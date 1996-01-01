Россия скатилась на 79 место в рейтинге простоты ведения бизнеса

Россия скатилась с 42-го на 79-е место в ежегодном рейтинге простоты ведения бизнеса, составляемом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией.

Отметим, что в прошлогоднем рейтинге участвовали 145 стран, в этом году их стало на 10 больше. При оценке инвестиционного климата ВБ и IFC год назад учитывали показатели стран по следующим позициям - создание новой компании, наем и увольнение работников, получение кредита, принудительное исполнение договора и ликвидация предприятия, регистрация прав на недвижимое имущество и защита инвесторов.

В новом докладе авторы добавили анализ еще трех аспектов - лицензии, внешняя торговля и уплата налогов. По данным ВБ и IFC, для того чтобы начать новый бизнес в России, необходимо пройти 8 процедур (год назад - 9), затратить в среднем 33 дня (36 дней) и 5% (6,7%) среднедушевого дохода.