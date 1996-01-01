Дальневосточные порты недогружены. Но их будут строить и модернизировать

Загруженность дальневосточных морских портов составляет менее 70%, а в некоторых портах северной части округа - 30-40%. Об этом было заявлено на первом заседании Совета по морской деятельности при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе, состоявшемся в Хабаровске.

По мнению участников Совета, данная ситуация обуславливается несовершенством нормативной правовой базы, высокими транспортными и энергетическими тарифами, слабыми темпами экономического роста, неразвитостью портовой и припортовой инфраструктуры. Сохраняется тенденция регистрации судов за рубежом или сдачи их в тайм-чартер иностранным фрахтователям.

Вместе с тем, по словам заместителя полпреда Геннадия АПАНАСЕНКО, по основным массовым грузам в предстоящие 10 лет ожидается удвоение производства и продаж, что потребует увеличения мощностей морских торговых портов, их реконструкции, обновления технических средств. В связи с этим планируется строительство контейнерного терминала и угольного комплекса порта Восточный, модернизация Магаданского торгового порта, реконструкция порта Шахтерск и портпунктов Курил.

Начата подготовка к строительству портов по отгрузке углеводородного сырья в поселках Корсаков и Де-Кастри, реконструируется бункеровочная нефтебаза в порту Владивосток, продолжается строительство угольного комплекса в бухте Мучка (поселок Ванино). На реконструкцию перегрузочных комплексов и объектов производственной инфраструктуры Дальнего Востока выделено 6,5 млрд руб.

Тем не менее целый ряд строек заморожен. Отсутствие единого логистического центра перевозок приводит к несогласованности действий и простоям как портовых терминалов, так и железнодорожных составов.

Досье В 7 субъектах ДВФО имеются 22 морских порта, из которых 11 работают круглогодично. Это дает возможность перерабатывать до 80 млн тонн грузов в год.

Пресс-службы полпредства в ДВФО и администрации Приморского края.