восточный, по определению, имеет более благоприятные условия для расширения производственной территории, поскольку весьма удален от центров промышленного производства, что позволяет ему работать с опасными грузами. Порт Владивосток определен как "чистый" порт с высокой степенью экологической ответственности".

Сегодня ВМТП изыскал возможность расширения порта за счет строительства нового логистического комплекса "Южный Приморский терминал" (ЮПТ в пригороде Владивостока.

"Строительство распределительного терминала, планирующегося в Восточном и направленного на обслуживание одного порта, - продолжает Андрей Токарев, - на наш взгляд, считается менее выгодным с точки зрения развития транспортной инфраструктуры региона. Южный Приморский терминал, расположенный в пригороде Владивостока, будет обслуживать все порты юга Дальнего Востока, аэропорт и выполнять функции не только припортового терминала, но и распределительного центра. Концепция ЮПТ полностью соответствует требованиям, предъявляемым к интермодальным терминалам и крупным логистическим центрам в классическом их понимании. Это связка автомобильного, авиационного, морского и железнодорожного транспорта с функциями распределения грузопотока. Это будет крупный центр, расположенный в непосредственной близости от центров потребления и производства. Мы строим не просто припортовый терминал и складской комплекс класса "А", мы запускаем механизм ускорения товародвижения в регионе, что окажет мультипликативный эффект на экономику региона. Кроме того, мы создаем дополнительно около 500 рабочих мест на территории, где уровень занятости исторически низок. ЮПТ планируется построить недалеко от поселка Новый, в 8 км от аэропорта Владивосток и в 2 км от федеральной трассы, где железнодорожная магистраль разветвляется на порты Восточный, Находка, Владивосток. По сути, мы строим новый "сухой порт". Это ли не проект развития?"

Сегодня в правительстве разрабатывается концепция создания логистических центров, проходит согласование Федеральная целевая программа "Экспорт транспортных услуг", и правительство оценивает различные инициативы по созданию элементов транспортной системы страны. По словам Андрея Токарева, ВМТП направил свои предложения и рассчитывает, что Южный приморский терминал будет рассматриваться как элемент этой сети.

Кстати, представители Владивостокского морского торгового порта будут презентовать проект на Дальневосточном экономическом конгрессе, который сегодня, 27 сентября, открывается в Хабаровске.